Ozzy Osbourne: El “Ozzy Day” y otras maneras de recordar al Príncipe de las tinieblas, a un año de su muerte

A un año de la muerte del cantante Ozzy Osbourne, Birmingham, la ciudad donde nació, le rendirá homenaje este 22 de julio, con diferentes actividades. En la página oficial de su municipio se pueden encontrar los lugares y horarios para recordar al metalero, una de las figuras más icónicas del género, desde que se posicionó como frontman del grupo Black Sabbath.

“Birmingham celebrará el primer “Ozzy Day” con un programa integral de música, recuerdos y homenajes", anunciaron desde el municipio. En todo el centro de Birmingham, se invitará a los visitantes a explorar los lugares que contribuyeron a forjar la historia de Ozzy, con actividades en el Black Sabbath Bench and Bridge, el Museo y Galería de Arte de Birmingham, la estación Birmingham New Street, Bullring, Selfridges y Martineau Place.

El cantante y fundador de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió a los 76 años (Foto: Instagram @ozzyosbourne)

“Un año después del cortejo fúnebre en el que actuó Bostin Brass, la banda de cinco integrantes volverá a llevar la música de Ozzy Osbourne y Black Sabbath a las calles de Birmingham con una serie de actuaciones improvisadas por toda la ciudad”. Además, músicos de la Orquesta Sinfónica de Birmingham (CBSO) tocarán temas de la banda en el Bullring, donde se encuentra el imponente toro mecánico de la ciudad.

El Archivo Musical de Birmingham también estará presente en Birmingham New Street para invitar a los fans a compartir sus historias, recuerdos y reflexiones sobre el extraordinario impacto de Ozzy en Birmingham y el mundo, contribuyendo con sus mensajes a un libro de visitas conmemorativo que formará parte del legado perdurable de ese día.

“Además del programa en vivo, OPUS ha encargado una serie de cortometrajes que documentan el homenaje de Birmingham a uno de sus mayores íconos culturales. Capturando momentos artísticos especialmente creados, actuaciones en vivo y los recuerdos compartidos por los fans de toda la ciudad, los videos crearán un testimonio imborrable de un día que celebra el extraordinario legado de Ozzy y su conexión de toda la vida con Birmingham”, explicaron.

Y el merchandising no puede estar ausente. Para la ocasión se diseñó una remera de edición limitada con un gráfico triunfal de Ozzy Osbourne de su concierto de despedida, Back to the Beginning.

Hace un año, las exequias del Ozzy Osbourne, en las calles de Birmingham BEN STANSALL - AFP

En la Argentina

Por estas pampas también se lo recordará. Legacy of a Madman es el nombre que eligió Heresy Metal Media. Se tratará de un día con música en vivo, venta de vinilos, stands y memorabilia. La cita es el jueves 23 de julio, desde las 20, en el Club Cultural Bula (Bulnes 998) con entrada libre y gratuita.

Por otro lado, el sábado 25 se realizará Ozzy vive, en el Zadar Club (Avenida Bartolomé Mitre 6675, Wilde). La propuesta que trae Crazy Rabbit Producciones es atravesar diferentes momentos del universo Osbourne. El show de apertura estará a cargo de Le Corb. La era Ozzy será de Ozzman y los temas de Black Sabbath sonarán por Supernautas.

Más allá de la fecha que se presta para el recuerdo, desde su partida no se perdió oportunidad para rendirle tributo. En la última entrega de premios Grammy, en febrero pasado, se armó especialmente un súper grupo integrado por Post Malone, Slash, Andrew Watt, Chad Smith y Duff McKagan para interpretar el clásico de Black Sabbath “War Pigs”.

Además de la música en vivo, también hay otras formas de rendirle homenaje. La banda Black Label Society lo homenajeó en su más reciente producción, Engines of Demolition.

Vale la pena repasar la reseña escrita por Dennis Waszak Jr. : “ ‘Ozzy’s Song’, la pista 13, arranca con un piano sombrío y una suave guitarra acústica, ambos interpretados por Zakk Wylde, mientras el fundador de Black Label Society se abre por completo en un homenaje desgarrador, pero apropiadamente cargado de rock, a Osbourne, el superastro del heavy metal que murió en julio pasado a los 76 años”.

“The skies may cry / But I’ll be holding on, holding on” (Los cielos pueden llorar / Pero yo me aferraré, me aferraré), canta Wylde en voz baja sin mencionar a Osbourne por su nombre, lo que lo vuelve cercano para cualquiera que haya vivido una pérdida. “When all is said and done / I couldn’t ask for more” (Cuando todo esté dicho y hecho / No podría pedir más).

Qué más habría podido pedir Osbourne antes de su partida. La mejor despedida la tuvo en vida. Porque la despedida de su mítica banda, Black Sabbath, se realizó en la ciudad donde fue fundada, Birmingham, dos semanas antes de la muerte de Osbourne.

Allí se reunió lo más granado del hard rock de todas las épocas para rendirle tributo. Fue un festival realizado en el Villa Park (el estadio del Aston Villa) que, con producción de Tom Morello, contó con la presencia de Mastodon, Rival Sons, Ántrax, Halestorm, Lamb Of God, Jack Black, Alice In Chains, Pantera, Tool, Slayer, Guns N’ Roses, Metallica y Steven Tyler.

Back to the Beginning fue el nombre de esta reunión que terminó con Ozzy sobre el escenario y sus compañeros de banda, interpretando un par de clásicos del grupo, como “Paranoid”.

¿Vuelve el OzzFest?

Es probable que la muerte del Príncipe de las tinieblas haya motivado el esperado regreso del festival que fundó con su esposa Sharon y que se realizó durante más de veinte años. Había nacido en los Estados Unidos, en 1996, como negativa del Lollapalooza a incluir a Osbourne en su grilla artística. Así, el Ozzfest apostó a una primera edición y luego terminó metido en el calendario anual de conciertos hasta 2008. Desde entonces y hasta 2018 se realizó de manera intermitente.

Sharon Osbourne, viuda de Ozzy, dijo meses atrás a Billboard que había iniciado conversaciones con Live Nation sobre la posibilidad de relanzar el festival. Si se concreta, no sería antes de 2027. Comenzaría en el Reino Unido, antes del cruzar el Atlántico hacia los Estados Unidos.