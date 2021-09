El festival y mundial Tango BA homenajeó a Diego Maradona

El homenaje a Diego Armando Maradona que se realizó este martes por la noche en el Parque Centenario de Buenos Aires fue uno de los detalles más llamativos de la edición 2021 del festival y mundial Tango BA que se desarrolla hasta el próximo fin de semana. La muerte del astro, el 25 de noviembre del año pasado, inspiró los homenajes más diversos y el tango no fue la excepción. Una lista de trece canciones en voces de distintos cantores y cantoras desfilaron por el anfiteatro del parque , para darle forma a una celebración con desniveles y momentos más logrados que otros, pero enlazados por el mismo espíritu evocativo: celebrar desde una expresión artística e idiosincrática de la cultura porteña a un deportista que, en definitiva, fue un artista.

“¡Olé olé olé; Diego, Diego!” Esa fue, en rigor, la primera canción que se escuchó. Pero no salió de la hinchada sino de la propia voz de la directora del Festival, la bailarina Natacha Poberaj, al momento de abrir el espectáculo. Y el coro, obviamente, no se hizo esperar. Tarde fresca por ser la inauguración de la primavera, pero con actitud estoica las gradas del predio se poblaron rápidamente de gente hasta ocupar el porcentaje de aforo permitido para este espacio: 500 personas. En los asientos, camperas inflables; sobre el escenario, el aliento para contrarrestar el frío. Músicos de distintas extracciones, incluso de la música urbana, aunque mayoritariamente tangueros. A fin de cuentas, la idea era un homenaje tanguero a Diego Armando, aunque el comienzo estuviera animado por el bailarín Mauro Caiazza y el productor Nico Calavera, con un set de tres temas en los decibeles donde el trap se cruza con el reggaetón y el tango electrónico. En plan de cantante, su proyecto hoy se resume en el proyecto KAIA ZA SAN. Primero se escuchó una versión de “D10S”, luego “Crudo” y finalmente “Cuerpo”, que fueron muy bien recibidos por el público.

Para el final del homenaje tanguero a Maradona, todos los músicos reunidos sobre el escenario Rodrigo Néspolo - LA NACION

Después fue el turno del grupo dirigido por el bandoneonista Gabriel Merlino, que convocó al cantor Ricardo Marín para comenzar una serie de “binomios” con la intención de versionar temas que fueron dedicados a Maradona en formato tanguero, o tangos de tono futbolero, como “Se juega”, con música de Rubén Juárez y letra de Chico Novarro. Juárez lo estrenó hace varias décadas con la orquesta de Raúl Garello. Es aquel que dice: “Se juega... Qué importa la humedad y la neblina, Tu amor es un partido de primera. Y estoy adivinándote en la esquina. ¡Qué pena! Que tu permiso dure hasta la noche, que sólo soy un príncipe sin coche, que va a robar de un gol, tu corazón”. Después, en clave tanguera sonó el hit de Manu Chao “La vida tómbola”, por Roxana Fontán, y “El sueño del pibe” con la voz cantada del propio Maradona, en off, y el acompañamiento de la Cachivache Orkesta.

En la segunda parte del homenaje tanguero a Maradona llegaron algunos de los mejores momentos del espectáculo, con las voces de Cucuza Castiello y Javier “Cardenal” Domínguez. El “Cardenal”, con toda su maestría y la grata compañía del guitarrista Hernán Reinaudo, hurgaba con su voz entre los versos que una vez le dedicó Horacio Ferrer al gran Diego. Cucuza encaró primero con “Cucusita”, tango al que le debe su apodo y que Maradona solía cantar, y luego “Yo ya no me muero”, con letras de Alejandro Szwarcman y música de Pablo Covacevich.

Poeta que aparece como un artista superlativo dentro de la escena tanguera actual, luego de la muerte de Maradona, escribió: “Hoy te dirán que he caído, que al fin me ha vencido, un hachazo mortal; hoy te dirán que una bala se hundió entre mis alas y al suelo fui a dar. Hoy te hablarán de mi humana costumbre pagana y plebeya de amar. Hoy te dirán que no soy un ejemplo, un modelo, ni un ángel del cielo ni un dios terrenal. Hoy te vi, vos llorabas por mí, me decías adiós con tristeza de pueblo y el mundo ví que lloró. Te dirán tantas cosas de mí pero todo es mentira nada es verdadero porque yo…porque yo ya no muero…porque yo ya no muero. Yo que fui un dios imperfecto, el lado insurrecto de la eternidad, hoy ya soy parte del aire de todos, de nadie, de mi propiedad. Hoy, veinticinco de un mes de algún año cualquiera ¡Qué puede importar! Hoy, como ayer y mañana, será mi bandera la rabia heredera del Sur marginal”.

Para el tramo final, el estreno de “El gol del siglo en tiempo de tango”, de Gabriel Merlino, el tango de Alorsa “Para verte gambetear”, por Chino Laborde, con un acentuado candombe final; el “Maradona blues” de Charly García y Claudio Gabis, en la voz de Alicia Vignola, y un cierre con todos los músicos que participaron. El tema elegido fue “La mano de Dios”, que se ciñó bastaste a la famosa versión de Rodrigo.

Afuera, todavía el Parque Centenario cobijaba a muchos valientes que se animaban al viento y a esa temperatura más invernal que primaveral. Pero, después de todo, era un día especial. Por eso el Centenario estuvo más poblado que de costumbre: gente que, solo por ser 21 de septiembre, quiso sentarse un rato al sol, los que suelen ir a tomar clases de actividades físicas al aire libre, y los estudiantes que lo copan una vez al año, aunque esta vez con distanciamiento social. Otras épocas, otras modas, otras realidades; las de esta normalidad que no termina de irse para volver a los viejos “Amores de estudiante” si acaso estas líneas merecen un final tanguero, como aquel que cantaba Gardel.

“Por un mirar que ruega, perder la quietud. Mujercitas sonrientes, que juran virtud. Es una boca loca, la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, que evocaré doliente plateando mi sien. Bandadas de recuerdos, de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante flores de un día son.”