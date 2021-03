El Teatro Colón presentó su temporada 2021, que incluye a Martha Argerich y Charles Dutoit

El Teatro Colón presentó este jueves su programación 2021, pensada, al menos en parte, para cumplir con los protocolos que exigen estos tiempos de pandemia y contar con público en la sala, pero sin ahorrar esfuerzos artísticos que permiten incluir en su agenda a figuras estelares como la pianista Martha Argerich y el director de orquesta Charles Dutoit , quienes volverán a actuar juntos en este escenario. Además, el gran coliseo argentino de la lírica tiene previsto ofrecer a su público seis títulos operísticos, tres de ballet con piezas clásicas y actuales, catorce conciertos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que este año celebra su 75° aniversario, el Festival Beethoven (con modificaciones al previsto para 2020, que nunca se realizó), siete recitales del ciclo Grandes Intérpretes Internacionales, otros siete programas de la Orquesta Estable del Teatro Colón, tres conciertos del Coro Estable, la serie “Mujeres en Música”, dedicada a intérpretes, compositoras y directoras, y el Ciclo de Grandes Pianistas, entre otras actividades que están previstas hasta fin de año.

El Colón estuvo más de catorce meses sin ofrecer espectáculos. La última función que brindó antes del comienzo de la cuarentena por Covid-19 fue el 30 de diciembre de 2019 (una versión del ballet El lago de los cisnes). Recién el 5 de este mes reabrió sus puertas al público para una producción especial dedicada al centenario de Astor Piazzolla. Con esa serie de conciertos, que culmina este fin de semana, además de poner en marcha la gran estructura de su sala principal, aceita los mecanismos de control sanitario y distanciamiento social, que seguramente se repetirán a lo largo de toda la temporada. En ese sentido, la adquisición de entradas también se realizará, en principio, únicamente de manera online.

Siempre ceñidos a los protocolos, las autoridades realizaron una austera presentación de temporada, donde participaron el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su Jefe de Gabinete, Felipe Miguel y al Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, además de la principal responsable del teatro, la Directora General María Victoria Alcaraz.

En cuanto al material distribuido sobre el contenido de la temporada 2021, desde lo formal el teatro debe hacer una aclaración por escrito, más allá de que la mayoría de quienes van a ver sus espectáculos anualmente conocen perfectamente la situación: “La siguiente programación que se detalla a continuación estará sujeta a las normas sanitarias acordadas por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de brindar la mayor seguridad al público, artistas y trabajadores”. Veamos de qué se trata.

Lírica

Por tratarse de una temporada tan atípica, de los seis títulos operísticos, al menos dos serán en versiones de concierto y con una extensa agenda de funciones. El ciclo de este año comenzará el 27 de abril con Altri Canti, Tres pequeños dramas en música, de Claudio Monteverdi, con dirección musical de Marcelo Birman y escénica de Pablo Maritano . El siguiente llegará en julio. Se trata del oratorio Theodora, de Haendel (con libreto de Thomas Morell, basado en la obra de Robert Boyle The Martyrdom of Theodora and Didymus), para una actriz, cinco cantantes y orquesta, en la versión de Alejandro Tantanian y con la dirección musical de César Bustamante. Más adelante habrá versiones de concierto de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni y de I Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo. Para la segunda mitad del año, en octubre están programadas La finta giardinera, de Mozart, con dirección de Srba Dinić y régie de Hugo De Ana (se trata de una nueva coproducción entre el Colón y el Teatro Carlo Felice de Génova); y en noviembre, El cónsul, de Menotti, con dirección musical de Marcelo Ayub y puesta en escena de Rubén Szuchmacher, para cerrar la temporada 2021.

Alejandro Tantanian Archivo

Ballet

Reducida en cantidad de espectáculos y funciones respecto de los planes previstos para el 2020 (si las condiciones sanitarias están dadas, serían unas veinticinco presentaciones en el escenario del teatro), la temporada prevista para el Ballet Estable es completamente local y consta de tres espectáculos. El primero, en mayo, reunirá en un mismo programa mixto la obra Vendaval -debut coreográfico del bailarín Maximiliano Iglesias, grabado originalmente para un streaming de pandemia que nunca se llegó a emitir- y una obra que Alejandro Cervera está creando para la compañía, Itinerario Piazzolla, y cuyo estreno se inscribe en el año de homenajes por el centenario del músico.

Del 31 de agosto al 8 de septiembre se repondrá Giselle, el mayor exponente del repertorio romántico, que en términos de normalidad habría inaugurado la temporada pasada, con producción del Teatro Colón y coreografía del argentino Gustavo Mollajoli, sobre la versión original. Finalmente, en diciembre (del 11 al 22) será el turno de otro título clásico, La bella durmiente, en la misma versión de Mario Galizzi sobre Petipa-Chaikovski, que programó Paloma Herrera en 2017, año que asumió la dirección del Estable. Esta será la quinta temporada de la exbailarina a cargo del Ballet del Colón.

Alejandro Cervera prepara una coreografía para homenajear a Piazzolla

Festival Beethoven

La pandemia no permitió que en 2020 se celebrara el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven como lo merecía el genio de Bonn. Claro que nunca es tarde para este tipo de festejos. Habrá festival Beethoven 2021 . Será del 7 al 21 de agosto y estará protagonizado por la integral de los conciertos que el músico escribió para piano y orquesta. Como figura central, el Colón volvió a convocar a Martha Argerich (como lo había hecho para el frustrado ciclo de 2020) y también al director Charles Dutoit. Juntos ya habían compartido actuaciones en el Festival Argerich; este nuevo concierto coincide con el cumpleaños 80 de Martha y el 85 de Charles). Además, Argerich ofrecerá con su hija (también hija de Dutoit), la actriz Annie Dutoit-Argerich, La historia del soldado, de Igor Stravinsky.

Edición aniversario

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que dirige Enrique Arturo Diemecke, iniciará su 75° temporada el 29 de abril con Das Lied von der Erde, de Gustav Mahler (en la versión de cámara orquestada por Arnold Schoenberg), con las participaciones solistas de los cantantes Guadalupe Barrientos y Gustavo López Manzitti. Durante esta temporada, el organismo contará con varios directores invitados: David del Pino Klinge, Natalia Larangeira, Federico Jusid, Diego Censabella, Baldur Brönimann, Josep Vicent y Alejo Pérez.

El director Enrique Arturo Diemecke, titular de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que celebra su 75° aniversario A. Colombaroli/TEATRO COLóN

Recitales y conciertos

Aunque acotada en algunos aspectos (este año no se sumaron propuestas que habitualmente están enfocadas en el público infantil, por ejemplo) es una temporada con muchos nombres. Por el lado de las visitas extranjeras, se contará con la participación de Ainoha Arteta, Diana Damrau, Sondra Radvanovsky, Kristine Opolais y Elena Maximova, en el ciclo Grandes Intérpretes, de siete recitales. La programación dedicada al piano estará protagonizada por Homero Francesch, Javier Perianes, Kate Liu y Bruno Gelber. Y en la serie de recitales de artistas locales se destacan Carla Filipcic Holm, Víctor Torres, Adriana Mastrángelo, Jaquelina Liveri, Lucas Debevec Mayer, Marina Silva, Paula Almerares y Oriana Favaro, entre otros. El ciclo Contemporáneo sumará cuatro títulos, entre los que se destacan obras de Luciano Berio y Sofía Gubaidulina.

Bruno Gelber será parte de la temporada 2021 del Colón

Mujeres en Música

Se trata de un ciclo que reúne intérpretes, compositoras y directoras en cuatro actuaciones con programas absolutamente variados. Comenzará en mayo con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, dirigido por su flamante directora asistente, Natalia Larangeira. También habrá programas de cámara dedicados a compositoras (Fanny Mendelssohn, Clara Wieck, Alma Mahler – Werfel, Cécile Chaminade, Rebecca Clarke, Pauline Viardot, Lili Boulanger, Isabel Aretz, Amy Beach y Eva Lopszyc) y un concierto contemporáneo, con obras de la mencionada compositora rusa Sofía Gubaidulina, por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y con la participación solista de la pianista Marcela Roggeri.

Intramuros

La Orquesta Estable tiene conciertos programados con dirección de Maximiano Valdés, Javier Logioia Orbe, Mario Perusso y Mika Eichenholz. El Coro Estable, con dirección de Miguel Martínez, tendrá tres muy buenas oportunidades para lucirse.

LA NACION

Seguí leyendo Teatro Colón: una presentación con sala iluminada y butacas vacías