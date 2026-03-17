El Mozarteum anunció su temporada 2026: de András Schiff y Javier Perianes a María Dueñas, todos los artistas consagrados que vendrán este año

El Mozarteum Argentino comienza a palpitar la celebración de sus 75 años de trayectoria, que tendrá lugar el próximo año. A manera de anticipo y reafirmando el compromiso que lo distingue desde siempre, la institución vuelve a hacer lo que mejor sabe: traer a la Argentina lo más destacado de la música clásica. Solistas de referencia, agrupaciones de cámara y orquestas de primer nivel —que brillan en los escenarios más prestigiosos del mundo— se presentan ahora en el Teatro Colón, ofreciendo al público argentino la oportunidad de escucharlos y conocerlos.

Serán ocho conciertos que comenzarán el 4 de mayo con los Prague Chamber Soloists, orquesta de cuerdas que hará su debut en Mozarteum y que tiene como director y solista a Radek Baborák, uno de los cornistas más destacados de la actualidad. A esta visita le seguirá la Orchestre des Champs-Elysées, que regresa después de 17 años de la mano de su fundador, Philippe Herreweghe, para interpretar su versión de la Octava sinfonía de Schubert y de la Séptima sinfonía de Beethoven en el marco de la segunda fecha del año.

Javier Perianes se presentará el 29 de junio en el Teatro Colón IGOR STUDIO - Gentileza Mozarteum

El piano será un gran protagonista en dos de las fechas programadas: la primera, el 29 de junio con Javier Perianes interpretando obras de Chopin y Manuel de Falla junto a una selección de Iberia de Isaac Albéniz y luego, el 14 de septiembre, y en lo que será su debut para Mozarteum, le llegará el turno a András Schiff, un intérprete que ocupa ya un lugar entre los más destacados en la historia de este instrumento.

Una verdadera fiesta barroca se vivirá en los dos conciertos dedicados a este período: Il Pomo d’Oro junto con el joven contratenor polaco Jakub Józef Orliński con un programa de gran virtuosismo interpretando creaciones que van desde Monteverdi hasta el siglo XVII. Y cerrando la temporada en noviembre, una noche con dos agrupaciones de lujo en el ámbito de la interpretación historicista: el célebre Monteverdi Choir junto al ensamble English Baroque Soloists, quienes ofrecerán el monumental oratorio Theodora, de Händel.

Jakub Josef Orlinski Ksawery Zylber - Gentileza Mozarteum

La música de cámara, siempre presente dentro de las temporadas del Mozarteum, estará representada por la Camerata Salzburg, que para esta nueva visita trae como figura estelar a María Dueñas, la joven violinista y compositora quien no deja de cosechar éxitos en todos los escenarios en los que se presenta. Y para agosto, en otra fecha que promete ser inolvidable con el debut del Pacifica Quartet, uno de los más destacados cuartetos de cuerda contemporáneos interpretando cuatro obras de vértigo compuestas por Beethoven, Mendelssohn y Ligeti.

La curaduría y la ingeniería de la temporada

“El Mozarteum es un referente de calidad, responsabilidad y servicio. Estos tres pilares nos han acompañado a lo largo de todos estos años y constituyen nuestro mayor orgullo. La presente temporada refleja con claridad ese espíritu, logrando lo que siempre estamos buscando: un equilibrio perfecto entre tradición, innovación y excelencia artística”, comenta Denise Timmermann, directora ejecutiva de la institución.

Monteverdi Choir Gentileza Mozarteum

Para Timmermann, la conexión con el Mozarteum —donde trabaja desde hace más de 25 años— se remonta a su infancia, cuando acompañaba a su tía Gisela Timmermann, figura central de la institución, a los conciertos en el Teatro Colón. “Todos los que trabajamos aquí sentimos una identificación profunda con lo que significa el Mozarteum. La esencia de su fundadora, Jeanette Arata de Erize, está siempre presente y se transmite de generación en generación. Entre nosotros existe un fuerte compromiso de continuidad”, afirma.

Prague Chamber Soloists y Radek Baborak Michal Romanovský - Gentileza Mozarteum

Aunque la temporada actual todavía no comienza, Timmermann ya está concentrada en la preparación de lo que se ofrecerá el próximo año. Es un trabajo que no para y en el que está obligada a hacer una especie de tetris para planificar todos los conciertos. Para ella, el mayor desafío al planificar cada temporada consiste en lograr un equilibrio: “Es necesario combinar la presencia de grandes referentes y agrupaciones reconocidas con la incorporación de artistas nuevos que estén brillando en los escenarios internacionales. Además, los programas deben ser desafiantes, no repetir siempre lo mismo. El público también quiere ampliar su repertorio, tiene hambre de escuchar cosas nuevas. Es muy satisfactorio cuando sentís que una temporada está completa. Eso fue lo que experimenté al cerrar la actual”.

Conciertos del mediodía

Mozarteum no son solo los conciertos del Teatro Colón, la institución está también muy comprometida con múltiples programas, todos orientados a la difusión y la educación musical. “Tenemos los Conciertos del mediodía, que representan una oportunidad única para que los amantes de la música que, por distintas circunstancias, no puedan asistir a la temporada del Colón, disfruten de conciertos de primer nivel. Precisamente este año se cumplen 65 años de esta actividad y hemos preparado un ciclo maravilloso que tendrá lugar en el Palacio Libertad. Otro programa de gran valor es el de becas, cuya continuidad constituye uno de nuestros mayores desafíos, ya que beneficia a jóvenes del interior que reciben la posibilidad de venir a Buenos Aires a continuar sus estudios, así como a talentos que pueden perfeccionarse en el exterior. Además, contamos con filiales en varias ciudades del interior, con comisiones directivas que realizan un esfuerzo inmenso para llevar adelante sus temporadas de conciertos”, explica.

El verdadero motor que sostiene a Mozarteum son sus socios, “esos que con fidelidad año tras año renuevan sus abonos”, sostiene Timmermann. “Somos una gran comunidad y estamos profundamente agradecidos por esa permanencia y compromiso a lo largo de los años. No somos solo los conciertos del Teatro Colón, el aporte de cada abonado es fundamental para apoyar los distintos programas que hacemos”.

En esta semana en que tiene lugar la inscripción de nuevos socios, la directora quiere también destacar un programa en particular: Mozarteum Joven, una propuesta de abono destinada a menores de 30 años que, a un precio muy accesible -cada concierto termina costando casi igual que una entrada al cine- les permite asistir a los ocho conciertos de la temporada. “Es muy estimulante ver la comunidad de jóvenes que se anima a formar parte de esta experiencia. En las localidades que ocupan se genera un clima bellísimo, marcado por el interés en nutrirse de los talentos y de la música que van a escuchar. Ese público joven, comprometido, es también un gran estímulo para todos en el Mozarteum”.

Inscripción de nuevos socios y Mozarteum Joven. Toda la información en www.mozarteumargentino.org