Después de 17 años, Tears for Fears está de vuelta con nuevo disco: cómo es The Tipping Point

Artista: Tears For Fears. Álbum: The Tipping Point. Temas: “No Small Thing”, “The Tipping Point”, “Long, Long, Long Time”, “Break the Man”, “My Demons”, “Rivers of Mercy”, “Please Be Happy”, “Master Plan”, “End of Night”, “Stay”. Edición: Concord Records. Nuestra opinión: bueno.

El largamente reivindicado pop de la década del 80, con toda su superficialidad incluida, tiene matices que encuentran nombres propios como Tears for Fears, banda que, a fuerza de un puñado de hits realmente poderosos, atravesó con éxito aquellos años de new wave. También se extinguió apenas comenzada la década siguiente y luego tuvo varias resurrecciones. El lanzamiento de The Tipping Point, a 17 años del estreno de su última producción discográfica, es una de ellas. Y encuentra a la banda (al dúo, en realidad), en un presente que lo conecta directamente con su esencia y con guiños a ciertas claves de esta época, sin querer estar a la moda. Hay un punto medio que se conjuga y muestra el presente de Curt Smith y Roland Orzabal, estos dos señores de sesenta que se conocen desde niños, que fundaron Tears for Fears en 1981 y que hoy están otra vez en las bateas (pero virtuales).

Ahora diseccionemos el párrafo anterior. Tears for Fears mostró ciertos matices a la nueva ola británica de los ochenta ya con su propio nombre, inspirado en el título de un capítulo del libro de psicoterapia Prisoners of Pain, del psicólogo norteamericano Arthur Janov. Y de algún modo, con algunas de sus canciones buscaron un lado psicológico para los temas de tres minutos de la industria musical.

De manera deliberada o no, esto llega hasta nuestros días, ya que el tema que da título al álbum, “The Tipping Point”, es la confesión de lo que en el corazón queda tras la muerte de un ser cercano y muy querido. “Llegó en un momento en que mi esposa estaba muy enferma- contó Orzabal, meses atrás-. La estaba viendo convertirse en un fantasma de su antiguo yo. Entonces, el narrador de la canción está en la sala de un hospital mirando a las personas que están a punto de cruzar el umbral que llamamos muerte”, explicó. Cuando murió su esposa, en 2017, nació esta canción, pero acaso con un tono menos trágico, extraña virtud que tiene el synth-pop para teñir ciertas historias. Porque no hay que olvidar que Tears for Fears fue y sigue siendo un dúo pop, con los cambios lógicos obligados por el paso del tiempo, pero con una sonoridad de base que es la esencia de su trabajo y, probablemente, la justificación de que otra vez haya vuelto a grabar.

Portada del disco The Tipping Point, de Tears for Fears Concord Records

Las canas de hoy no distraerán a nadie al momento de reconocerlos en sus nuevas canciones. Son diez y tienen muchos links con aquellos hits de mediados de los ochenta (”Shout”, “Advice For The Young At Heart”, “Everybody Wants to Rule the World”, “Head Over Heels” o la balada a medio tempo “Sowing The Seeds Of Love”). Se pueden encontrar en temas como “My Demonds”, “End of The Night” y “Master Plan”. En cambio, otras son las influencias en las dos canciones que se echan a andar a partir de guitarras acústicas y que abren y cierran el álbum (”No Small Thing” y “Stay”, respectivamente). “Stay” tiene una entrelínea autobiográfica, escrita por Smith (la voz más alta del dúo), al momento de culminar una relación, que podría leerse como abandonar el grupo.

Unos tracks antes aparece “Break The Man”, que no solo trae pinceladas de sonidos más actuales, también aborda una temática de estos tiempos que tiene que ver con el empoderamiento. No es absolutamente explícito en la letra, pero sí se puede hacer esa lectura, aprobada por el dúo ya que cuando presentó la canción, como anticipo del disco, se refirió al concepto de estos tiempos alineado con la idea de dejar atrás el mundo patriarcal. En resumen, The Tipping Point no sobresale por encima de los lanzamientos actuales, pero resume el ayer y el hoy de una banda veterana, que regresa con todas sus señas particulares.

Charli XCX estrena “Baby”

Charli XCX Charlotte-Rutherford

La artista británica dio a conocer un nuevo adelanto de su disco CRASH, cuyo lanzamiento está previsto para dentro de dos semanas. “Baby”, otra muestra de su pop bailable con toques de música disco, es la cuarta canción del tracklist del elepé que ya conocemos: antes se habían publicado “Beg For You”, “Good Ones” y “New Shapes”. En tanto, la cantante se prepara para actuar en el histórico programa de la TV norteamericano Saturday Night Live este fin de semana.

Siamés llega a la calle Corrientes

A modo de presentación de su álbum Home (2020), la banda dará un show en el Teatro Broadway el próximo viernes 11 de marzo. Hace días el grupo lanzó “No Lullaby”, segundo corte del disco, el cual -como es costumbre desde sus inicios- tiene su propio videoclip inspirado por la cultura animé japonesa. Con sus influencias indie-rock y sus letras en inglés, Siamés viene ganando terreno -según muestran sus escuchas en plataformas digitales- en mercados como México, Chile, Brasil y Estados Unidos.

El Kuelgue hace un estadio

Tras un comienzo de 2022 “festivalero” (pasaron por el Cosquín Rock y el Rock en Baradero), la banda de Julián Kartún llega a La Plata para actuar por primera vez en el Estadio Atenas. La cita será el sábado 23 de abril y la excusa será hacer debutar en vivo la trilogía de estrenos de los últimos meses: los singles “Pixiana”, “José” y la flamante versión acústica de “Natación”.

Eddie Vedder versionó a The Police con Stewart Copeland

El cantante de Pearl Jam sigue presentando su reciente disco solista Earthling con invitados. Además de aquellos que colaboraron con él en la grabación (Elton John, Ringo Starr y Stevie Wonder, entre otros), también hay otros “monstruos” del rock que lo asisten en los escenarios. Esta semana tocó en Los Ángeles y se dio el gusto de versionar “Message in a Bottle”, de The Police, nada menos que con su baterista Stewart Copeland, quien también lo acompañó en “Rockin’ in the Free World”, de Neil Young.