Maná regresa a la Argentina: dónde y cuándo será el show de la banda mexicana en Buenos Aires

Horas antes de que todos los ojos y los oídos estuvieran puestos en la apertura del Mundial de Fútbol 2026, donde, entre otros artistas, participó Maná, el grupo mexicano decidió anunciar formalmente la gira de conciertos que lo traerá nuevamente a la Argentina.

Por lo que hasta ahora ha sido programado, el grupo que encabeza el cantante Fher Olvera propone una gira compacta, con actuaciones concentradas básicamente en estadios. De este modo Maná celebrará sus 40 años de carrera.

“Las fechas forman parte de Vivir Sin Aire Tour, una gira especial de estadios con la que la banda celebrará cuatro décadas de trayectoria recorriendo algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica", informaron desde su productora.

MANÁ abren en su México la ceremonia de inauguración de este Mundial de Fútbol 2026. pic.twitter.com/WpnuUa02kY — Criado el Enterado (@CriadoEnterado) June 11, 2026

“Vivir Sin Aire Tour” recorrerá algunos de los estadios más importantes del Continente: Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre), el Estadio River Plate de Buenos Aires (10 de diciembre). El plan culminará con un show en México, en el Estadio GNP Seguros (17 de diciembre).

“Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, la agrupación regresa al país nada menos que en el estadio más grande de la Argentina, para celebrar 40 años de historia junto a su público -señalaron-. Vivir Sin Aire Tour reunirá los himnos que han definido la carrera de Maná y marcado la historia del rock en español, en una producción de gran formato diseñada para conmemorar uno de los aniversarios más importantes de su trayectoria".

En cuatro décadas

Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná llevó el rock en español al público mainstream, fusionando rock clásico, reggae y pop con ritmos latinos. Con 11 álbumes y más de 50 millones de copias vendidas, 1,3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y la impresionante cifra de 12,1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube, Maná ha establecido el estándar del rock latino. Recientemente “Oye Mi Amor” protagonizó el álbum de Dua Lipa: “Live From Mexico”, donde Fher aparece como el único artista invitado dentro del proyecto.

La influencia de Maná fue más allá de la música. Desde hace 30 años, la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido su brazo social, combinando conservación y rescate ambiental con desarrollo social.

Su álbum Dónde Jugarán los Niños es el disco de rock latino más vendido de la historia. La banda ha recorrido a lo largo de su historia 30 países y ha acumulado numerosos récords en la industria, incluyendo ser la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025. Son el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles, superando a cualquier artista o banda de cualquier género.

Maná Gentileza Dale Play

La banda también ostenta el récord del mayor número de entradas de un grupo de rock latino en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas). Siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard, consolidando su estatus como la banda de rock latino con más discos en la cima de los charts.

Su impacto monumental ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Además, el grupo fue nombrado Persona del Año por los Latin Grammy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.