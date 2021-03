El Luna Park se convierte en vacunatorio para luchar contra el coronavirus

Desde que abrió sus puertas en 1932, el Luna Park se mostró como un fiel reflejo de lo que sucede en la Argentina. Fue testigo de grandes hitos como el velatorio de Carlos Gardel, el casamiento de Diego Maradona y Claudia Villafañe, la visita de Juan Pablo II al país, las grandes veladas boxísticas, los espectáculos de Disney On Ice, la despedida con dos conciertos en una misma noche de Sui Géneris, el dúo de Charly García y Nito Mestre y la noche del famoso “rompan todo” de Billy Bond. Por eso, por más sorpresivo que parezca, resulta natural que también juegue un rol decisivo en esta pandemia de coronavirus: desde mañana martes y, en principio, hasta el 31 de mayo, el Luna Park dejará la música y el deporte a un lado para convertirse en un vacunatorio, tal como le informó exclusivamente a LA NACION el administrador oficial del lugar, Hernán Barrionuevo.

La capacidad de este estadio es de 11 mil espectadores y, en medio de tanta inmensidad se esconde uno de los centros de vacunación del obierno de la Ciudad, que se montó hoy y que comenzará a funcionar desde mañana a las 8, cuando entre a vacunarse la primera persona designada. Donde antes había miles de personas saltando y cantando, por al menos dos meses desfilarán unas 40 personas por turno para aplicarse la vacuna en cada uno de los 40 cubículos que se instalaron. Quienes vayan deberán ingresar por la puerta 2 y se retirarán por la 4, ambas localizadas sobre la calle Bouchard.

El acuerdo terminó de sellarse está mañana en la oficina de Barrionuevo, ubicada en el primer piso del complejo, y LA NACION fue testigo del hecho. Si bien el contrato lleva su nombre, la iniciativa responde a una voluntad de la Iglesia, dado que -desde 2014- los dueños del estadio de “la manzana más cara de la Ciudad” (como describe Barrionuevo) son el Arzobispado de Buenos Aires (Cáritas) y los Salesianos de San Juan Bosco.

En la actualidad, la industria musical atraviesa una gran crisis por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aclara: “La decisión de colaborar con el Gobierno porteño es independiente de la situación económica del Luna Park como empresa, que no es buena porque hace un año estamos sin funciones y esa es nuestra fuente de ingresos”. En este contexto, vale recordar que el último show presencial fue el que hizo el cantautor Eros Ramazzotti el 14 de febrero de 2020. Ese fin de semana iban a tocar la colombiana Karol G y, luego, Cazzu, pero ambos eventos, con entradas agotadas, no pudieron hacerse por el Covid-19, que comenzaba a asomar en Latinoamérica.

Lo que plantearon con el convenio es que le ceden gratuitamente el espacio al Ministerio de Salud porteño y asumen los gastos de infraestructura, pero la responsabilidad de la gestión vacunatoria responde a la cartera conducida por Fernán Quirós. Además, por lo pronto, el período en el que está vigente esta concesión es hasta el 31 de mayo porque, como explica el director del estadio, no sabe cuánta “espalda” tendrá para extenderlo. Y profundiza: “Es una decisión volitiva. El Gobierno de la Ciudad no nos ha exigido nada”. De hecho, si las autoridades del Luna Park lo necesitaran, podrían suspender la concesión. “Esto es la frazada corta: o te tapás vos o me tapo yo”.

En su escritorio se encuentran dos copias del contrato: la suya y la que, minutos después de la entrevista con este medio, le dará a una funcionara del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. “Acabo de firmar esto”, cuenta Barrionuevo, quien trabaja hace 16 años en el lugar. Y explica: “Nos pareció más formal que sea el Luna Park, como sociedad, quien firme con el Gobierno, pero yo soy nada más que un instrumento práctico de la voluntad de los sacerdotes, que decidieron colaborar con esta emergencia”.

Bastante razón tiene el cartel que se lee sobre la puerta 7 del histórico estadio: “Luna Park, mucho más que espectáculos”.

