David Guetta, uno de los cuatro artistas más reproducidos en Spotify a nivel mundial, llegará a Buenos Aires el 6 de enero para darle la bienvenida al 2024 con lo que promete ser un show sin precedentes.

Este miércoles, a las 10, se abrió una preventa exclusiva para los clientes de Galicia Visa, quienes podrán comprar sus entradas con 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés hasta agotar stock, únicamente ingresando a www.movistararena.com.ar. La venta general se abrirá a partir del jueves 16 de noviembre a las 10 horas por la web oficial de Movistar Arena.

La preventa exclusiva será para clientes de Galicia Visa desde el miércoles 15 de noviembre a las 10 am Gentileza Fenix Entertainment

Antes de desembarcar en la Argentina, el 2 enero de 2024, el multipremiado DJ brindará un espectáculo exclusivo frente al mar en la ciudad de Punta del Este. La carrera de David Guetta cuenta con el apoyo incondicional de sus seguidores y recibe reconocimiento en todas partes del mundo. A lo largo de su trayectoria, el DJ vendió más de 50 millones de discos y recibió múltiples certificaciones de oro y platino que lo coronaron como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas.

En el 2020, la revista DJ Magazine, tal vez la más influyente en la escena electrónica, lo ubicó en el puesto #1 en su ranking de los 100 DJ más importantes del año (lugar que no alcanzaba desde 2011). “Volver a ganarlo ahora, después de 10 años, me hace sentir feliz. La clave para esto es que yo soy un DJ antes que nada, y eso lo tengo claro. Quiero hacer bailar a la gente y los que bailan tienen 22 años siempre, desde que empecé hasta ahora . Así que es como que yo tengo 22 siempre”, reconocía el artista. Lo cierto es que Guetta logró instalarse como todo un ícono y un pionero musical entre seguidores de distintas generaciones.

David Guetta hará un recorrido por su vasto repertorio de éxitos en el Movistar Arena de Buenos Aires Gerardo Viercovich

Entre su vasto repertorio se destacan las colaboraciones con artistas como Lady Gaga, Snoop Dog, John Legend, Usher, Shakira, Rihanna, Sia, Justin Bieber, Nicki Minaj, Black Eyed Peas, Kid Cudi. Recientemente lanzó, en colaboración con Kim Petras, la canción “When We Were Young (The Logical Song)”, su versión de la canción más popular de Supertramp.

Además, es uno de los convocados para deleitar con su música a los presentes en la 24 Entrega Anual del Latin Grammy que se transmitirá este jueves 16 de noviembre desde el Centro de Exposiciones y Conferencias (Fibes) en Sevilla.

