De Condon Clú a la Bresh y FA!: fiestas para todos los gustos y el deseo de participar y pertenecer

Escuchar

El deseo de reunirse para festejar puede ser tan viejo como la humanidad (festejar la cacería, un nacimiento y, miles de años después, la buena cosecha). Es probable que las reuniones frente a una fogata fueran los antepasados de lo que, en las formas más variadas y hasta a veces difíciles de imaginar, sean las actuales formas de festejo. El diccionario, que es el lugar donde se pone por escrito los consensos del lenguaje (o al menos debería serlo) tiene al menos una decena de acepciones de la palabra fiesta. Una de las más breves dice: “ reunión de gente para celebrar algo o divertirse ”. Tan simple como eso. Y hoy, si vemos una cartelera de espectáculos de fin de semana, encontraremos que buena parte está pensado en forma de fiesta.

Se pueden encontrar salas que mientras que en una época ofrecían mayoritariamente una programación de recitales, hoy tienen a este tipo de reuniones ocupando roles protagónicos. En Niceto (en el Club y en el Bar) se pueden descubrir las Bronx Beat Buenos Aires de hip hop, los viernes de la Bresh, los supersábados del Club 69, la Fiesta Yugular, La Saoko y la Ebony. El C Complejo Art Media tiene, por estos días, entre otras propuestas, a la Furia Fest ( baile, feria, juegos, toro mecánico, inflable, flash tattoo, shows y DJs), La Mágica de música tropical, 3CSENTA (arte digital y música), La Re Fiesta (con su eslogan “está prohibida la música moderna”), y el clásico de los noventa que ha revivido, con toda su historia, Condon Clú. La mayoría de carácter itinerante , las fiestas no son exclusivas de los fines de semana. Se las puede ver agendadas en cualquiera de los siete días. El caso que hoy mejor sirve de ejemplo es el de la Fiesta FA!, que impulsa Mex Urtizberea. Se realizará el lunes 6, en el Estadio Obras .

La fiesta Bresh es un éxito que atravesó fronteras y sigue teniendo ediciones semanales en Buenos Aires

En esta acotada lista hay desde novedades y regresos históricos hasta verdaderos casos de éxito, como el de la Bresh. Desde 2016 esta fiesta tiene un itinerario de diversos países y salas fijas como GEBA y Niceto. Ha pasado por Ibiza, Barcelona, Miami, New York, Los Ángeles, Tokyo, y ciudades de Italia, Ecuador, Bahamas, México, Perú, Puerto Rico y Chile. Durante el último verano dejó su huella con grandes producciones en Punta del Este y Mar del Plata, donde estuvieron artistas de la talla de Bizarrap.

“Todo esto comenzó con un grupo de amigos fanáticos de las fiestas, los dj y la vida nocturna. Se nos hacía complicado encontrar un ambiente donde nos sintiéramos identificados, seguros y cómodos. Así que decidimos crear nuestro propio espacio, en donde se mezclaran la alegría, la libertad y la música. Una experiencia en donde todos puedan disfrutar y sentirse cómodos”, dice Alejandro “Broder” Saporiti, DJ y director artístico.

La otra cara de este tipo de propuesta de este milenio podría ser Condon Clú, que nació a principios de los noventa como una alternativa de música y erotismo y ahora tiene programadas varias citas hasta fin de año. La próxima, en C Complejo Art Media, será el 31 mayo.

Condon Clú, un éxito de los noventa que volvió actualizado Gentiliza Condon Clú

“Tenemos nuestros años, pero avanzamos. Continuamos. En este caso en particular, si querés, el Condon tiene algo propio que es el rock, el erotismo y la fiesta”, contaba meses atrás Jorge Pizarro, antes de la primera que realizaron este año, en el C Complejo. Pizarro es, junto a Marcia Amoroso, el creador de este encuentro de culto. “Hoy el rock llena estadios, pero no hay fiestas, al menos que yo conozca. Existen las de electrónica, las de cumbia y del trap. Pero de rock no hay. Y en cuanto al erotismo diría que se recibe por diferentes situaciones: estímulos visuales, olores, fluidos. Algunos van cambiando según la época. Nosotros hacemos hincapié en el contexto y la intención. Y eso es contracultural porque lo que proponemos es el encuentro en la fiesta, no de manera virtual. Si venís sin pareja, estaría bueno que encuentres una en la fiesta, o amigas o amigos. Eso, de alguna manera, es contracultura. Hoy ese tipo de relación es más virtual”.

De algún modo, la presencialidad es lo que tentó a Mex Urtizberea para hacer de FA!, una versión fiesta. Porque FA! comenzó el segundo trimestre de 2022 en su propia casa, como una reunión con invitados dispuestos a la charla, el debate y las reflexiones, en torno a la mesa de su living, y luego música, en el patio. Cada encuentro mensual estaba dedicado a un tema en particular (los primeros fueron: “Los cuarenta años de la guerra de Malvinas”, “Escritores, escritoras y libros”, “La amistad”, “Viva la radio”, y “La magia”, entre otros, que hoy conforman un catálogo de 14 entregas). Por allí pasaron Estela de Carlotto, Palito Ortega, Andrés Ciro Martínez, Hilda Lizarazu, Felipe Pigna, Lalo Mir, Cecilia Roth, León Gieco, Rep y Lito Vitale, entre una lista que supera el centenar de invitados.

Se emiten a través de YouTube, en promedio, siete capítulos por año. De hecho, se siguen produciendo, pero la casa quedó chica y hubo que buscar otras locaciones. En realidad, el público presencial comenzó a crecer de manera notoria. “Todos quieren ir a mi casa -cuenta Mex, sin falsa modestia-. Llegamos a tener 400 personas y es mucho”. El crecimiento virtual fue exponencial. Además, se publicaron por separado las canciones, que en general eran covers que se les proponían a los artistas que visitaban la casa. Cuando Santiago Motorizado cantó un tema de Christian Castro, todo explotó. Y cuando Christian vistió el set, mucho más. Para ese momento el equipo de producción -Mex Urtizberea, Fabiana Segovia, Nicolás Tolcachier y Pedro Saborido-, que había craneado esas reuniones más o menos íntimas, pensó que la cosa no podía quedar allí, intramuros y con una amplificación únicamente virtual. Así nacieron las Fiestas FA! en Buenos Aires, Mar del Plata, Montevideo y ahora otra vez a Buenos Aires, pero con una apuesta mayor, el Estadio Obras.

Mex, en una de las primeras fiestas de ¡FA!, presentando a Andrés Ciro Martínez DANA CARTA

“De algún modo, retrata lo que pasa en mi casa. Porque todo el mundo quiere estar en mi casa, la fiesta es la manera de mostrar cómo es un FA! públicamente. No te puedo dar nombres de la próxima porque en las fiestas FA! todo es un enigma. Solo puedo decir que es una varieté con humoristas, músicos, pensadores. Una cosa detrás de la otra, con música que pasa Pato Smink y dibujos de REP”.

¿Algo cambió? “Se empezó a conocer más, tiene más aceptación, hay más gente que hace crecer esta comunidad. Y estoy tratando de estar a la altura de las circunstancias. En mi vida me imaginé hacer un Obras , con lo que fuera. Me lo estoy tomando muy en serio, esto nos hace trabajar mucho con Nico Tolcachier y Fabiana Segovia. Las fiestas las produce 300 y con ellos empezamos a aprender este nuevo mundo, que no es hacer un programa. Ahora, con Pedro Saborido estamos incluyendo teatro”.

La fiesta ¡FA!, de la casa de Mex Urtizberea a las reuniones multitudinarias DANA CARTA

El motivo de que sea este lunes la cita en Estadio Obras se debe a la posibilidad de convocar a artistas. Como muchos trabajan los fines de semana en escenarios de música o de teatro, es más fácil encontrarlos disponibles cuando la semana comienza. “Tratamos de ver el todo. Vamos agregando cosas. Trasladamos lo que sucede en casa al rubro ‘fiesta’ por eso lo veo como varieté. Eso me retrae a mi infancia, también. Me parece que es un rubro que tiene que ver con lo que hacemos. ¡Fa!, nos sorprendemos con algo. Eso nos divierte hacerlo”.

Las fiestas no tienen ejes temáticos como los episodios de YouTube, pero cada presentación se ajusta al lugar y los productores tratan de que sea diferente. “Para la que hicimos en Montevideo llamamos a Agustín Ferrando, que hace la serie Tiranos Temblad, que es maravillosa, con mucho humor y corazón. Siempre buscamos algo local. En Mar del Plata estuvo Pepo San Martín, que fue muy festejado cuando apareció”.

El lunes habrá que ir con tiempo. Se extenderá entre las 19.30 y la medianoche. “Son muchas horas, pero la llevamos a mil –dice Mex-. La gente llega y tiene en la pantalla los videos de lo que hacemos en mi casa. Se pone a cantar los temas mientras espera lo que va a suceder. También hay lugares como los de mi casa: la pared de enredadera, donde la gente se saca fotos. De eso se trata, de llevar FA! a todos lados”, completa.

Temas Mex Urtizberea