Murió Taylor Hawkins: cómo fue su emocionante concierto final junto a Foo Fighters en la Argentina

Cuando se conoció la noticia de la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters se estaba preparando para brindar un concierto en Bogotá, la capital colombiana. La parada previa había sido en la Argentina y se transformó en el último recital del conjunto junto al baterista, cuya partida sorprendió al mundo de la música.

La banda norteamericana cerró la última edición del Lollapalooza con un show electrizante en el que repasó su obra. En dos horas y cuarto de show, Grohl y compañía tocaron 18 temas.

En su cuarta visita a la Argentina, Foo Fighters decidió evitar así el esquema de presentación de su último disco (Medicine at Midnight, lanzado en febrero de 2021). Como parte del fervor rockero, cada canción multiplicó su duración entre zapadas, solos extensos y reformulaciones para que el público también participe a través del agite. Para la mesura, recurrir a los discos.

La presentación de Foo Fighters en Lollapalooza 2022 - Julián Bongiovanni

Como publicó LA NACION, la figura clave fue el baterista Taylor Hawkins, tan virtuoso como marcial y con el talento suficiente para imprimirle bestialidad a cada golpe sin alterar el esquema general.

El show de Foo Fighters en el Lollapalooza 2022 Julián Bongiovanni - LA NACION

Durante el espectáculo, la banda liderada por Dave Grohl se distinguió por presentar a los integrantes de la banda de una manera particular, con un medley de covers e improvisaciones en el que cada uno se lució en lo suyo: “My Generation”, de The Who, para que Nate Mendel pasara al frente con el bajo; “Gonna Make You Sweat” para las vocalistas, solos de guitarra para Chris Shiflett y Pat Smear, y de teclado para Rami Jaffee, con “Blitzkrieg Bop” de Ramones como unificador al terminar la ronda.

TiN posa con el cuadro de Dave Grohl terminado (Foto: Instagram @tin_rocktambulo)

Después de eso, Grohl y Hawkins cambiaron de roles: el baterista tomó el micrófono, y el líder de la banda se ubicó tras los parches para una versión más que lograda de “Somebody to Love”, de Queen. La balada fue lo más cercano a un rebaje de cambios en el espíritu del repertorio.

Un momento distintivo mostró la conexión entre el conjunto y el público. Un fan logró acercar hasta el frente del campo un cuadro con bastidor de medidas considerables en el que había pintado un retrato hiperrealista de su estrella de rock preferida. Grohl lo recibió, lo ubicó al pie de la batería de Hawkins, agradeció y luego invitó al novel artista a ver el resto del show desde el costado del escenario.

La niña es fanática de Foo Fighters (Foto: Instagram/@foofighters)

Cuando el show ya promediaba las dos horas que tenía pautadas originalmente, “Best of You” amagó con ser una despedida. Sin embargo, luego de compartir anécdotas sobre los orígenes de la banda, Foo Fighters se despidió con “Everlong”. “Vamos a volver. Si ustedes vienen, nosotros venimos”, les dijo Dave Grohl a los fanáticos.