La temporada de verano arrancó con todo en Punta del Este y la música electrónica no podía faltar: en un exclusivo espectáculo frente al mar, el multipremiado DJ y productor francés David Guetta hizo vibrar a miles de fanáticos que se acercaron para disfrutar del show. Como no podía ser de otra manera, varias celebridades fueron de la partida.

En una noche que se presentó algo fresca, los famosos se acercaron hasta la Parada 6 de la Playa Brava para arrancar el 2024 con todo. El show arrancó alrededor de las 23 y se extendió por dos horas. El público copó la rambla y hasta desde los balcones de los edificios costeros muchas personas se sumaron a la fiesta.

Matías Martín, quien se separó recientemente de Natalia Graciano, decidió descansar unos días en Punta del Este y no quiso perderse el show de David Guetta

Amalia Granata aprovechó los días de descanso y viajó a Punta del Este con Leo Squarzon y sus hijos Uma y Roque. Anoche, disfrutó del show con su marido y su hija mayor

Karina Jelinek eligió un look total black compuesto por un top cortísimo de cuerpo con corte irregular y un pantalón que combinó con una campera de jean y botas. Al recital fue con amigas

Entre quienes dijeron presente estuvieron el periodista Matías Martin -recientemente separado de la exmodelo Natalia Graciano-, la diputada Amalia Granata con su hija Uma y su marido, Leo Squarzon; el empresario Ricky Sarkany y su mujer, la modelo Lara Bernasconi y el empresario Federico Álvarez Castillo, la mediática Karina Jelinek, el periodista Darian “Rulo” Schijman y la actriz Gabriela Sari, el periodista Germán Paoloski y la actriz Sabrina Garciarena, Fernando Burlando y Barby Franco, el actor Cachete Sierra y los influencer Lizardo Ponce y Juariu.

El empresario del mundo de la moda Ricky Sarkany, un habitué de la temporada esteña, fue de los más divertidos de la noche

El empresario Federico Álvarez Castillo y su mujer, la modelo Lara Bernasconi, abandonaron por un rato la meditación y el descanso para disfrutar de una fiesta junto al mar

Karina Jelinek y un beso para la cámara; la modelo se divirtió con amigas y bailó al ritmo de la música de David Guetta

Angie Landaburu junto a su novio, el empresario Augusto Marini. La influencer de moda eligió un vestido largo sin mangas de lentejuelas que combinó con un jean y botas

Sin sus pequeños hijos, las parejas compuestas por Germán Paoloski y Sabrina Garciarena y por Rulo Schijman y Gabriela Sari disfrutaron a pleno de la noche

Amalia Granata, con el jean tendencia del momento, disfrutó de la noche de música electrónica frente al mar con Uma, su hija adolescente y su marido, Leo Squarzon

Siempre elegantes, Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, dos figuras infaltables en la temporada de verano de Punta del Este

Amalia Granata y su hija Uma, muy cancheras: la diputada eligió un jean oversize, un top negro y una campera de cuero. La adolescente optó por una mini negra, una camisa corta y un top deportivo

Rulo Schijman y Gabriela Sari coparon la noche esteña. La pareja disfruta de los eventos de la temporada siempre con buena onda

Fernando Burlando, sus hijas Delfina y María y su mujer, Barby Franco, se cruzaron con Ricky Sarkany y su mujer, Graciela Panini: muy divertidos y a puro baile durante el show de David Guetta

El influencer Lizardo Ponce no quiso perderse el show y se acercó hasta la Parada 6 de La Brava para ser parte de la movida

El excapitán de la Selección de Uruguay, Diego Godin y Sofía Herrera, su mujer, se divirtieron en el recital de David Guetta

Delfina y María, las hijas mayores de Fernando Burlando, fueron al evento con su papá y Barby Franco

Juariu y Lizardo Ponce, quienes comparten programa de streaming con Zaira Nara, se encontraron con el actor Cachete Sierra en plena fiesta

Karina Jelinek y sus amigas animaron la velada a puro baile y poses para las cámaras

La rambla de Punta del Este se llenó de personas que no quisieron dejar pasar la oportunidad de disfrutar de la música del DJ bajo las estrellas

El exfutbolista uruguayo y actual entrenador, Diego Forlán, junto a su esposa, Paz Cardoso

Germán Paoloski, todo de negro, y Sabrina Garciarena con un pantalón plateado, deslumbraron en el vip

David Guetta ofreció un show de más de dos horas frente al mar

Barby Franco lució un vestido corto de lentejuelas color rosa viejo que combinó con unas sandalias altísimas plateadas. Burlando, informal, vistió un jean, una camiseta blanca y campera de cuero

Cachete Sierra fue con amigos a ver a David Guetta en Punta del Este

Próxima parada, Buenos Aires

El recital de Punta del Este fue la previa perfecta al show que ofrecerá en Buenos Aires este sábado 6 de enero

Como el año pasado, David Guetta se presentará en el Movistar Arena

Luego de inaugurar la temporada esteña, David Guetta, uno de los cuatro artistas más reproducidos en Spotify a nivel mundial, llegará a Buenos Aires el 6 de enero para darle la bienvenida al 2024 con lo que promete ser un gran show. El francés se reencontrará con su público local en el Movistar Arena.

La carrera de David Guetta cuenta con el apoyo incondicional de sus seguidores y recibe reconocimiento en todas partes del mundo. A lo largo de su trayectoria, el DJ vendió más de 50 millones de discos y recibió múltiples certificaciones de oro y platino que lo coronaron como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas.

En 2020, la revista DJ Magazine, tal vez la más influyente en la escena electrónica, lo ubicó en el puesto número 1 en su ranking de los 100 DJ más importantes del año (lugar que no alcanzaba desde 2011). “Volver a ganarlo ahora, después de 10 años, me hace sentir feliz. La clave para esto es que yo soy un DJ antes que nada, y eso lo tengo claro. Quiero hacer bailar a la gente y los que bailan tienen 22 años siempre, desde que empecé hasta ahora. Así que es como que yo tengo 22 siempre”, reconocía el artista. Lo cierto es que Guetta logró instalarse como todo un ícono y un pionero musical entre seguidores de distintas generaciones.

Entre su vasto repertorio se destacan las colaboraciones con artistas como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Shakira, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas y Kid Cudi. Recientemente lanzó, en colaboración con Kim Petras, la canción “When We Were Young (The Logical Song)”, su versión de la canción más popular de Supertramp.

