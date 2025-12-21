Las efemérides del 21 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se cumplen 37 años de la muerte de Federico Moura.

El cantante y principal compositor de Virus encabezó uno de los grupos más populares de la Argentina durante la década de los 80. El músico, acompañado en la banda por sus hermanos Marcelo y Julio —que aún siguen en el grupo—, así como Ricardo y Mario Serra y Enrique Mugetti en la formación original, despertó a las nuevas generaciones con un sonido new wave que precedió a grupos como Soda Stereo. La mayoría de las canciones en discos memorables son suyas, como “Superficies de placer”, “Wadu Wadu” y “Agujero interior”, entre otros. Aclamado por sus letras poéticas y siempre a favor de la liberación sexual, Moura murió a los 37 años a causa del VIH un día como hoy, pero de 1988.

Virus - Ausencia

Efemérides del 21 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1375 – Muere el escritor italiano Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón.

1824 – Muere el médico y sociólogo británico James Parkinson.

1921 – Nace el escritor hondureño Augusto Monterroso.

1937 – Nace la actriz estadounidense Jane Fonda.

1940 – Nace el músico estadounidense Frank Zappa.

1940 – Muere el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald.

1945 – Muere el militar estadounidense George Patton.

1946 – Nace el músico estadounidense Carl Wilson. Fue miembro de The Beach Boys.

1948 – Nace el actor y productor estadounidense Samuel L. Jackson.

1966 – Nace el actor y cineasta estadounidense Kiefer Sutherland.

1969 – Nace la actriz y cantante francesa Julie Delpy.

1974 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Matías Almeyda.

1975 – Nace la bailarina de ballet argentina Paloma Herrera.

1978 – Nace el exfutbolista argentino Fabián “Poroto” Cubero.

1988 – Muere el músico y cantante argentino Federico Moura, miembro de Virus.

1992 – Muere el músico estadounidense Albert King.