El hecho maldito del Lolla

Todo gran acontecimiento tiene su hecho maldito, para bien o para mal. En el Lollapalooza ocurrió algo que tuvo distintos puntos de vista, apreciaciones disparatadas y, sobre todo, la trascendencia líquida que dicta la época. No más de veinticuatro horas como máximo. La marca Bizarrap, que ahora prefiere la abreviación BZRP, es en verdad una sola persona: Gonzalo Julián Conde. Y BZRP, como la Coca Cola, intenta ocultar detrás de sus lentes oscuros y una gorrita su fórmula original, esa que terminó convirtiéndolo en el agitador multiforma más importante de la Argentina y, sin exagerar, podría aventurarse, de Latinoamérica.

El viernes a la noche tocó en el cierre del primer día del Lollapalooza. Su humilde aporte consistió en pasar música desde una consola. Pero la disidencia cultural llegó cuando programó sin ningún agregado artístico el tema “Jijiji” de los Redonditos de Ricota acompañado desde un costado por el guitarrista Gaspar Benegas, que reviste en las filas de Los Fundamentalistas Del Aire Acondicionado, la banda que interpreta los temas del Indio Solari. La canción, de más está decirlo, es un himno rockero megapopular de factura argento ochentosa (aunque su apreciación fue creciendo con los años).

BZRP conoce como nadie a su propia generación y a las que le siguen a él. No escribe una partitura porque no la necesita. Su pentagrama es básicamente vibracional, un genio que capta las oscilaciones idiosincráticas de un público joven al punto de convertirlas en un producto de influencia, de conversación y, ahora, de “disidencia”. Que ni siquiera fuera Skay Beilinson, guitarrista fundacional y fundamental de Los Redondos, el invitado a tocar “Jijiji”, al parecer, no invalidó las aspiraciones de BZRP (muchos hubieran sentido un poco vergüenza artística, un concepto que ya casi no existe).

Primer día del Lollapalooza 2022: Bizarrap Tomás Cuesta - LA NACION

Desde hace años, las Sessions en YouTube son la plataforma de despegue de los cohetes que manufactura BZRP, un tipo con muchos compinches, cabe añadir. Dos semanas atrás disparó una nave tripulada por el famoso cantante puertorriqueño Residente despellejando al reggeatonero a J.Balvin por ser muy “comercial”. Una pelea de gallos del mainstream elaborada en el estudio casero de BZRP donde se escucha un derroche de talento semántico para ser servido en el viejo altar del marketing.

Demagogia explícita, promoción, causa y efecto… la transmutación de los valores culturales ya no se discuten porque contradecirlos suele interpretarse como reaccionario, viejo. Toda digresión queda hoy bien cubierta por el manto piadoso de la “juventud”. Y BZRP, que no es ningún niño, también lo sabe. El hecho maldito de poner “Jijiji” (autorizado por Solari) va en esa línea. Lanzó el tema como en cualquier bar de San Telmo un sábado a la noche, pero con una carga significativa muy distinta.

En otros tiempos, cuando la demagogia todavía generaba sospechas, también resultaba común que un artista consagrado invitara u homenajeara a desconocidos que merecían difusión para que empezara a hablarse de ellos. Soda Stereo lo hizo en 1992 cuando presentó su disco Primavera Cero con bandas nuevas (Babasonicos, entre ellas) en Obras Sanitarias. Ese espaldarazo derivó luego en lo que se bautizó “Nuevo rock argentino”.

Lo del viernes a la noche en el Lollapalooza podría analizarse de la misma manera: BZRP colocó nada menos que a Los Redondos como su banda soporte para que sus fans adolescentes y no tanto descubrieran y apreciaran esa música. Genio o maldito, lo que sucedió realmente es que BZRP logró que se hablara mucho de él en todas las redes sociales. ¿Y Los Redondos? ¿Quién los conoce? Una operación magistral.