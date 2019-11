Cincos artistas para empezar a seguir en el día de la música

Wos, Marilina Bertoldi y Anderson .Paak y otros artistas para empezar a seguir el día de la música Fuente: LA NACION

El 22 de noviembre se celebra el Día de la música en homenaje a Santa Cecilia, una joven que fue perseguida, detenida y ejecutada por el Imperio Romano, debido a sus creencias en el catolicismo que no era aceptado por el régimen.

Cecilia fue detenida y obligada a renunciar a su religión, pero se negó cantando alabanzas a Dios; entonces fue condenada a muerte. Su ejecución se estima que se produjo el 22 de noviembre de 230dc, por orden del alcalde romano Almaquio.

En 1594, el papa Gregorio XIII la canonizó y la convirtió en la patrona de los músicos por "haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música".

A continuación, para celebrar la fecha, cinco músicos que merecen comenzar a seguirlos.

Anderson .Paak

Un cantante y compositor estadounidense nacido en Oxnard, California, que trajo una propuesta versátil y fresca a la industria musical. Su estilo es amplio y va desde el rap, el hip hop, pasa por el rhythm and Blues, el neo soul, hasta el funk. Es cuestión de escuchar su último disco, Ventura, que cuenta con invitados como Smokey Robinson y confirmarlo. También se recomienda su segunda producción, Malibu (2016).

Greta Van Fleet

Una banda estadounidense proveniente de Michigan, cuyos integrantes no superan los 25 años. Su aparición generó opiniones encontradas: hubo quienes consideraron a la agrupación como la última esperanza del rock, mientras que otros minimizaron su propuesta debido a su parecido con Led Zeppelin, realzado más aún por las similitudes entre su cantante, Josh Kiszka, y Robert Plant. No obstante, luego de publicar dos Eps, en 2018 lanzaron su primer larga duración intitulado, Anthem of the Peaceful Army, en el que parecen empezar a tomar su propio estilo.

Wos

Valentín Oliva, tiene tan sólo 21 años, casi tres millones de seguidores en Spotify, cifras similares en Youtube e Instagram y un disco lanzado recientemente llamado Caravana. Si bien inició su carrera artística en el freestyle, su propuesta es mucho más amplia. De hecho, sus canciones están conformadas de rap, trap, hip hop y también rock , como puede advertirse en su "Luz Delito" en el que suena una y otra vez el riff de "Luzbelito y las sirenas" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Marilina Bertoldi

Si bien la cantante nacida en Sunchales, SantaFe, grabó su primer álbum hace casi ya una década con Connor Questa, llegó a los medios masivos de comunicación recién este, luego de obtener el Gardel de Oro por su material Prender Fuego. Vale la pena recordar que Bertoldi es una de las propuestas musicales más interesantes que se produjeron dentro del rock argentino en los últimos años.

1915

Otra banda de jóvenes veinteañeros, oriundos de San Isidro, que pese a su corta edad su música suena a experimentada. De hecho, en sus dos discos -Dual (2015) y Bandera (2018)- hay una interesante combinación entre sonoridades modernas, con esencias de un rock más clásicos y arreglos elaborados.