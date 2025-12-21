Efemérides del 21 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este domingo incluyen el 37° aniversario de la muerte de Federico Moura, entre otros eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 21 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se cumplen 37 años de la muerte de Federico Moura.
El cantante y principal compositor de Virus encabezó uno de los grupos más populares de la Argentina durante la década de los 80. El músico, acompañado en la banda por sus hermanos Marcelo y Julio —que aún siguen en el grupo—, así como Ricardo y Mario Serra y Enrique Mugetti en la formación original, despertó a las nuevas generaciones con un sonido new wave que precedió a grupos como Soda Stereo. La mayoría de las canciones en discos memorables son suyas, como “Superficies de placer”, “Wadu Wadu” y “Agujero interior”, entre otros. Aclamado por sus letras poéticas y siempre a favor de la liberación sexual, Moura murió a los 37 años a causa del VIH un día como hoy, pero de 1988.
- 1375 – Muere el escritor italiano Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón.
- 1824 – Muere el médico y sociólogo británico James Parkinson.
- 1921 – Nace el escritor hondureño Augusto Monterroso.
- 1937 – Nace la actriz estadounidense Jane Fonda.
- 1940 – Nace el músico estadounidense Frank Zappa.
- 1940 – Muere el escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald.
- 1945 – Muere el militar estadounidense George Patton.
- 1946 – Nace el músico estadounidense Carl Wilson. Fue miembro de The Beach Boys.
- 1948 – Nace el actor y productor estadounidense Samuel L. Jackson.
- 1966 – Nace el actor y cineasta estadounidense Kiefer Sutherland.
- 1969 – Nace la actriz y cantante francesa Julie Delpy.
- 1974 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Matías Almeyda.
- 1975 – Nace la bailarina de ballet argentina Paloma Herrera.
- 1978 – Nace el exfutbolista argentino Fabián “Poroto” Cubero.
- 1988 – Muere el músico y cantante argentino Federico Moura, miembro de Virus.
- 1992 – Muere el músico estadounidense Albert King.
- 2007 – En Buenos Aires, Argentina, Soda Stereo cierra su gira Me Verás Volver y ofrece el último recital de su carrera.
- 2012 – El video de Gangnam Style, canción del rapero surcoreano PSY, se convierte en el primero de Youtube que supera las mil millones de visitas.
- 2014 – Muere el poeta e historiador uruguayo Horacio Ferrer.
- Solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el norte.
- Se celebra el Día del Gemelo en la Argentina.
