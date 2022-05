Una mujer dio a luz en un show de Metallica: “Tres canciones antes de que termine”

Tras su épica presentación en el Campo Argentino de Polo, Metallica tenía una cita con el público brasilero. Nadie quería perderse la oportunidad de saltar y gritar al ritmo de la guitarra de James Hetfield. Este fue el caso de una mujer, que embarazada de 39 semanas, fue al show de la banda de rock y vivió un momento que recordará para siempre, no solo por lo que pasó sino sobre todo por dónde sucedió.

A través de su cuenta de Instagram Joice Figueiró relató el momento inigualable que vivió en el espectáculo de Metallica mientras cursaba su semana número 39 de embarazo. Al comienzo del recital se sentía bien pero cuando la banda subió al escenario comenzó a sentir contracciones. Mientras la música sonaba a todo volumen se dirigió con su esposo a un puesto de asistencia. Pensó que tendría tiempo de llegar a una maternidad pero en un momento se dio cuenta de que era demasiado tarde y terminó dando a luz en pleno concierto de Metallica.

El grupo tocó en Brasil días después de presentarse en la Argentina. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“¿Cuándo me imaginé que estaría en el show de @metallica con 39 semanas de embarazo y este niño decide nacer ahí mismo, 3 canciones antes de que termine el show, en Couto Pereira mientras sonaba “Enter Sandman”?”, escribió la flamante madre a través de su cuenta de Instagram. Además la propia banda también replicó lo que sucedió en sus historias.

Luan Figueiró nació el sábado por la noche en pleno show de Metallica (Foto: Instagram / @digdigjooi)

La mujer presentó a su hijo en una foto y publicó entre risas: “En cada show al que voy, algo tiene que pasar, pero esta vez creo que me he superado”. Además anunció el nombre de su bebé ante el público. “Luan Figueiró vino al mundo el 07/05/2022 a las 23:15 sacudiendo todas las estructuras metálicas”.

Joice presentó a su bebé y contó el inusual manera en la que llegó al mundo (Foto: Captura de video / Instagram / @rpcparana)

Asimismo, los medios brasileros consignaron que la mujer y su esposo Jaime compraron las entradas para el recital durante 2020, sin embargo como fue reprogramado producto de la pandemia, llegaron al show con un embarazo de 39 semanas. Esto no impidió que la pareja disfrutara el recital hasta el último momento, incluso su hijo nació con el rock and roll de fondo.

Metallica hizo temblar al público argentino

Metallica encendió al público argentino en el Campo de Polo Santiago Filipuzzi - LA NACION

El domingo 1° de mayo la banda de rock hizo saltar a 60 mil personas en el Campo Argentino de Polo. Tras demoras y reprogramaciones producto de la Pandemia, Metallica se llevó todos los aplausos y gritos del público. Uno de los mejores momentos de le velada fue cuando el líder del grupo James Hetfield hizo una pausa para tomar un mate. “¡Salud!” dijo, y emocionó tanto a los que estaban en el lugares como a quienes miraron el recital desde sus casas.

La última presentación del grupo en el país fue en el 2017 durante en Lollapalooza por lo que había mucha expectativa por la presentación. Cinco años después la banda no decepcionó y volvió a encender al público con 16 canciones que fueron desde sus íconos como “Whiplash” (1983), pasando por “Holier Than Thou” (1991), “Moth Into Flame” (2016), “No Leaf Clover” (1999) y “Spit Out the Bone” (2017). Con toda la pasión y mucho rock and roll la banda sacudió al público argentino.