Fernando Ruiz Díaz, líder de la banda Catupecu Machu, continúa mostrando signos de destacada mejoría en su proceso de recuperación luego de haber sufrido días atrás un accidente cerebrovascular (ACV) que preocupó a sus seguidores y colegas del ambiente. Para tranquilidad de sus seres queridos, el músico publicó un video junto a sus compañeros de banda en el que se lo ve de buen ánimo y camino a su hogar.

En el video asegura que tiene el alta para regresar a su casa pero que aún así le queda un alta médica pendiente y tiene que seguir trabajando en su recuperación. “¡Gracias a la salud pública! Me atendí en el Hospital Escuela de la UBA ¡Por si queda alguna duda, son los mejores y me salvaron!”, agradeció entusiasmado. “Los milagros existen. No me querían arriba. La vida es larga, no puedo creer haber vivido estos 55 años. Volví a nacer y me queda un camino por delante hermoso. Le recé a la Virgen de Guadalupe para volver a ver a mi hija Lila (...) Sólo tengo palabras de agradecimiento”, aseguró emocionado por el cariño recibido a lo largo de su internación.

Ruiz Díaz escribió un sentido mensaje debajo del video con el objetivo de destacar a todos los profesionales que trabajaron en su recuperación: “Gracias a la vida y la música que me han dado tanto…gracias profesor doctor Luis Sarotto, doctor Fernando Carle, a todas las médicas y médicos, neurólogos, neurocirujanos, personal de enfermería, de limpieza y todo el personal del Hospital Escuela José de San Martín, Hospital de Clínicas. Gracias a la obra social de Sadaic, al personal del Fleni, gracias por (como diría Walas de Massacre ) tanto amor, tanta dedicación en que salga todo bien y mejore día a día en esta misión difícil que les tocó”.

El pasado 15 de febrero, Fernando Ruiz Diaz tuvo que ser internado debido a un cuadro de mareos y presión alta. Luego de realizarle estudios de rutina, se pudo constatar que el cantante sufrió un accidente cerebrovascular, producto del estrés Gerardo Viercovich

El músico, conmovido por el episodio que vivió en carne propia, reflexionó sobre la vida y el cariño recibido a lo largo de su internación: “Épico todo esto. G racias a mi familia elegida de sangre, a mi familia elegida (hermanas y hermanos del camino), a ustedes amores y a cada alma que está rezando por mí.... por sus plegarias y antiguos rezos, les aseguro que llegó y está llegando. Gracias familia de la amada y sagrada música. Tengo un camino fantástico y hermoso ( y complejo y trabajoso) por delante (como me dijeron los profesionales, tranquilo y sin apuro, sin prisa y sin pausa pero sobre todo poner pausa que es un botón que hasta ahora no conocía)”.

Además, el músico se refirió a su nuevo proyecto artístico: “El nuevo disco de Catupecu que suma cada vez más sustancia y el deseo de reencontrarnos en los destinos que nos esperen con El Reptil que cambia la piel otra vez, nuevamente. ¡Viva la vida, viva la música, viva Catupecu Machu! ¡Viva el surf, el skate, la familia y cuanta cosa y situación les guste y disfruten hacer, amores! Gracias y salud por las aventuras que vendrán!”. Hacia el final del mensaje, advirtió que se tomaría unos días lejos de las redes sociales: “Vuelvo a desconectarme del teléfono como todos estos últimos días por prescripción”.

Fernando Ruiz Díaz y su banda, Catupecu Machu, debieron suspender la gira europea que iban a iniciar en la misma semana que el cantante sufrió el accidente Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Según información proporcionada a LA NACION por allegados al artista, el cantante de 55 años respondió de manera favorable al tratamiento. La semana pasada los médicos lo consideraron lo suficientemente estable como para ser trasladado a una sala común del hospital. Este paso fue el primer avance significativo en su recuperación, y todo indica que ahora con la autorización de su regreso a casa ha superado la fase crítica del accidente cerebrovascular y está en camino hacia una rehabilitación completa.

Fuentes cercanas al músico también comentaron que los estudios médicos realizados al artista han arrojado resultados positivos, indicando un buen pronóstico para su salud. Se espera que permanezca bajo observación médica antes de recibir el alta definitiva.

