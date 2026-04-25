Cámara indiscreta: Los Rolling Stones dan más pistas de la grabación que preparan y aumenta la expectativa de los fans

“Even when you were first jamming, It was good (’Incluso cuando empezaste a improvisar, eso estuvo bueno’)”, se escucha decir a una voz que no tiene rostro. Quien responde, acepta el elogio. Podría ser el diálogo entre dos músicos o entre un músico y un productor discográfico o un ingeniero de grabación. Podría ser entre los Rolling Stones y el equipo de profesionales que trabajan en la nueva producción discográfica de la banda. Claro que sí.

Porque en la web oficial del grupo, The Rolling Stones dejaron una nueva pista que muestra en qué andan. Hay un breve registro de voz, que es donde hablan sobre la grabación de una toma y también un link que dirige a una app (pero en versión online) de control de cámaras de seguridad. Quien se tome el trabajo de hacer clic en las diez cámaras que desde allí se controlan podrá ver y escuchar desde breves grabaciones de audio con el sonido de una batería, hasta imágenes de un estudio plagado de instrumentos y a los tres stones frente a micrófonos, cantando, o empuñando guitarras.

Hasta hace dos semanas, toda la comunicación, con mucho misterio, venía siendo realizada desde la web de una banda ficticia, The Cockroaches. En realidad, con ese seudónimo el grupo dio conciertos hace varias décadas. Y en estos tiempos en los que lo nuevo se mezcla con el revival, los señores parecen divertirse bastante con sus acertijos y con aquello que quieren ir mostrando en cuotas, de cara a la salida de un nuevo álbum.

Toma de la cámara de seguridad del estudio donde grabaron los Rolling Stones Captura de video

Recordemos que ya hay un tema nuevo estrenado, y que si se conoce masivamente es por aquellos que fueron a comprar el single en formato vinilo a las disquerías, ya que no tuvo un estreno digital en las plataformas más conocidas.

“Rough and Twisted”, es el título de aquel primer anticipo que trajo las especulaciones más variadas sobre la posibilidad (o la imposibilidad, en realidad) de una gira de conciertos.

Mick Jagger, de buen humor, durante una jornada de grabación Captura de video

¿Habrá gira?

Más allá de las pistas y lanzamientos, la banda no pone fin a un misterio, instalado desde finales de 2025, cuando se puso en duda el estado de salud de Keith Richards para emprender un tour de shows. Ya en ese momento, también se hablaba de que la banda de Jagger, Richards y Ron Wood planeaba la salida de un nuevo álbum, durante el primer semestre de 2026. Y el estreno de un primer tema de anticipo fue un buen primer plato, especialmente ante la sospecha de que este estreno fuera parte de la última producción de estudio que la banda vaya a ofrecer en toda su historia.

Lo divertido, en la previa, han sido las especulaciones. Más allá de su veracidad, ponerse a escarbar, como en un capítulo de Sherlock Holmes, en los detalles de la banda para conectar con acciones de marketing ha tenido entretenidos tanto a periodistas especializados como a los fans del grupo. No hay que olvidar que en la agenda mundial Stone las últimas actuaciones registradas son de julio de 2024.

Ron Wood, en una sesión de grabación de los Rolling Stones Captura de video

Por otro lado, a los que los expertos en papiros que pudieron (o quisieron) interpretar de lo publicado en la página oficial del grupo, se sumaron otras acciones referidas a estas dos palabras: The Cockroaches. ¿Por qué? Porque hubo campañas publicitarias referidas a esto en el Reino Unido y porque no faltaron quieres aportaron datos que linkearon estos mismo a la historia stone. “¿Quiénes son The Cockroaches? ¿Los Rolling Stones van a lanzar música nueva o a dar un concierto sorpresa?“. Con este título el añoso medio especializado NME ponía la lupa en este tema, con un artículo publicado el 1° de abril pasado.

La publicación refería a la especulación que surgía a raíz de una nueva serie de carteles que habían aparecido, los cuales simplemente decía “The Cockroaches” junto con un código QR. Al escanearlo se accedía a la página web thecockroaches.com, que mostraba una habitación con estética setentosa. Un póster de los Cockroaches, un reloj que indicaba la misteriosa fecha del 11 de abril, tickets de conciertos, vinilos, púas de guitarras y poco más.