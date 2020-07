"Tu carrera fue legendaria y tus composiciones atemporales. Siempre pensaré en ti como parte de la familia Metallica", escribió James Hetfield Fuente: Archivo

"Siempre pensaré en ti como parte de la familia Metallica". Con esa frase el cantante de grupo Metallica James Hetfield despidió al compositor Ennio Morricone, fallecido el lunes, a los 91 años .

La carta de despedida que escribió Ennio Morricone para el día de su muerte

A través de un mensaje que difundió desde la cuenta oficial de Instagram , el guitarrista y frontman de la banda metalera contó cómo la música del compositor italiano se escuchaba en cada concierto del famoso grupo californiano.

"¡El primer día que pusimos 'The Ecstasy of Gold' como nuestra intro, en 1983, fue mágico! Se ha convertido en parte de nuestro flujo sanguíneo, respiración profunda, golpes de puño, oraciones y ritmos previos a la presentación de la banda desde entonces", escribió.

Y agregó: "He cantado esa melodía miles de veces para calentar mi garganta antes de subir al escenario. Gracias Ennio por animarnos, ser una gran parte de nuestra inspiración y un vínculo entre la banda, el equipo y los fans. Siempre pensaré en ti como parte de la familia Metallica ".

La banda californiana lleva prácticamente cuarenta años empezando sus conciertos con 'Ecstacy of Gold', la famosa canción de la película The Good the Bad and the Ugly , dirigida por Sergio Leone, en 1966 y estrenada en la Argentina como El bueno, el malo y el feo . Antes de que Metallica comience sus shows, esta épica canción de spaghetti western sirve para preparar al público, que la corea al unísono como si de un tema de los propios Metallica se tratase.

"Gracias por crear el ambiente para tantos de nuestros espectáculos desde 1983. Descansa en paz, Ennio Morricone. Tu carrera fue legendaria y tus composiciones atemporales", escribió.

De la música para cine al rock más duro, Ennio Morricone tuvo fans en todos los auditorios Fuente: AFP