Dhani Harrison vuelve entre autopistas congestionadas, superhéroes y Banksy

Dhani Harrison

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2019 • 13:46

Mientras se sube por primera vez al micro de gira de la banda de su "tío" Jeff Lynne, ELO (Electrc Light Orchestra), Dhani Harrison prepara su álbum regreso. El hijo del beatle George Harrison tiene listo el sucesor de lo que fue su debut discográfico en 2017, In Parallel y acaba de publicar su primer y psicodélico adelanto, "Motorways (Erase It)", entre autopistas congestionadas, el fanatismo por los superhéroes de Marvel y el misterioso grafitero británico Banksy.

En diálogo con la edición norteamericana de la revista Rolling Stone, Harrison contó que el tema se le ocurrió en el camino entre su casa de campo y Londres. "Se me ha vuelto casi inaccesible. Me toma tres horas para entrar y tres horas para salir, cuando debería tomarme 20 minutos. Hace años atrás, en la ruta a Londres, Banksy acababa de escribir en un costado de la autopista con letras grandes y blancas la frase "No se borra". Yo usé eso como un ejemplo de cómo será el futuro".

Acompañado por Jonathan Bates, de Big Black Delta, "Motorways (Erase It)" se grabó en apenas un día y formará parte del próximo álbum de Harrison que, según el mismo músico, lo editará ni bien lo termine de grabar, en los momentos que le deja libre la gira en la que acompaña al viejo amigo de su padre, Jeff Lynne. "Toqué con él en vivo, pero nunca lo hice con su banda. Toqué con Jeff y Tom (Petty) muchas veces, como aquella noche en la que ellos introdujeron a mi papá en el Salón de la Fama del Rock And Roll, pero esta versión de ELO es fantástica", dijo el músico y al ser preguntado acerca de si ya había visto la película Yesterday (en donde se imagina un mundo en el que The Beatles no existió), aseguró que si bien él había firmado el papelerío para la utilización de las canciones de su padre, y que le gustó la idea de la historia, no la vio todavía. "Lo único que fui a ver, recién el otro día, fue Avengers: Endgame. Soy un gran fan de todo Marvel".