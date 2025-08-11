LA NACION

Mex Urtizberea y Milo J convirtieron el Movistar Arena en una peña folclórica: todos los invitados

El formato de las fiestas ¡FA! estrenó su versión de música autóctona: ¡FAlclore!

PARA LA NACIONRicardo Salton
Mex Urtizberea y Milo J, los anfitriones de ¡FAlklore!
Mex Urtizberea y Milo J, los anfitriones de ¡FAlklore!MARTIN COSSARINI

¡FAlklore! Anfitriones: Mex Urtizberea (conducción, piano, guitarra) y Milo J (conducción, voz). Producción: M. Urtizberea, Nicolás Tolcachier y Fabiana Segovia. Músicos: Juan Ábalos (guitarra), Cacho García (bombo), Lautaro Fernández (guitarra), Matías Maldonado (bandoneón), Matías Romero (violín) y Santiago Alvarado (teclado). Invitados: Franco Luciani, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Juan Quintero, Yami Safdie, Zaira, Néstor Garnica, Peteco Carabajal, Julián Kartún, Radamel, Maggie Cullen, Campedrinos, Agarrate Catalina, Flor Paz, Los Manseros Santiagueños Soledad, Nati Pastorutti y parejas de baile. Sala: Movistar Arena. Nuestra calificación: muy bueno.

Fa! es una idea que nació en la cabeza del músico, periodista, animador, actor y humorista Mex Urtizberea y que se empezó a concretar a finales de 2021 con un homenaje a Maradona -una suerte de prehistoria de la que participó gente del fútbol y algunos músicos-, y ya con su nombre definitivo en abril de 2022, en un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas.

Milo J con Peteco Carabajal
Milo J con Peteco CarabajalMARTIN COSSARINI

Se trata de una serie de encuentros en la propia casa de Urtizberea, a la que son invitados músicos, periodistas, artistas plásticos, historietistas, actores, escritores y gente de todos los rubros de la cultura y la política. En un hermoso y a la vez sencillo lugar que se abre con la más absoluta confianza, los invitados se reparten entre una mesa central de la cocina-comedor (los que conversan y salen luego en las ediciones) y un montón, muchos más, que dan vueltas libremente por todas partes, escuchan, conversan, se encuentran o reencuentran. Y todo concluye con una especie de concierto-zapada de la que participan el anfitrión desde el piano y todos quienes quieran sumarse, tocando, cantando o sencillamente haciendo coros, bailando o aplaudiendo. Todo eso, luego, se edita para un canal de YouTube que han mirado, sumando desde que todo comenzó, decenas de millones de personas. A eso se agregaron, desde 2023 las fiestas Fa!, que han pasado por muchas ediciones, ya con público presente, en espacios como C Art Media, el estadio Obras y hasta el Quilmes Rock. Y, desde el principio, todo concretado por una tríada que integran Mex como la cara visible, Nicolás Tolcachier y Fabiana Segovia, con la apoyatura de Pedro Saborido.

Mex y Milo J recibieron a los invitados de la velada
Mex y Milo J recibieron a los invitados de la veladaMARTIN COSSARINI

Después de un tiempo de Fa! nació ¡Falklore! Fue el cantante Milo J quien, tras haber participado de uno de esos encuentros, quedó fascinado con el formato y le sugirió a Mex hacer lo mismo pero dedicándose específicamente a la música nativista. Muy pronto la idea se concretó y allí estuvieron Soledad Pastorutti, Teresa Parodi, Juan Quintero, Peteco y Cuti Carabajal, el Chango Spasiuk, el Chaqueño Palavecino, Maggie Cullen, Julián Kartún, Campedrinos, Lito Vitale, por supuesto Milo J y varios más y el primer ¡Falklore! vio la luz el pasado 20 de junio, también por YouTube, después de muchas horas de grabación con asado y empanadas incluidos. De momento, todo eso -un video largo más algunos agregados posteriores- pueden verse por internet, y ya lo han hecho unas 20 millones de personas.

Y ahora, este extraño fenómeno que va entre el espectáculo y la reunión de amigos, entre la música y la tertulia, también tuvo su formato fiesta y llegó a un estadio enorme como el Movistar Arena que, dicho sea de paso, agotó sus entradas en muy pocas horas sin que el público ni siquiera supiera exactamente qué iba a suceder.

La foto del final, con todos los protagonistas de la enorme peña de ¡FAlklore!
La foto del final, con todos los protagonistas de la enorme peña de ¡FAlklore!MARTIN COSSARINI

Es difícil analizar un fenómeno de esta naturaleza como si fuera un espectáculo, un recital o un concierto convencionales, más allá de que en buena medida lo sean. La escenografía es un fondo de casa campera y tres mesas largas, ocupadas en principio por quienes luego irán dando lugar a los artistas que van desfilando por la parte delantera del escenario. Hay una banda que respalda prácticamente todo lo que suena, a la que a ratos se suma en la guitarra el tucumano Juan Quintero como figura destacada.

Mex Urtizberea es el gran maestro de ceremonias. Es él quien arenga, entusiasma, festeja, estimula. Y aunque es probable que buena parte de lo que hace y dice esté ensayado, o al menos pautado, su oficio de actor hace sentir que todo es una improvisación, un grito de guerra como para que la alegría no decaiga en ningún momento; y vaya si lo logra. La multitud lo festeja, y como también hay miles de jóvenes muy jóvenes, están los seguidores de Milo J, quien le hace la segunda a Mex para invitar a los artistas, para hablar sobre sus talentos o para recordar anécdotas con el gran dueño de casa; y tiene, claro, su propia hinchada.

La Sole, en un Movistar Arena repleto
La Sole, en un Movistar Arena repletoMARTIN COSSARINI

El desfile de instrumentistas y cantantes es variopinto y numeroso. Franco Luciani y Teresa Parodi comienzan la fiesta y ponen la vara muy alta. Pero en más de tres horas de encuentro pasarán el citado tucumano Quintero, Cuti y Roberto Carabajal, Yami Safdie, Julián Kartún, bailarines de una escuela de Morón, Néstor Garnica, Radamel, Maggie Cullen, Campedrinos, la murga uruguaya Agarrate Catalina, Los Manseros Santiagueños, Soledad y Natalia Pastorutti, para concluir en un coral cierre grupal. Por supuesto, con los momentos más altos de la mano de los artistas que conocen profundamente estos repertorios y dan cuenta de su talento y su historia.

Si hubiera que desmenuzar lo que sonó con todos estos artistas y en todo ese tiempo, con Urtizberea ubicado muchas veces en el piano o la guitarra eléctrica sumado a la banda y Milo J con su momento solista o compartiendo con alguno de los invitados, diríamos que la zamba y la chacarera ganaron por goleada, seguidos por el chamamé y por algunas “escapadas” hacia el rock nacional. Fue curiosa, por ejemplo, la versión de “Barro tal vez”, de Spinetta, por Cuti, Roberto y Juan Quintero. O que el sonido santiagueño quedó en el primer lugar por mucha distancia.

El sentido es la fiesta y se logró con creces. Un espíritu festivalero en el que no hubieran sumado mucho la vidala, la tonada o la milonga. Como tampoco el estrenar canciones; y por eso fue una larga lista de títulos “que sepamos todos” que permitió participar constantemente al coro del público de todas las generaciones: los más jóvenes en el campo de pie y los más grandes en las plateas bajas y altas que estuvieron colmadas hasta el último rincón.

Como broche, vale decir -y así se contó en el estadio- que sobre fin de mes aparecerá un “¡Falklore!” publicado en formato álbum, para las plataformas y para una edición de disco físico. Para cantar, festejar y bailar también en casa. Y sigan las palmitas.

Por Ricardo Salton
