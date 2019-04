Se lanzó el álbum que fue terminado por el resto de la banda, tras la muerte de la vocalista Crédito: Archivo

26 de abril de 2019 • 12:18

La voz de Dolores O'Riordan es protagonista de cada uno de los temas de In The End, el disco de The Cranberries que fue terminado luego de su muerte.

Se trata del octavo y último trabajo de la banda. No habrá más. Y, casi sin saberlo o quizá teniendo alguna premonición, la vocalista irlandesa se mete en temas oscuros: desde canciones en las que habla de los abusos que vivió de chica, de depresión, de "el final", de una habitación en un hotel en Londres, el contexto en el que, justamente, fue encontrada sin vida. Si bien lo que quedó grabado de ella es el material crudo y los demos, alcanza y sobra para esta despedida que remite a épocas pasadas, con mucha guitarra y melancolía. Las canciones fueron terminadas por los tres miembros vivos del grupo: Noel Hogan -quien escribió las letras junto a Dolores-, Mike Hogan y Fergal Lawler para rendirle un tributo postmortem a la vocalista.

El 15 de enero, fecha en que se cumplió el aniversario de la muerte de la irlandesa, se dio a conocer uno de los primeros temas del disco, que cuenta con un total de 11 canciones. "All Over Now" fue el corte que abrió el juego: un tema que podría ser parte del exitoso álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, editado en 1993, y sin embargo trae algo fresco. Hay un dejo espectral en el tono con que arranca el single.

La voz de O'Riordan se funde en atmósferas laberínticas. Algo que se repite a lo largo del álbum donde las guitarras melódicas comulgan con la hipnosis que genera ese registro vocal cristalino acompañado por letras sinceras. Hay algo de epopeya en "Lost", donde surgen esos gritos y espasmos -que la vocalista ha hecho su marca registrada- o en la más funk "Catch Me If You Can". Después aparecen baladas elegantes como "A Place I Know", donde Dolores vuelve a hacer magia con temas cotidianos, o "Ilusion". Ambas tienen un equilibrio entre ternura y nostalgia que puede recordar a "Linger", uno de los primeros hits de la banda. Sigue "Got It", un tema donde se sumerge en la fragilidad que trae la fama; la banda, de a poco, va tomando protagonismo. En "Wake Me When It Over Over", el bajo trae aires de "Zombie".

El clásico registro The Cranberries revive en "Crazy Heart" para darle paso a uno de los únicos momentos luminosos del disco, "Summer Song". Pero todo vuelve a oscurecerse con el tema que da nombre al álbum. "Cuando todo lo que querías no era nada como lo querías", canta Dolores. Hay algo sensual en ese final que termina de forma abrupta con la última línea en la voz de la irlandesa: "In the End".