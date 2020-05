El trapero defendió a su par de colegas internacionales dueños de un sello Crédito: Archivo

12 de mayo de 2020 • 15:10

Cuando la amenaza es externa, la unión hace la fuerza. Si bien mucho se ha hablado de una suerte de rivalidad entre Paulo Londra y Duki, todo quedó en el olvido después de ver el obrar de Duki, que defendió a su par que anda en conflicto con su productor discográfico.

Al parecer, Londra habría firmado un contrato que especificaba que solo podría producir temas con Ovy On The Drums , algo que lo tiene a maltraer. Después de que se volvieran a hacer virales una serie de tuits donde el cordobés contaba su malestar, llegó una dura respuesta de Lenny Tavárez, un trapero de Puerto Rico, que es parte de la compañía. Y, más tarde, la reacción de Duki.

Fue Londra quien arrancó con un mensaje en Twitter. "Ojalá lo que me pasó a mí no le pase a nadie más: que el egoísmo de un sello gane al sueño del barrio y a lo que significa la música para mí". Y reflotó dos tuits que había hecho en diciembre pasado donde contaba sus problemas con la productora.

Luego de ese tuit, Lenny Tavárez contestó: "Es mentira que no lo dejan sacar música. Tenemos una canción para salir y tenemos el ok de todas las partes menos de la de Paulo. El problema es que no quiere cumplir con las obligaciones que adquirió con la disquera. Ellos se comportaron de la mejor manera". Y sumó: "Paulito, tenemos una canción por salir y tu solo estás pensando en cómo salirte de las obligaciones que firmaste. Baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten".

Duki dejó la pelea de barrio con Londra para apoyarlo. El novio de Brenda Asnícar compartió un video donde muestra de qué lado está. En el mismo dice que Lenny y Ovy On The Drums, un trapero colombiano, son "fracasados" y "cabrones". Y además les pide que dejen en paz al músico cordobés, que está por ser padre. También da a entender que están celosos porque Londra triunfó y "les dio de comer a todos". Tavárez tampoco hizo oídos sordos y escribió en una historia en su cuenta de instagram señaló: "Tú me entregaste las peores basuras que me haya mandado alguien. El día que lo grabaste tenías un dildo en la boca. Tenías mucho futuro pero tu actitud es una mierda. La otra mierda que vayas a hablar me la dices cuando me tengas de frente. Mi respeto para los raperos y traperos de Argentina que saben respetar los códigos".

Los antiguos tuits de Paulo