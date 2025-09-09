Brenda Asnicar contó detalles de su relación con Duki y causó furor: “Es muy bonito”

Recientemente, la cantante y actriz Brenda Asnicar dio detalles sobre su relación con Duki, la cual tuvo lugar en 2020. Aunque ambos mantuvieron el vínculo en un perfil bajo y lejos del ojo público, la relación no pasó desapercibida y generó múltiples especulaciones y comentarios en medios y redes sociales. Ahora, varios años después, la ex Patito Feo optó por compartir detalles sobre cómo fue realmente esa etapa de su vida, lo que le puso fin a los rumores que habían circulado durante tanto tiempo y que indicaban que había quedado todo mal entre ellos.

Todo surgió durante un diálogo con Martín Cirio, quien, en su streaming, le preguntó sobre aquellos años de su vida. Al ser consultada sobre cómo quedó su relación con el trapero, Asnicar respondió con naturalidad: “Tengo la mejor”. De esa manera, aseguró que su vínculo se mantuvo en buenos términos a pesar de la ruptura y agregó: “Lo quiero, me gusta su evolución artística también”.

Brenda Asnicar habló sobre su relación con Duki

Mientras Cirio, fiel a su estilo polémico, le preguntó por la música del cantante, Brenda se mantuvo firme y resaltó: “Es muy talentoso”. Sobre su vínculo personal, la actriz aclaró: “Después, el resto… hay cosas que tienen que ver con nuestra intimidad, con nuestra vida y nuestra relación”. Para cerrar, destacó con cariño: “Es muy bonito”.

Brenda Asnicar apuntó fuerte contra el regreso de Patito Feo

Ya se supo que uno de los grandes éxitos juveniles de la televisión argentina está a punto de regresar al teatro con un elenco renovado. El lunes 4 de agosto, Adrián Pallares reveló en Intrusos (América TV) que Patito Feo, la tira emitida entre 2007 y 2008 en eltrece, que además tuvo shows teatrales, giras internacionales y discos, tendrá una nueva versión teatral. Sin embargo, el conductor señaló que sus protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, se negaron a participar, lo que generó revuelo mediático y comentarios entre los fanáticos. En medio de la polémica, la intérprete de Antonella Lamas Bernardi se pronunció de manera contundente.

Patito Feo estrenó en 2007 y estuvo al aire hasta el 2008.

Según Pallares, el regreso de Patito Feo se dará “en primera instancia” en el teatro y los ensayos ya habrían comenzado con nuevas protagonistas tras la negativa de Breda y Laura. “Una dijo ‘no quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...’ y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida”, indicó el conductor y remarcó que “es un proyecto millonario”. Sin dudas, esta decisión abrió la puerta para que los productores buscaran otras figuras.

Brenda Asnicar se pronunció sobre la nueva versión teatral de Patito Feo

De este modo, ya se confirmó que el papel de Patito estará a cargo de Guadalupe Devoto, mientras que el de Antonella será asumido por Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano. Sobre esto, en diálogo con Martín Cirio, Brenda Asnicar dejó en claro su postura y se mostró firme: “Ya fue, bolu… ya está, dejémoslo estar, escriban otra cosa”.

A raíz del revuelo generado por la noticia, la actriz también se refirió al regreso de Patito Feo en su programa de streaming Había que decirlo (eltrece), donde lanzó una frase tajante: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola”. Más allá de su clara postura, le deseo éxitos al proyecto que está por comenzar.