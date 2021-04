El antirécord de los Oscar: el increíble caso de Diane Warren

La compositora Diane Warren alcanzó ayer un nuevo récord en la historia de los Premios Oscar: tras perder en la categoría a mejor canción, la artista se convirtió en la mujer más veces nominada que nunca se llevó a casa un Oscar.

Autora de canciones emblématicas como “Don’t Want To Miss A Thing”, interpretada por Aerosmith; “Time, Love & Tenderness”, de Michael Bolton, o “Un-Break My Heart”, de Toni Braxton, la creadora musical ha competido en doce ocasiones en los galardones de la Academia estadounidense.

Sin embargo, su tema “Io sí (Seen)”, de La vida ante sí, al que puso letra y música y que interpretó en la ceremonia junto a Laura Pausini -también nominada-, perdió en la competencia ante “Fight For You” (HER), de la película Judas and the Black Messiah.

Laura Pausini canta junto a Diane Warren al piano en los #Oscars2021 👑pic.twitter.com/cdXDDUrjk0 — nessuno ci crede, ma Laura Pausini Charts sì (@PausiniCharts) April 25, 2021

Al confirmarse su derrota en el rubro, un comentarista de TNT advirtió que Warren pasaba a liderar así el record de premios perdidos por una mujer en la carrera a mejor canción original.

A sus 64 años, la compositora californiana posee una larga trayectoria en la creación de música para el cine. Fue nominada a los Oscar por primera vez en 1987, con el inolvidable tema de la película Mannequin, “Nothing’s Gonna Stop Us Now”, que creó junto a Albert Hammond.

Entre sus nominaciones, también compitió con “I Don’t Want To Miss A Thing”, por la película Armageddon, y con la canción “Til It Happens to You”, junto a Lady Gaga, por el film The Hunting Ground.

Sin embargo, la decisión del jurado parece no estar de su lado. “Bueno, ¡al menos soy constante!”, bromeó tras la ceremonia Warren a través de un posteo en sus redes sociales.

LA NACION