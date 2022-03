Elegí tu Lollapalooza: tres recorridos para vivir tu propia aventura en el festival

La edición 2022 de Lollapalooza Argentina está a punto de empezar. Más de cien artistas se presentarán entre este viernes 18 y domingo 20 en el Hipódromo de San Isidro. A lo largo de tres días de festival, prever un recorrido posible teniendo en cuenta los horarios de los shows y los gustos del público se presenta siempre como un desafío . Una suerte de “Elige tu propia aventura” con el predio del Hipódromo de San Isidro como escenario para la travesía.

Como todos los años, Kidzapalooza es el lugar donde se concentran las actividades y performances para los más pequeños y el Perry’s alberga las propuestas de música electrónica a las que en las últimas ediciones se le sumó el trap y la música urbana. Los otros tres escenarios (Flow, Samsung y Alternative), en cambio, son los más eclécticos. A continuación, algunos recorridos posibles con eje en los tres escenarios principales.

Recorrido pop

VIERNES

12:45 - Rosario Ortega (Escenario Flow)

Ideal para tempraneros. En los últimos años, Rosario Ortega decidió (re)enfocarse en su carrera solista tras su paso como corista de Charly García. Será la encargada de abrir el escenario principal del festival, en un arco narrativo pop que cierra allí mismo a las 22:15 con Miley Cyrus.

15:30 - Louta (Escenario Samsung)

Músico y performer. Los shows de Louta, que bordean el musical, se han convertido en una parada obligada en cada festival. Aunque sea para observar con qué sorprende desde lo visual para conjugar su música de pura voracidad pop. Acaba de sacar una nueva canción, “Guaracha”, que seguramente presente en el festival.

18:00 - Marina (Escenario Alternative)

Antes conocida como Marina And The Diamonds , Marina es una estrella pop hecha y derecha. Desde “Bubble Gum Bitch”, su hit iniciático, en adelante, no ha hecho otra cosa que sofisticar sus canciones y su propuesta. Y por eso es una de las grandes presentaciones del día viernes.

22:15 - Miley Cyrus (Escenario Flow)

No hay nada que Miley Cyrus no haya hecho, ni nada que no pueda hacer. Su regreso a la Argentina la convierte en una de las artistas más esperadas de esta nueva edición de Lollapalooza. Y que lo haga en carácter de headliner no es más que un acto de justicia a una carrera ya totalmente consagrada.

Sábado 19/3

12:45 - Wiranda Johansen (Escenario Samsung)

Wiranda Johansen es mucho más que la hija de Kevin. Con cierto recorrido en la escena, es una de las artistas a descubrir para aquellos que se acercan temprano al Hipódromo de San Isidro. Un poco dark, un poco r&b, un poco indie, todo con un cuidado por la melodía y el encanto pop.

21:00 - Doja Cat (Escenario Samsung)

Doja Cat es una de esas estrellas que difícilmente podríamos ver en la Argentina si no fuera por el marco de un festival . De muchísima popularidad en los Estados Unidos, el eco de su éxito en estas latitudes se probará el sábado en horario central. Hits en tik tok y buenos discos. Un producto centennial con todas las letras.

Domingo 20/3

16:15 - Alessia Cara (Escenario Samsung)

Alessia Cara tiene 25 años y ya vivió el hype de toda artista pop prematura. La buena noticia, en su caso, es que sobrevivió a ello y sostuvo una carrera post disco debut. La presentación de In the Meantime (2021) será la excusa para repasar también hits adolescentes y otros no tanto.

17:15 - Emmanuel Horvilleur (Escenario Alternative)

Emmanuel Horvilleur podría también ser parte de los artistas de rock recomendados para el festival. Pero el sonido de sus discos, de su voz y el contoneo de sus melodías lo tienen desde hace años muy cerca del sonido pop. Así es la canción moderna.

Recorrido rock

Viernes 18/3

17:00 - A Day To Remember (Escenario Samsung)

El rock alternativo del siglo XXI ya tiene su propia historia. Y los californianos A Day To Remember son parte de ella. Un poco de pop-punk otro poco de post-hardcore y siete discos encima. Si el sol ilumina el Hipódromo de San Isidro el día viernes, acá está la propuesta para recibir la noche a puro mosh.

22:00 - Turnstile (Escenario Alternative)

Tal vez una de las bandas más esperadas por el nicho hardcore siempre atento a la continuidad del sonido. Los Turnstile sacaron su primer disco en 2015 y a partir de allí fueron adoptados por los conocedores del género como un grupo a seguir. Para quien busque distorsión, es por acá .

16:00 - El Mató A Un Policía Motorizado (Escenario Flow)

La banda indie más importante del rock argentino en el siglo XXI y un paso más en su camino a un público cada vez más masivo. Sonarán canciones ya convertidas en himnos de una generación ávida por rock de guitarras.

18:00 - Litto Nebbia (Escenario Samsung)

Lollapalooza siempre se guarda un lugar de la grilla para clásicos. Ya pasaron León Gieco, Fito Páez y hasta Pedro Aznar. Para continuar con esa tradición, nada mejor que uno de los padres del rock argentino .

22:00 - The Strokes (Escenario Flow)

Allá por 2017, The Strokes cerró Lollapalooza Argentina con el que fue el show más convocante de su carrera. Y cinco años en la vida de Julian Casablancas es muchísimo tiempo, sí, pero nadie espera menos de esta segunda visita como headliners del festival.

Domingo 20/3

13:45 - Las Ligas Menores (Escenario Flow)

Del mismo sello que El Mató A Un Policía Motorizado, Las Ligas Menores lograron imponer su estilo en una escena que alguna vez tuvo sobreoferta de propuestas. Han girado por festivales internacionales de todo tipo (incluido Coachella) y hoy tienen un nicho de seguidores fiel a una forma de pensar y hacer canciones.

20:15 - Babasónicos (Escenario Samsung)

Babasónicos ya es desde hace varios años una de las bandas argentinas con mejor puesta en escena. Y nadie duda, además, de que las canciones, eso que en definitiva importa, están más que probadas en calidad y eficacia. Habrá que estar ahí y ver qué tienen preparado Dárgelos y compañía para esta oportunidad.

Dave Grohl, el ex Nirvana que se convirtió en líder de Foo Fighters, una de las bandas de rock de mayor convocatoria a nivel mundial

21:30 - Foo Fighters (Escenario Flow)

Si a Foo Fighters le faltaba algo para completar su idilio con el público argentino, era cerrar un festival. Dave Grohl y los suyos ya tocaron en River, en Vélez y en el Estadio Único de La Plata. Nunca faltó distorsión, intensidad ni estribillos. Tampoco faltarán el domingo.

Reocrrido hip hop

Viernes 18/3

16:30 - 070 Shake (Escenario Alternative)

Una de las artistas mimadas de Kanye West . 070 Shake tiene apenas 24 años y es una de las figuras más solidas del hip hop alternativo en Estados Unidos. Coqueteos con el emo rap, con el r&b y hasta con algún que otro tinte psicodélico conforman el sonido de una de las joyas no tan conocidas de Lollapalooza 2022.

18:00 - Wos (Escenario Flow)

De las batallas a los estadios, capítulo mil. Wos se estableció como el gran referente del hip hop clásico a nivel mainstream. Mientras sus pares se volcaron al trap y el reggaetón, él prefirió quedarse con las guitarras de Rage Against The Machine y los Beastie Boys.

19:00 - Duki (Escenario Samsung)

Para disfrutar a dos de los artistas más convocantes del hop hop local, basta con moverse de escenario. Después de Wos, Duki. El cantante que vino a cambiar las reglas de la música local a puro estribillo y autotune. Sus shows, ahora con banda, son siempre garantía de intensidad de principio a fin.

Duki, una de las apuestas fuertes del trap local Movistar

21:00 - A$AP Rocky (Escenario Samsung)

Uno de los raperos más sólidos que ha dado Nueva York en el último tiempo a nivel mainstream . A$AP Rocky es una suerte de neoclasicista del boom bap y el sampleo. Su show en Lollapalooza Argentina es uno de los más esperados por el nicho y también por los jóvenes interesados en cómo cocinan su sonido y puesta en escena las estrellas de afuera.

Sábado 19/3

18:00 - Nicki Nicole (Escenario Flow)

Presentación en el late night de Jimmy Fallon, un Tiny Desk Concert para NPR (la radio pública de los Estados Unidos), una gira local con entradas agotadas por todo el país. Nicki Nicole va de la música urbana al pop, pasando sin dramas por el r&b. Sin dudas, una de las artistas con mejor presente y proyección de la escena local.

22:00 - Jack Harlow (Escenario Alternative)

Horario central en escenario lateral para el nacido en Kentucky. Jack Harlow cita (aunque no necesariamente acusa) influencias que van desde Eminem a Johnny Cash. Su sonido, entre el hip hop, el r&b y los beats con mucho de trap lo hacen bien atractivo para el público joven.

Domingo 20/3

17:45 - Acru ( Escenario Perry’s)

De las tantas propuestas de hip hop en el escenario Perry’s (que en los primeros años de Lollapalooza Argentina estaba dedicada exclusivamente a la música electrónica) sobresale la de Acru, por ser una de las más old school. Un DJ de fondo y él rapeando, así se planta en el escenario el joven que no se cansa de demostrar que tiene uno de los flows más virtuosos del rap local.

19:15 - L-Gante (Escenario Alternative)

La carrera meteórica de L-Gante encuentra aquí otro mojón importante. Su sonido, entre la cumbia, el trap, el hip hop y el reggaetón , se volvió viral en los últimos dos años y su carisma lo llevaron a ser entrevistado por el presidente Alberto Fernández. El gran fenómeno mediático de la música popular en la actualidad.

23:00 - Kaytranada (Escenario Perry’s)