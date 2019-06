Keane presentará su nuevo álbum en el Buenos Aires Arena

Cause and Effect es la quinta producción de la banda, que será lanzada el 20 de septiembre y presentada en vivo, en Buenos Aires, el 29 de noviembre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 16:27

Luego de un largo descanso y en el marco de la presentación de su nuevo disco, Cause and Effect, la banda inglesa Keane llegará a Buenos Aires el 29 de noviembre, para presentar su más reciente producción discográfica en el estadio Buenos Aires Arena .

Desde este miércoles, a las 12, se podrá acceder a la preventa de tickets, exclusiva para clientes de BBVA. desde el miércoles 12 de Junio, a las 12. La venda general comenzará el martes 18, a través de Acceso Fan, también a partir de las 12.

Keane, una de las bandas más importantes del Reino Unido en la actualidad, está preparando el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el 20 de septiembre próximo. A modo de adelanto, ya se puede escuchar el tema "The Way I Feel".

Producido por David Kosten y la banda, Cause and Effect contará con once nuevas canciones grabadas en Londres y Sussex. Cause and Effect es el quinto álbum de estudio de Keane. Sus cuatro discos anteriores han ingresado a las listas británicas en el número 1 y han acumulado ventas de más de 13 millones en todo el mundo y 2.600 millones de streams.

El nacimiento de este nuevo álbum fue una sorpresa incluso para la banda. El cantante Tom Chaplin había lanzado dos exitosos discos en solitario, pero extrañaba a su antiguo compañero de aventuras, Tim Rice-Oxley. "Me encontré preguntándome cómo había llegado a dejar que esta relación tan enigmática e importante en mi vida se desviara", dice Tom.

Mientras tanto, Tim encontró que su vida se estaba desmoronando y, desde las cenizas, escribió un álbum de canciones increíblemente personales inspiradas por el humor y el dolor. Cuando Tom, el bajista Jesse Quin y el baterista Richard Hughes escucharon las canciones, inmediatamente se sintieron atraídos por ellas tanto sonora como líricamente.

"Hopes and Fears también fue un álbum de ruptura, pero se trataba de una ruptura cuando tenía 19 años", explica Tim. "Es un poco diferente cuando sos mayor y tenés hijos: todo tu pequeño mundo se mueve de su eje".

El video de "The Way I Feel" fue dirigido por Kevin Godley, quien anteriormente dirigió el video del exitoso single de la banda "Is It Any Wonder", y el lanzamiento en solitario de Tom "Still Waiting".

La gira sudamericana que traerá a la banda británica hasta la Argentina es bastante acotada: de cinco conciertos en diez días. Pasará por Colombia, Perú, Chile, Paraguay y la Argentina. Comenzará el 20 de noviembre y el 29 llegará al flamante estadio BA Arena, en Humboldt 486 de la Ciudad de Buenos Aires.