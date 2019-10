El regreso de Keane: "Estábamos perdiendo nuestro entusiasmo"

La banda británica volvió a juntarse luego de casi siete años de separación, editó disco y visitará la Argentina en noviembre; el compositor y tecladista, Tim Rice-Oxley, cuenta los detalles de esta reunión del grupo liderado por Tom Chaplin, a quien se lo ve cantando en la foto en uno de sus shows Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Siempre se caracterizaron por su melancolía. Los integrantes del grupo Keane fueron aclamados y culpados al mismo tiempo por ser quienes, junto a Coldplay, elevaron el piano al podio más alto de las propuestas lacrimosas de fines de los 90 y, sobre todo, a principios del 2000, cuando ambas bandas británicas ya tenían editados sus primeros discos de estudio.

Apóstoles de la tristeza, pero también de la fortaleza después del llanto ("Somewhere Only We Know", "Everybody's Changing", "Is It Any Wonder?"). Emotivos, sí. Épicos, y listos para salir airosos en un estadio que ambos conquistaron.

Si de resurgir de las cenizas hablamos, los del condado de Sussex se acaban de recibir de maestros. La banda comandada por el cantante Tom Chaplin y el compositor y tecladista Tim Rice-Oxley vuelve al ruedo después de un descanso de casi siete años. Acaban de sacar su quinto disco, Cause and Effect, y en el tour presentación que marca esta vuelta, la visita obligada es Argentina, donde estuvieron en 2007, 2009 y 2012. Esta vez tocarán el 29 de noviembre en el flamante Movistar Arena.

Rice-Oxley es, para esta ocasión, el vocero de Keane. Tiene un acento cerrado, pausado. Después de esta reunión con sus amigos, se lo escucha al teléfono tan emocionado y entusiasta como reflexivo. Se sabe que el flamante disco nació del seno de sus desgracias (sobre todo, de su separación matrimonial), y que dio rienda suelta e íntima a su pluma cuando todavía no había planes de juntarse con sus viejos camaradas.

-¿Cómo fue el proceso de composición de Cause and Effect?

-Lo empecé por mi cuenta, supongo que pensando en un disco solista. Así fue que escribí las canciones y las grabé. Puse mi corazón en esto. Trabajé mucho en las letras, quería que estuvieran perfectas, contar las historias que realmente quería transmitir ahí. Tom se involucró y terminamos grabando juntos, fue un placer. Cada uno hizo su aporte y nos divertimos mucho. Estoy orgulloso del álbum.

-¿Cómo tomaron la decisión de separarse y cómo volvieron a estar juntos? Leí que fuiste a la casa de Tom una Navidad y ahí reflotaron todo...

-A veces es bueno tomarse un tiempo, llevábamos mucho tiempo juntos, y estábamos perdiendo nuestro entusiasmo. Aunque el amor por la música y el amor entre nosotros siempre fueron algo muy preciado, ése era el momento para un parate, para descansar de nosotros mismos y de de ser parte de un grupo. Ya había pasado un tiempo cuando Tom me invitó a pasar una Navidad a su casa en 2017. Mientras estábamos paveando, y hablando de nuestras cosas, mencioné el proyecto en el que estuve trabajando y él lo quiso escuchar. Y la verdad es que lo motivó mucho. Quiso hacer este disco con la banda.

Cause and Effect es el quinto trabajo de la banda que se formó en Sussex Fuente: Archivo

-Tom dijo que, cuando se separaron en 2013, pensó que no iban a volver a juntarse. ¿Tuviste la misma sensación en ese momento?

-Mmm...no, no realmente. La historia del rock sugiere que si una banda tiene cosas buenas dando vueltas, se tiene que juntar. Y nunca pensé que habíamos terminado, teníamos mucho para dar en términos creativos. En realidad, siempre pensé que íbamos a volver a estar juntos en un punto, y todo fluyó. Tom está mejor que nunca como cantante, y creo que hicimos lo correcto en juntarnos de nuevo.

-¿Es el disco más personal, más íntimo, por la manera en que escribiste las letras sobre tu vida y tu separación?

-Sí, bueno, es un álbum muy emocional. Todo Keane es emocional. Pero definitivamente éste es el más brutalmente honesto y emocionalmente intenso. Y como es el más personal, conectó tan fuerte con la gente, porque es apasionado. Por eso, de alguna manera, tiene influencia en la vida de quien lo escucha.

-¿Coincidís en que son mejores como grupo que como artistas solistas?

-Definitivamente concuerdo con que somos mejores juntos que separados. Pero al mismo tiempo pienso que es mejor tomar un descanso antes que terminar odiándote con el otro o perdiendo la conexión. Yo no quería parar en ese momento pero estoy feliz ahora de haberlo hecho. Y me sirvió para conocer más al resto y aprender sobre mí mismo. De este modo valoré lo buenos que éramos y lo buenos que somos juntos.

-¿Alguna vez pensaron en hacer terapia de grupo antes de tomarse un tiempo separados?

-(Risas). No creo que lo hayamos considerado. Lo que necesitamos fue un descanso de nosotros. Y esa fue la mejor decisión sobre qué hacer. Fue como hacer una terapia.

No queremos ser lo que no somos. Nos apreciamos entre nosotros, y le damos importancia al aporte que cada uno hace para el sonido de Keane. Tom Rice-Oxley

-¿Cómo te sentís conectado a los primeros discos, y cómo evolucionaron desde una inocencia inicial hacia una propuesta centrada en la experiencia de adulto?

Editamos Hopes and Fears en 2004. Cambiaron demasiadas cosas en nuestras vidas. Por supuesto, vas aprendiendo o, idealmente, deberías aprender. Éramos ingenuos en ese momento, muy jóvenes, y claro que es más interesante escribir desde la experiencia. Realmente disfruto de mirar hacia adentro. Igualmente, seguimos conectados a las primeras canciones.

-¿Qué cosas decidieron cambiar y qué cosas repetir una vez que volvieron a estar en grupo? Mencionaban que se habían vuelto muy críticos entre ustedes...

-De alguna manera está todo igual, todo es familiar. Y eso permitió que fuera fácil volver a estar juntos. Pero lo más importante que cambió es la manera en que nos tratamos, ahora hay mucha más comprensión entre nosotros. Tratamos de empatizar y comprendernos, sabiendo de nuestros costados más vulnerables. Lo mejor es habernos dado cuenta de las cosas y estar felices haciendo lo que hacemos. Y no queremos ser lo que no somos. Nos apreciamos entre nosotros, y le damos importancia al aporte que cada uno hace para el sonido de Keane.