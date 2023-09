escuchar

Hace 13 años que Sandro dejó este plano, pero su figura y talento se mantienen más vigentes que nunca. A la reedición de su discografía oficial le siguieron la regrabación de sus temas más icónicos, en compañía de otros artistas populares (que devino en el álbum Sandro Dúos), un musical no autorizado (titulado Por amor a Sandro), y hasta una miniserie sobre su vida, Sandro de América, protagonizada por Alberto Grimau, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan, basada en la biografía escrita por Graciela Guiñazú, de idéntico nombre.

Ahora llega el regreso de todo su arte a un escenario, nada más ni nada menos que al del Luna Park, donde supo presentarse en cuatro ocasiones: en 1962, cuando integraba el grupo Sandro y Los de Fuego (¡y debió abandonar el escenario a puro monedazo!, al ser su propuesta incomprendida por el público); luego en 1972, a punto de festejar su primera década como solista, y ya como Sandro de América (convirtiéndose así en el primer artista en cantar en ese ámbito hasta entonces dedicado exclusivamente al boxeo); más tarde en 1988, al cumplir 25 años de carrera (o, mejor dicho, de la edición de su primer simple, que incluía las canciones “¿A esto le llamas amor?” y “Eres el demonio disfrazado”); y por último en 2000, pero para un evento privado organizado por una empresa de cosméticos.

El espectáculo audiovisual se llamará Sandro De Película Sinfónico, cuenta con el respaldo de su viuda Olga Garaventa y la producción integral de Ángel Mahler. Se trata de un concierto a cargo de la orquesta Buenos Aires Pop, integrada por 60 músicos, que dirigirá Damián Mahler; que acompañará la voz del cantante , extraída de las grabaciones originales, gracias a un acuerdo con Sony Music y que incluirá la proyección de fragmentos de los films, en donde interpretó dichos temas. La cita será el próximo 22 de noviembre, justo la fecha en que se celebra anualmente el Día de la Música, y las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del estadio y por Ticket Portal.

Así, durante dos horas de show, el público volverá a escuchar la voz inigualable de Sandro , pero con el upgrade de exquisitas orquestaciones sinfónicas y el plus de las inolvidables escenas que protagonizó en el cine, en películas como Quiero llenarme de ti (1969), La vida continúa (1969), Gitano (1970), Muchacho (1970), Siempre te amaré (1971), Embrujo de amor (1971), Destino de un capricho (1972), Operación Rosa Rosa (1974) y Subí que te llevo (1980).

Operación Rosa Rosa

El espectáculo promete llevar a la audiencia a un viaje inolvidable a través de las canciones que han marcado generaciones y quedado inmortalizadas en las películas del legendario Roberto Sánchez. A través de pantallas gigantes, instaladas sobre el escenario y a los costados, el público podrá disfrutar de esas filmaciones originales, ahora en formato HD, gracias a un convenio con 3C Films y Spitz Producciones, y escuchar, entre una veintena de temas clásicos como “Rosa Rosa”, “Guitarras al viento” y “Penumbras”, todos “revividos” con las orquestaciones de Ángel Mahler y su hijo Damián.

Sandro, en La vida continúa

Aunque desarrollan sus carreras por separado, no es la primera vez que los Mahler trabajan juntos. En varias temporadas Damián se hizo cargo de la orquesta de Drácula, el musical, que su padre concibió junto a Pepe Cibrián Campoy; y Ángel le produjo los espectáculos Back To The Orchestra y ET In Concert, donde el joven artista manejó la batuta. Sin el respaldo del otro, Ángel Mahler acaba de dirigir la orquesta de Paramount In Concert, y Damián Mahler, de componer y producir la música para la serie de Disney Nivis, amigos de otro mundo. Ahora, padre e hijo vuelven a reunirse en un proyecto que empezó a gestarse hace ya cuatro años y que tomó forma definitiva tras el respaldo de Olga Garaventa: Sandro de Película Sinfónico.

Cabe recordar que a lo largo de su carrera Sandro publicó 52 álbumes originales y vendió más de ocho millones de unidades y filmó 16 películas, 11 de ellas como protagonista, cumpliendo en Tú me enloqueces (en la que conformó dupla con Susana Giménez) también los roles de guionista y director. Sandro falleció el 4 de enero de 2010. El 19 de agosto pasado hubiese cumplido 78 años.

