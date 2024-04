De la súplica de Robbie Williams al insólito pedido de JLo: las exigencias que Narda Lepes tuvo que cumplirle a los artistas más famosos

Escuchar

Gracias a su trabajo, Narda Lepes fue testigo de los pedidos más insólitos que suelen hacer las estrellas de la música en sus giras internacionales. Durante la noche del miércoles, sentada en el living de Noche al Dente, la cocinera mencionó, entre risas y recuerdos, las exigencias de Jennifer Lopez , Madonna, Steven Tyler y Robbie Williams. Además, reveló quiénes fueron los famosos más amorosos con los trabajadores.

“Has cocinado para muchos rockeros, ¿Tenés alguno favorito?”, arrancó el tema Dente en su sección “Diez al hilo”, donde los invitados deben responder una serie de preguntas “cortitas y al pie”. “Te puedo decir que Robbie Williams y Ricky Martin fueron los más amorosos. También Chayanne”, devolvió la cocinera. Intrigado por el detrás de escena de los shows, Dente quiso saber más. “¿Qué les hiciste?”, le consultó. “Les hacés lo que piden, en general. Ellos mandan un rider -una lista-, no es que nosotros les hacíamos lo que queríamos, los invitábamos a comer”, reveló Lepes.

Con el ánimo de ir más allá, Dente preguntó si es verdad que existen esas listas extravagantes que hacen las estrellas y que luego “se filtran en los noticieros”. Atenta al juego, Narda confirmó algunos de los pedidos más raros que recibió y arrancó con Jennifer Lopez. “Pidió que todo en el camarín sea blanco”. “Los platos tenían que ser blancos, los cubiertos tenían que ser blancos… ¿de dónde mierda sacamos cubiertos blancos?”, recordó que se preguntaron por aquel entonces.

Narda Lepes destacó el profesionalismo de Madonna sobre el escenario

La lista de Lepes siguió con otro famoso con exigencias de colorimetría en el camarín. “Ozzy Osbourne: nada verde”, disparó. Además, reveló un pedido muy particular del rockero en relación con el formato de la comida: “Él quería, cada día, un pollo entero al horno. Entero con todo, con el cuello, con todo. Cocido”, recordó.

Muy divertida con el momento retro y atenta a repasar cada detalle, la cocinera continuó con un caso que descolocó a todos en el catering, el de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith. “Pedía algo que no entendíamos qué era. Decía ´esto es muy importante´, con muchos carteles y muchas cosas. Pedía como una heladera con unas bolsas, las de cierre, con una cantidad de hielo sin puntas. Las bolsas tenían que tener una medida específica. Las quería justo al lado del escenario, a la salida, para irse”, repasó.

Narda Lepes fue parte de muchos caterings para grandes recitales realizados en la Argentina FABIAN MARELLI

Confundida por la situación, Lepes contó que le pidió al entorno del músico más información. “Pedía que me expliquen para qué la querían, así podía buscar reemplazos. Esa medida de bolsa no tenía. ´¿Y la heladera se la llevan? ¿Te la tengo que cobrar o la vas a dejar?´”. Luego de obtener las respuestas y cumplir con el pedido, la cocinera finalmente entendió el motivo de semejante excentricidad. “Steven Tyler es una señora grande y baila mucho. Cuando se baja del escenario, se sube a la limusina, se saca las botas y mete en cada Ziploc un pie. Hasta que no lo vimos, no nos fuimos”, recordó entre risas.

“¿Madonna pide algo?”, apuntó Dente con mucha intriga. “Madonna comía arándanos, un té y zanahorias baby. Y dejá de contar. En el estadio comía eso”, repasó y luego de recordar que cuando trabajó para ella hizo cinco o seis shows en el país, destacó su gran profesionalismo. “Todos los días ensayaba el show completo. No un poquito, el paso por el escenario... ¡completo! Las dos horas y media de show. De tres a cinco y media de la tarde hacía el show entero”, reveló, y explicó que las partes en las que interactuaba con el público también las repasaba. “Todo igual, todo bien, todo perfecto”. Y, como al pasar, dejó un comentario insólito sobre un extraño control por el que debían pasar: “Ahí nos tomaban la temperatura del agua con la que lavábamos los platos” , recordó. “No se podía enfermar nadie. Era ´esto no es un show de rock, esto es un Broadway Show on Tour´. Nadie se podía intoxicar”, explicó y señaló que el agua debía ser lo suficientemente caliente para matar a las bacterias.

Robbie Williams y una dieta estricta en la previa a sus shows shutterstock

Por último, Narda recordó que se tomaban el trabajo de averiguar de qué país era el equipo que venía con las estrellas para cocinarles a ellos también comida casera de sus lugares de origen. “Y ponele, a Robbie Williams lo tenían a régimen, no le dejaban comer nada . Y se asomaba y pedía ´una empanadita´”, reveló imitando al cantante británico. “Decía ´una empanadita´ con su acento, era espectacular”.

