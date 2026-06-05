El comunicado oficial de la familia del Indio Solari tras la muerte del cantante

Tras la muerte del Indio Solari, a los 77 años, su círculo íntimo emitió un comunicado a través de las redes sociales oficiales del cantante en el que expresó su dolor por la partida del músico e informó que próximamente darán a conocer cómo será su despedida.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, dice el inicio del escrito.

El posteo de la cuenta oficial de Instagram del Indio Solari (Foto: Instagram @indiosolarioficial)

“Contamos con su comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación. Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”, aclararon.

“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes”, concluye el comunicado, que fue acompañado con una foto del Indio Solari con un vaso de whisky entre sus manos.

La foto que acompaña el posteo de despedida de la familia del Indio Solari

Como era de esperarse, en pocos minutos el posteo alcanzó miles de “me gusta” y comentarios de los fanáticos del artista. “Amarlo cada día más, por todo lo que nos dio y llevaremos siempre en nuestros corazones. Abrazo fuerte para su familia”, señaló Gloria Carrá. “Hasta siempre, Míster, infinitas gracias”, sumó Pedro Rosemblat.

El Indio Solari fue encontrado sin vida este viernes por la mañana en las inmediaciones de la pileta de su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas de su muerte aunque, como el músico tenía mal de Parkinson, “nada indica o señala otra causa más que su enfermedad”, según indicaron fuentes policiales.

“Siendo las 8.30 se tomó conocimiento que fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir el cantante Carlos Solari, conocido popularmente como Indio Solari. Su cuerpo fue hallado en circunstancias en que estaba en cercanías de una pileta, habiendo ya intervenido la emergencia médica privada ante la llamada de su cuidadora, quien arribó al domicilio a las 8, horario en que comenzaba su actividad”, informó la Fiscalía General de Morón en un comunicado de prensa.

“No tengo miedo”

En 2015, el músico reconoció que estaba lidiando con una complicada enfermedad. “No es cáncer ni sida”, dijo en el programa Tenemos malas noticias, de Mario Pergolini, por Vorterix. En ese espacio, comunicó además que se alejaba de los escenarios por tiempo indefinido.

"Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, anunció en 2016, minutos antes de un show

“Hay días que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, reveló.

El 12 de marzo de 2016, el Indio Solari confirmó su diagnóstico minutos antes de arrancar un show en Tandil. El cantante sorprendió a todos al salir a escena -algo absolutamente inhabitual en él- para hablar sobre su estado de salud y sobre los cambios en la banda. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, anunció en aquella oportunidad.

El día en que el Indio Solari anunció que padecía Parkinson

En diálogo con Pergolini profundizó más tarde sobre el diagnóstico: “Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia”.

Con el paso de los años, el músico se refirió al tema en distintas ocasiones. En 2022, en el marco de la gira española de su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en la que participó de forma virtual, brindó una entrevista a la radio Rock FM y fue claro: “Se nota la progresión del mal de Parkinson”, admitió, y explicó que mitigaba los efectos distrayéndose con actividades como la pintura o la escritura, que le permitían “apartar de su cuerpo el dolor”.

Solari describió la enfermedad como una dolencia que “es muy jodida e invalidante”, aunque reconocía que contaba con tratamiento: “Por el camino se va notando la progresión, el éxito que va teniendo el profesor Parkinson con mi vida, pero tengo la posibilidad de hacer un tratamiento que me mantiene hace como siete años”.

La entrevista del Indio Solari con Mario Pergolini

En relación a su día a día, detalló en esa época: “Estás todo el tiempo contracturado. A mí no se me da por temblar, me agarra alguna contractura que quedo como de yeso. Es una de las problemáticas sociales, pero me da por pensar lo que pasa con un tipo que tiene la misma enfermedad que yo y que no tiene kinesiólogo ni pileta de agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación. Debe ser un sufrimiento mayor”.

Sobre el impacto anímico de la enfermedad, comentó: “Los amigos me dicen que estoy bien y sinceramente me siento bien. Me abstraigo mucho con el trabajo. Es la manera de apartarme del dolor de esas contracturas. Es una enfermedad jodida, pero no me impide de momento en absoluto hacer lo que decidí hacer desde hace 50 años”.