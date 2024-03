Escuchar

LA VERDADERA “MALUMA BABY”: EL CANTANTE COLOMBIANO LE DIO LA BIENVENIDA A SU HIJA PARIS

El fin de semana pasado, Juan Luis Londoño Arias (30), más conocido como Maluma, se convirtió en padre primerizo tras el nacimiento de Paris, la hija que tuvo con la arquitecta colombiana Susana Gómez. “El 9 de marzo a las 8:23 nació el amor de nuestras vidas, Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana, amor, gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”, expresó el cantante en su perfil de Instagram, donde lo felicitaron algunos famosos, como Serena Williams, Luis Fonsi y Paris Hilton, quien además le dio la bienvenida al club de padres y se mostró encantada con el nombre de la beba.

Felices los tres. El cantante colombiano besa en la frente a Susana Gómez, su pareja, mientras ella sostiene sobre su pecho a su bebita recién nacida.

El gesto de amor de Maluma con su heredera, Paris, que nació el sábado 9 de marzo.

En octubre pasado, en medio de los rumores de embarazo, Maluma anunció la dulce noticia a través de un videoclip que presentó en exclusiva a sus fans durante un show en Washington. El mismo, titulado “Procura”, incluía imágenes inéditas de su relación con Susana (ella, que cultiva un perfil bajo, mantiene sus redes sociales en privado), la visita al médico para la primera ecografía, la fiesta de revelación de sexo del bebé e incluso su nombre.

El tierno momento en que Paris toma con su pequeña mano el dedo de su padre.

DE ESTRENO CON AMIGOS: SIENNA MILLER Y OLI GREEN APLAUDIERON A CARA DELEVINGNE EN SU DEBUT TEATRAL

El domingo 11, mientras Hollywood se vestía de gala para los Oscar, Cara Delevingne enfrentaba los nervios de un debut teatral a miles de kilómetros de distancia. La modelo y actriz británica –que ya tiene una carrera en el cine y la televisión– se estrenó en las tablas en la piel de Sally Bowles, la protagonista de Cabaret, el papel que interpretó Liza Minnelli en el cine en 1972.

Cara en la piel de Sally Bowles, el personaje de Cabaret inspirado en la cantante Jean Ross.

El show, en el reconocido Kit Kat Club de Londres, es imponente y Delevingne aceptó el desafío de encabezar el elenco de esa obra que ya ganó siete premios Olivier, el más prestigioso de los reconocimientos teatrales que se entregan en Reino Unido.

Delevingne feliz después de la primera función. getty Images

Desde la platea, la aplaudió su íntima amiga Sienna Miller (que alguna vez interpretó también a Sally Bowles), quien asistió a la función junto con su novio, el actor Oli Green. En diciembre pasado, Miller y Green se convirtieron en padres por primera vez, por lo cual no se los vio muy seguido en los eventos más importantes de la industria en los últimos meses. Sin embargo, para no perderse el debut de Cara en el escenario, hicieron una excepción y dejaron a su beba en casa.

Sienna Miller y Oli Green a la salida del Kit Kat Club de Londres. getty Images

SUEÑO CUMPLIDO: ROBBIE WILLIAMS EXPONE POR PRIMERA VEZ SUS OBRAS DE ARTE GRÁFICO

A pesar de haber vendido más de 75 millones de discos y de pasar más de la mitad de su vida cantando en diferentes escenarios alrededor del mundo, la música no es la única forma de expresión para Robbie Williams (50), quien dejó ver una pasión hasta ahora desconocida para sus fanáticos: el arte.

“Experimenté una mala salud mental, y el arte y el humor han sido realmente herramientas útiles para mí. Espero que esta exposición ayude a demostrar el poder curativo del arte”, escribió el músico en su Instagram, junto a una foto de la inauguración de su exposición en el Moco.

El intérprete de “Angels” expuso por primera vez sus obras, recopiladas de varios años de trabajo, en el vanguardista Moco Museum en Ámsterdam. La exposición se tituló “Orgullo y autoprejuicio”, donde Williams hace hincapié en la importancia de hablar sobre salud mental. Desde el 8 de marzo y hasta el 8 de julio, se podrán ver dichas obras que conforman una especie de diario íntimo visual del músico.

El artista habló de sus años más oscuros a través de sus obras, expuestas en el Moco Museum.

TIEMPO DE CAMBIOS: EN MENOS DE TRES MESES, LA MODELO Y ACTRIZ DENISE RICHARDS SORPRENDIÓ CON SU METAMORFOSIS

Desde que egresó de la secundaria, en 1989, la belleza de la estadounidense Denise Richards –un mix de genes croatas y galeses– la catapultó directamente hacia el mundo de la moda. Después de posar para las revistas especializadas del momento, allá por los años 90, desembarcó en Hollywood, donde dejó su sello en una prolífica lista de películas y de series televisivas, que incluyen Beverly Hills 90210, Friends, Two and a Half Men y Seinfeld. Hay quienes dicen que, luego de su papel en The World Is Not Enough, la película de la saga de James Bond, la carrera de Denise fue cayendo en picada, casi en paralelo con el fracaso de su matrimonio con el actor Charlie Sheen, con quien tuvo dos hijas, Samantha Katherine y Lola Rose. Como prueba de su capacidad para reinventarse con el tiempo, posó desnuda, en 2004, para Playboy, protagonizó, en 2008, su propio reality, Denise Richards: It’s complicated y, recientemente, abrió una cuenta en OnlyFans. En los últimos días, Richards sorprendió con sus cambios de look: dejó atrás su clásico rubio, se tiñó de castaño y, veinticuatro horas más tarde, apareció con su melena llena de rulos.

Con su clásico look rubio en el SiriusXM Studio de Los Ángeles, el 26 de enero de este año. Gatty Images - Getty Images North America

5 de marzo. El look de Denise Richards en el Upper West Side, Nueva York, con un outfit más clásico. Gatty Images - GC Images

Un día después, el 6 de marzo, lució un vestido ajustado de un solo hombro y una melena exuberante para el programa Watch What Happens Live, en Nueva York. Gatty Images - GC Images

GARY GOLDSMITH: EL TÍO DE KATE TUVO UN PASO FUGAZ POR GRAN HERMANO Y HABLÓ DE LA SALUD DE LA PRINCESA

En medio de la incertidumbre por el estado de salud de Kate Middleton, y antes del revuelo que generó la foto editada que los príncipes de Gales publicaron por el Día de la Madre en Reino Unido, donde se ve a la princesa junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, las alarmas se habían encendido para los Middleton tras el ingreso a la casa de Gran Hermano Famosos de Gary Goldsmith (58), el tío de Kate. El empresario –que amasó una gran fortuna cuando en 2005 vendió su empresa, Computer Futures, por más de 320 millones de euros– es conocido como el “Tío malo” debido a sus comprometedoras imágenes de fiesta en Ibiza, sus cuatro matrimonios y su arresto en 2017 por “violencia doméstica”.

Al ingresar a la casa, el empresario se presentó como como el “tío de la futura reina de nuestro país”, y aseguró que la princesa es “simplemente perfecta”. shutterstock

Gary Goldsmith dentro de la casa de Gran Hermano Famosos en Reino Unido.

Según trascendió, Carole Middleton, la madre de Kate, estaba preocupada por la presencia de su hermano menor en el reality, y le habría pedido mesura en sus comentarios sobre la familia real británica. Aun así, en el programa, Gary se refirió a Meghan Markle como “un palo en la rueda” que arruinó la excelente relación que el príncipe Harry tenía con su hermano William y con Kate, por ejemplo. Sin embargo, guardó la compostura sobre la salud de su sobrina. Cuando otra concursante del reality le preguntó al respecto, Goldsmith sólo dijo: “Hablé con su madre y está recibiendo la mejor atención del mundo. Necesita espacio ahora mismo y el público debería dárselo. Ella es la número uno de la realeza por una razón. Por supuesto que volverá”, concluyó. Para alivio de la Corona, Gary quedó eliminado de la competencia el viernes 8, a sólo cinco días de haber entrado a la casa.

Kate junto a su madre Carole y, detrás de ella, su hermana Pippa, el día anterior de su boda con el príncipe William, en abril de 2011. Getty Images

