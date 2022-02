Eddie Vedder, sin Pearl Jam: el difícil camino del solista

Artista: Eddie Vedder. Álbum: Earthling. Temas: “Invincible”, “Long Way”, “Power of Right”, “Brother the Cloud”, “Fallout Today”, “The Dark”, “The Haves”, “Good and Evil”, “Rose of Jericho”, “Try”, “Picture”, “Mrs. Mills”, “On My Way”. Discográfica: UMG. Nuestra opinión: bueno.

La transformación del cantante de Pearl Jam no llama tanto la atención porque fue gradual y duró décadas, pero si cortáramos el sobrante de tiempo y pegáramos al Eddie Vedder de 1991 con el de 2022 sería mucho más evidente que, a la hora de hacer música, el hombre se sacó un peso de encima. Estamos hablando de alguien que se hizo famoso por ser bandera de esa mezcla de angustia con apatía que definía sentimentalmente al grunge (el video de “Jeremy” como botón de muestra) y que hoy, mientras se arrima a los sesenta (¡Eddie Vedder ya casi tiene sesenta años!), hace la apuesta contraria. Earthling, su tercer disco solista (el primero desde Ukulele Songs de 2011 y el primero en el que toca una banda completa y no él solo con su guitarrita), dice casi siempre que más es mejor. El que antes trabajaba de meter el dedo en la llaga, ahora se siente bien con sólo vivir de esto y te lo cuenta con mucho entusiasmo.

No es que adorne de más las canciones o haga alguna variante del pop: lo suyo es mostrarse “para afuera”, como un frontman extrovertido o -más todavía- como un señor adulto que compone, toca y graba porque lo disfruta, sabe que no le tiene que explicar nada a nadie y hace todo lo que puede por contagiar. Tampoco es que rebalse de optimismo de Instagram: lo que propone es -valga la cursilería- sentir y moverse. Earthling es un disco que empuja, y si le vamos a encontrar un problema a esto es que el límite de la grandilocuencia es borroso y alguna que otra vez Eddie pisa del lado equivocado.

Los angloparlantes tienen dos categorías musicales que explican la razón de ser de este álbum. Una es “dad rock”: rock clásico, setentoso y/u ochentero, hecho y disfrutado por los papás de los fans de, por ejemplo, Twenty One Pilots. La otra es “arena rock”: música para cantar a los gritos en un estadio lleno, sin ninguna pretensión de intimidad, con mucha melodía y todos los estribillos y un surtido de riffs de esos que parecen fáciles pero son imposibles. Varios de los temas son un poco de aquello y otro poco de esto, como por ejemplo “Invincible”, que ya desde el título da pistas de que Vedder ya no está para regodearse en las derrotas y que remite al U2 que en The Unforgettable Fire (1984) o The Joshua Tree (1987) jugaba a ser la banda más grande del mundo. Más sorprendente aún es “Long Way”, que en sus estrofas parece retomar el ejercicio de estilo AOR que hacen los The War on Drugs y en su estribillo resucita a Tom Petty.

Una melodía, un ritmo al galope, una producción un poco plástica y una actitud expansiva es todo lo que necesita Eddie para hacerse cargo de cuánto lo influenció Bruce Springsteen grabando “The Dark”. Y en algunos casos ni siquiera se molesta en filtrar enseñanzas y va directamente a las fuentes. ¿Me salió una canción con tono de vaudeville y le cabe un piano juguetón a lo Elton John? Pero que venga Elton John a tocar en “Picture”, entonces. ¿Y quién podrá meter una batería en un tema dedicado a una organista que conocía a los Beatles y que orilla la psicodelia simpática de Sgt. Pepper con sus arreglos de cornos franceses y todo? Pero por qué no el mismísimo Ringo Starr (“Mrs. Mills”). Ser Eddie Vedder tiene sus ventajas: la fantasía y la realidad pueden estar a un mensaje de WhatsApp, y así es como Stevie Wonder suma una armónica en “Try” y como su banda de acompañamiento está integrada, entre otros, por Chad Smith y Josh Klinghoffer de los Chili Peppers.

La sensación que deja el disco es la de ser informal, con todo lo bueno y lo malo que ese adjetivo implica. Acaso podría haberse profundizado en la búsqueda de la canción memorable, la definitiva, la que inste a volver a darle play al álbum cuando pase la novedad. Pero el punto es que tampoco importa demasiado perdurar: para este Eddie Vedder maduro, la motivación está en divertirse haciendo música con amigos y mostrarle el resultado al mundo. A años luz de la profundidad y el gris de Seattle.

Jeff Tweedy habló del nuevo disco de Wilco

Se viene nuevo disco de Wilco

Por medio de su newsletter, el líder Jeff Tweedy confirmó que la banda ya se encuentra trabajando en lo que será el sucesor de Ode to Joy, de 2019. “Viene siendo muy, muy divertido y emocionante, la estamos pasando muy bien”, escribió y prometió: “si logro que todos los involucrados en Wilco me lo permiten, les voy a compartir un fragmentito del trabajo que estamos haciendo”. En tanto, este año el grupo celebra el 20° aniversario de su álbum icónico, Yankee Hotel Foxtrot.

Foo Fighters estrena tema metalero

Bajo el seudónimo de Dream Widow, el grupo liderado por Dave Grohl le da rienda suelta a su faceta extrema con “March of the Insane”, un tema que remite más a bandas como Slayer o Celtic Frost que a su propia obra. La canción es parte de Studio 666, la película de terror que protagonizaron los Foo y que se estrenará el próximo 25 de febrero. Mientras recuperan el tiempo perdido en la pandemia y salen de gira por Norteamérica.

Turf toca en el Konex

Después de su presentación en Cosquín Rock, la banda liderada por el “MasterChef” Joaquín Levinton vuelve a Buenos Aires para una fecha al aire libre en la Ciudad Cultural Konex. La cita será el próximo viernes 4 de marzo y servirá para repasar todos los hits del grupo junto a “Gatitas y ratones”, el single que estrenaron hace poco menos de un mes y que sirve de adelanto de su próximo álbum.

Premios Lo Nuestro, con varios nominados argentinos

El 24 de febrero en la FTX Arena de Miami se entregarán las distinciones a lo mejor de la música latinoamericana del año que pasó. Los más nominados fueron J Balvin, Camilo y Christian Nodal, mientras que varios compatriotas competirán por llevarse a casa alguna estatuilla: Cazzu, Nicki Nicole, Emilia, María Becerra, Khea, Duki y Tiago PZK integran las ternas en esta edición.