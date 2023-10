escuchar

El cantante estadounidense Dwight Twilley, famoso por canciones como “I’m on fire” y “Girls”, murió ayer, a los 72 años. Según informó Variety, el músico falleció en Tulsa, Oklahoma rodeado de su esposa y amigos cercanos.

“Partió pacíficamente de este mundo,rodeado por el amor de su vida, Jan, y amigos cercanos. La pérdida es inconmensurable y nuestras palabras no pueden captar la profundidad de nuestro dolor. La destreza musical de Dwight tocó innumerables vidas y dejó una marca indeleble en los corazones de muchos. Estamos profundamente agradecidos por el legado musical duradero que nos ha otorgado a todos”, comunicaron desde la cuenta de su estudio de grabación Tulsa’s Church Radio.

Los comienzos

Twilley había nacido en Oklahoma, el 6 de junio de 1951. Sus primeros pasos en la música como profesional fueron junto al baterista Phil Seymour, con quién llevó adelante el proyecto llamado Oister. Siendo todavía muy jóvenes, buscaron su futuro en Memphis y más tarde en Los Ángeles, donde firmaron contrato con Shelter Records, copropiedad de Denny Cordell y Leon Russell. Cordell cambió el nombre del grupo de Oister a Dwight Twilley Band, y los dos pronto grabaron “I’m on Fire”, en el Church Studio de Tulsa.

Dwight Twilley, durante un concierto en Chicago, a principios de la década del 80 Paul Natkin - Archive Photos

El single debut de Dwight Twilley Band alcanzó el número 16 en las listas de Billboard en 1975, mientras el grupo grababa su primer álbum, tentativamente llamado Fire, con el productor Robin Cable en el Trident Studio de Londres. Durante una aparición en American Bandstand, el grupo estaba listo para interpretar lo que habría sido su siguiente single “Shark (in the Dark)”, pero Shelter Records rechazó el tema para que no se confundiera con la película que llevaba ese nombre (primera de una saga dirigida por Steven Spielberg. En medio de una demanda entre Russell y Cordell, el álbum completo de la banda no se publicó durante casi 18 meses debido al traslado de Shelter Record de MCA Records a ABC Records, para su distribución.

La Dwight Twilley Band sufrió problemas de distribución varias veces, incluso con su siguiente sencillo “You Were So Warm” y su álbum debut Sincerely (1976), que incluía “I’m on Fire”. Por esa época, Twilley y Seymour se hicieron amigos de Tom Petty y contribuyeron con coros en varias pistas, y Petty le devolvió el favor para el segundo álbum de la banda, Twilley Don’t Mind, en 1977. Seymour dejó la banda al año siguiente para emprender un camino como solista.

En series y películas

También como solista, Twilley lanzó en 1979 el álbum que llevó su propio nombre. Tres años después publicó Scuba Divers. Y en 1984 lanzó Jungle, que incluyó uno de sus mayores éxitos en los Estadios Unidos, “Girls”, que , además, alcanzó el puesto número 16 en el Billboard Hot 100. En la década siguiente, con The Great Lost Twilley (1993) dio a conocer canciones inéditas de la etapa Twilley - Seymour. Con la llegada del final del siglo lanzó otra colección de rarezas, Between the Cracks, Vol. 1, junto con su primer álbum nuevo en 13 años, Tulsa. En 2001, Twilley lanzó The Luck, un álbum que había completado en 1994, y su noveno álbum de estudio, 47 Moons, salió en 2005. Su canción aclamada por la crítica “Looking for the Magic” (1997) ha aparecido en películas y series de televisión como Diary of a Teenage Girl, Backcountry, House of Cards y Mindhunter.

Al momento de hacer balance sobre su vida, en una entrevista habló de sus primeras influencias: “Los Beatles fueron mi primera influencia principal, los vi en la televisión en blanco y negro en el antiguo ‘Ed Sullivan Show’, y fueron tan impresionantes. Las canciones eran geniales, las voces eran geniales, se veían geniales y luego tenían a todas estas chicas gritándoles, así que pensé, parece un buen trabajo. Por supuesto, Elvis simplemente no hace falta decirlo, y luego todo se reduce a partir de ahí, hay mucha gente maravillosa. Obviamente, estaba enamorado del rock & roll”.

