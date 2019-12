De Mariah Carey a Frank Sinatra: por qué todos le cantan a la Navidad

Mariah Carey llegó al número uno con "All I Want For Chrismas Is You", 25 años después de su lanzamiento y gracias a una reedición de lujo Crédito: Dpa

El espíritu navideño tiene ese no se qué, ¿viste? Canciones nuevas y clásicas, villancicos y discos temáticos; músicos que uno asocia a esta época del año y otros que no. Entre estos últimos podemos citar a Robbie Williams que, cuando le propusieron grabar un álbum de Navidad ( The Christmas Present, editado mundialmente el 22 de noviembre pasado), contraofertó con dos: uno propio, de cosecha 2019, y otro de intérprete, con temas clásicos.

Músicos como Michael Bublé consolidaron su carrera con discos de tapa roja, con arbolitos de Navidad en su portada o, como el ya clásico Christmas del canadiense (2011), con la imagen del artista en medio de una nevada, sus manos atrás, cruzadas, y en ellas un regalo para su amada. Esta semana, mientras la gran mayoría de los mortales recuerda que aún no hizo las compras que estas fechas ameritan, Papa Noel (o Santa Claus, como prefieran) se encargó de cristalizar uno de sus milagros: "All I Want For Christmas Is You", clásico que Mariah Carey grabó en 1994, llegó al número uno del ranking norteamericano Billboard esta semana, 25 años después de su edición original.

¿Por qué esta semana? Porque salió una edición de lujo de su clásico Merry Christmas, aquél que contenía el hit festivo (luego reversionado por Mariah junto a Justin Bieber y también registrado por Bublé), además de muy buenas versiones de clásicos como "Silent Night" y "Santa Claus Is Coming To Town", ambas en modo gospel. La tapa con una Mariah de rojo, cual Mamá Noel, y la ajustada interpretación de cada una de las canciones seleccionadas probablemente hayan marcado el pico de su carrera musical.

Sólo hay que buscar una canción de Navidad en streaming para que el algoritmo piense que somos fanáticos de este tipo de material. Tras esa búsqueda vendrán ofertas diarias de canciones y discos navideños de ayer, de hoy y de siempre. Como la reciente A Very Sinatra Christmas, que compila versiones de Frankie de inoxidables como "White Christmas", "Jingle Bells", "The Christmas Song" y "The First Noel".

El matrimonio entre el cine y la industria musical alcanza un excelente maridaje por estas fechas. Por caso y como ejemplo reciente tienen a Last Christmas (estrenada en nuestras salas el pasado 5 de este mes) película inspirada en la música de George Michael y Wham!, dirigida por Paul Feig, coescrita por Emma Thompson y protagonizada por Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh y la propia EmmaThompson.

La banda de sonido incluye doce canciones de George Michael y clásicos de Wham! como "Last Christmas" y "Everything She Wants". Fue precisamente Thompson quien recordó su antiguo encuentro con Michael, de quien se van a cumplir tres años de su muerte, paradódicamente, en esta Navidad. "La sabiduría y el alcance emocional de las letras de George siempre me han sorprendido -contó tiempo atrás Emma Thompson-. Muchos sienten que estas canciones fueron escritas para la película. Después de conocer a George y experimentar su compasión y comprensión de cerca, me di cuenta que, en realidad, la película fue escrita para acompañar esas letras".

Aunque en estos pagos no haya una tradición tan arraigada como en Estados Unidos o Europa, en los próximos días habrá un artista muy popular que sorprenderá con su aporte navideño. Todas las especulaciones conducen a Abel Pintos, quien estrenaría canción en los próximos días, antes de que llegue la Nochebuena.

Si hay dos clásicos que las plataformas de música en línea nos recuerdan que aportaron su impronta y su voz en beneficio del cancionero navideño, esas son las de Elvis Presley y Johnny Cash. A modo de recomendación les sugerimos dar con The Christmas Spirit, que Johnny Cash editó en 1963 (relanzado en 2018) y que contiene temas como el que da nombre al álbum, "I Heard The Bells On Christmas Day", "Blue Christmas" y "The Little Drummer Boy". ¿Y Elvis? Hay decenas de compilaciones y un disco que deberíamos redescubrir cada fin de año: Elvis Christmas Album, de 1957, probablemente uno de los diez mejores de su especie.

