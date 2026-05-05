El Centro de Experimentación del Teatro Colón y Artlab invitan a escuchar joyas musicales en vinilo

El Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) y Artlab presentan la primera edición de Escuchas Musicales Performáticas. La dinámica que se propone es la reunión de público con un anfitrión que guía a los asistentes a través de la escucha de discos de vinilo en un sistema de audio de alta fidelidad.

“La escucha representa una selección sobre un género musical, una época y una investigación personal”, explican desde el Teatro Colón. Mediante un sistema de audio de alta fidelidad de colección, encabezado por los legendarios Altec A7 ‘The Voice of the Theatre’, periodistas, melómanos y músicos nos convocarán para compartir sus universos musicales, participando de un ritual de atenta escucha colectiva".

Las primeras escuchas se realizaron el fin de semana pasado. Las próximas se llevarán a cabo este jueves 7 y viernes 8, a las 20.30. El empresario y poseedor de la mayor colección de música clásica en vinilo de Argentina, Dante Choi, presentará tres de sus discos preferidos.

Noches de vinilos en el Teatro Colón Elena.Katkova - Shutterstock

Música estática - Música Angular. Este es el título de la escucha que propone Walter Jakob. “Dos ejes posibles, no antagónicos, puestos allí a modo de provocación: una guía para ayudar a un fervoroso coleccionista de discos a establecer (llevándose puesta toda distinción de género o estilo) dos recorridos alternativos que permitan asomarse a una discoteca que se vuelve cada vez más grande e inabarcable. Quizás escuchemos Thelonious Monk, Olivier Messiaen, Evan Parker, Albert Marcoeur, Ali Akbar Khan, Robert Wyatt...”.

En esta función, el diseño de luces estará a cargo de Leonardo Murua y contará con la colaboración artística de Agustín Mendilaharzu.

Una propuesta con sonido vintage Fabián Marelli

El título propuesto para la función de Dante Choi es El tiempo capturado, tres historias de excepción.

“El arte de la grabación captura momentos de otro tiempo, salva del olvido la memoria de los grandes artistas, y nos permite escuchar hoy lo que de otro modo habría desaparecido para siempre. En los estudios de grabación en las décadas del 50 y del 60, los micrófonos captaban el aire con una fidelidad que los equipos digitales modernos no han podido replicar. Los amplificadores de válvulas, los tocadiscos, la propia física del surco en el vinilo, todo eso producía un calor, una presencia, una dimensión que hoy llamamos analógica por falta de una palabra mejor”.

Se escucharán tres LP originales de esta época, en sus primeros prensados: cada uno representa una historia de excepción. Ennio Bolognini, un genio argentino casi olvidado; Ruggiero Ricci, un violinista que en un solo día tocó quince de los instrumentos más valiosos del mundo, y Walter Gieseking, figura central del piano europeo de la primera mitad del siglo pasado, que grabó su último disco dos semanas antes de morir.

Esta función se realizará con la colaboración artística de Walter Jakob y el diseño de luces de Leonardo Murua.

Para agendar

El jueves 7 y el viernes 8, a las 20.30, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168. Entradas desde 30000 pesos