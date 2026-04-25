La mamá de Fabián Cubero habló de la conflictiva relación de su hijo con Nicole Neumann y fue tajante

La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, que ya lleva varios años de conflictos tras su escandalosa separación, sumó un nuevo capítulo con los 15 años de Allegra. La hija del medio de la modelo y el exfutbolista tuvo dos celebraciones distintas: una con la familia materna y otra con la paterna, lo que evidenció una vez más la profunda grieta familiar. A raíz de esto, la madre de ‘Poroto’ rompió el silencio y habló sobre la conflictiva relación de su hijo y la madre de sus tres nietas.

La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, que ya lleva varios años de conflictos tras su escandalosa separación (Foto: Instagram/@fabiancuberooficial y @nikitaneumannoficial)

En la previa del segundo festejo de la adolescente, el cual se realizó este viernes 24 de abril, Ángela habló en un móvil para LAM (América TV), donde expresó su emoción por el esperado evento. “Vamos a disfrutarlo, a eso vinimos. Esperando la fecha, que sea divertida, que ella (por Allegra) tenga un lindo recuerdo”, comentó la mujer.

Las postales de la fiesta de 15 de Allegra organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte (Foto: Captura de video / Instagram @altosdeolivos)

En ese sentido, la cronista quiso saber cómo era la relación que tiene con sus nietas. “La relación es hermosa, es todo amor. Las nenas son amorosas, divinas. Yo las amo con todo mi corazón”, indicó. Acto seguido, fue consultada sobre su vínculo con Micaela Viciconte, su nuera. “También la amo. Hay que saberla llevar”, añadió entre risas, al mismo tiempo que aclaró que nunca presencia discusiones en la pareja: “Lo veo feliz a mi hijo”.

Ángela, la madre de Cubero, rompió el silencio en medio de la segunda fiesta de 15 de su nieta Allegra (Foto: Captura TV)

A pesar de la cordialidad, Ángela fue contundente sobre el distanciamiento con Neumann: “No tengo trato. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente”. Al profundizar sobre el quiebre, explicó que la separación de la pareja impactó de lleno en los vínculos familiares: “Cuando se separaron, hubo cosas que me dolieron y nada más. No se habló más del asunto”.

Sin embargo, en medio de la batalla judicial que parece no tener fin, la abuela de Indiana, Allegra y Sienna sorprendió al separar los conflictos legales del rol maternal de la modelo. “Como mamá, no la juzgo de nada. “Para mí es excelente madre”, afirmó.

Aunque subrayó su reconocimiento hacia Nicole en la crianza de sus nietas, no ocultó el pesar que le genera la disputa pública que mantiene con el exfutbolista: “Ahora, cómo se llevan ellos… un poco me duele porque conozco cómo es mi hijo”, concluyó.

El evento en un salón de Olivos, bajo la organización de Fabián y Mica Viciconte, apostó por la vanguardia: pantallas LED, escenografía moderna y una ambientación al estilo club nocturno marcaron el tono de la noche. Allegra hizo una entrada triunfal al atravesar una pantalla gigante de la mano de su hermano menor, Luca.

Así fue la fiesta de 15 que Fabián Cubero y Mica Viciconte le organizaron a Allegra Cubero

Para la ocasión, la joven eligió un impactante diseño strapless color verde esmeralda de Laurencio Adot, quien, a pesar de su amistad íntima con Nicole, no recibió invitación al evento.

Allegra Cubero en la fiesta que le organizó Nicole Neumann junto a Manu Urcera (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

Esta “segunda vuelta” contrastó con el festejo que Nicole organizó semanas atrás: una celebración de lujo con estética boho chic, desfile incluido y un despliegue visual de revista. Mientras Allegra sopló las velas con el clan marplatense, Nicole se refugió en el sur junto a Manu Urcera y su bebé Cruz, con lo que demostró que la supuesta crisis matrimonial es solo un rumor.