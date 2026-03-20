El desplante de Sandro a Mario Pergolini en el mejor momento de CQC: “No tienes plata”

Pasaron 18 años desde que Mario Pergolini finalizó su conducción en Caiga Quien Caiga (CQC), el famoso programa que mezclaba humor, sátira política y entrevistas incisivas a políticos y celebridades. Sin embargo, hay algunas joyas ocultas que el conductor decidió sacar a la luz con el tiempo; y una anécdota con Roberto Sánchez Ocampo, más conocido como Sandro, es una de estas.

Eduardo De la Puente, Mario Pergolini y Juan Di Natale en CQC

En su última visita a Paren La Mano -el ciclo de VORTERIX, el multimedio digital creado por él-, a Pergolini le consultaron si había conocido al icónico cantante y actor argentino. A raíz de esto, comentó que lo llamó para una de las aperturas de CQC. “Hago una apertura para que Caiga Quien Caiga... Yo la escribía solo en el verano, escribía todo... Uno de los papeles que quería era para Sandro. Le digo al representante: ‘Quiero que lea el guion’. 'Dice Sandro que lo vayas a ver al teatro’. me dijo. Era cuando estaba haciendo doscientos Gran Rex uno atrás del otro”, expresó.

Además de recordarlo como “El hombre de la rosa”, revivió una de sus performances en los shows con los que hacía vibrar a sus fans: “Hacía eso en el medio del teatro decía: ‘Bueno, vamos a ver a quién subo y le canto un tema’. Entonces decía: ‘Primero vamos a dividir la sala en arriba y abajo’. Tenía una regla. Después dijo: ‘Está bien, izquierda o derecha’. Y así lo iba haciendo hasta que terminaba y subía una señora con pelo de peluquería, tu abuela, ni siquiera tu madre. Y el tipo, con un oficio, la agarraba casi de los cachetes...“.

Mario Pergolini reveló la insólita anécdota que lo une a Sandro (Foto: Captura Instagram)

Y entre risas, continuó: “La señora oliendo a Poliana fuertemente, me imagino ese tipo de cosas. Bueno, pero era lo que hacía. Acá le cantaba: ‘Yo te amo’. Le decía así el Gitano y le cantaba algo así. No importaba quién fuera, no importa si estaba bárbara o estaba arruinadísima. El tipo dejaba todo“.

En una de esas veladas románticas con “las nenas”, Mario se hizo presente para alcanzar su objetivo: que El Gitano aceptara su propuesta. “Yo estoy ahí en el medio, me acuerdo que fuimos con Lola (su hija)... Eran todas como mis madres y mis abuelas. Pero yo estaba atrás. Yo llevé el guion porque era lo que quería que vea, era una apertura que duraba como 20 minutos”, indicó.

Al escucharlo, Lucas Rodríguez le preguntó: “¿Lo querías hacer actuar o lo querías hacer cantar?“. ”Yo quería que haga de policía", aseguró al mismo tiempo que señaló que nunca había tenido la posibilidad de encontrárselo. “Había estado con García, con Spinetta... con Sandro nunca”, aseveró.

Sandro en Muchacho (1970), dirigida por Leo Fleider Muchacho

En el momento de mayor tensión del espectáculo, la magia de Sandro entró en acción. “Quiero saludar a un amigo de toda la vida”, anunció el cantante desde el escenario. Pergolini, confundido, empezó a buscar con la mirada a quién se refería, hasta que escuchó su nombre: “Está conmigo acá alguien que quiero mucho, ¡Marito Pergolini!”.

“¡No! Y un reflector… ¡paaaa!”, exclamó Rodríguez, al imaginar el impacto. Mario recordó la sensación de quedar expuesto ante miles de personas: “Siento como la mano de mi mujer me va soltando, viste como los nenes... como diciendo ‘soltame, quiero salir de esta luz’. ¡Y se me vinieron 400 ancianas encima! ‘¡Marito, Pergo!’. Un momento de Pergo Prime total".

La invitación al camarín del Gran Rex parecía el sello final para cerrar el trato. Pergolini entró convencido de que Sandro ya era parte de su staff. “‘Abracé el negocio’, pensé. Nos sirve una copa de champagne, él gira, nos saluda afectuosamente y de golpe... ¡Bling! . Me di cuenta de que estábamos frente a tres cámaras de fotos. Nos usaron para la prensa del show“, relató entre risas.

Cuando las luces de los flashes se apagaron y Pergolini intentó finalmente presentarle el guion para que hiciera de policía en la apertura de CQC, recibió el golpe final: “Me mira y me dice: ‘Tú no tienes plata para pagarme’. Tiró el guion, me saludaron y me sacaron”.

“Fuiste utilizado vilmente por Sandro y su producción”, sentenció Germán Beder, mientras el resto de la mesa no podía creer el desplante. Ante la pregunta de si se había sentido “meado” por el intérprete, Mario no dudó: “Sí, me re meó. Fue la peor meada de mi vida” .