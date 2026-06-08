El último comunicado de la familia del Indio Solari: “Gracias a todos, ahora a seguir penando por dentro”

Hoy, a las 8 de la mañana, la familia del Indio Solari compartió un nuevo comunicado dando por terminado el multitudinario velorio que se llevó adelante desde ayer. “Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, comienza el posteo que subieron a su cuenta en Instagram.

Y sigue: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”.

Por úlitmo cierra con estas palabras: “Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”.

Con este comunicado, la familia dio por terminado el largo velorio que se llevó adelante desde ayer en el Polideportivo Gatica, en la ciudad de Villa Domínico, para despedir al músico, que incluyó kilómetros de colas y varias horas de gente desfilando frente a su féretro