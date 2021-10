Elvis Costello regrabó uno de sus mejores discos junto a Fito Páez, Jorge Drexler, Sebastián Yatra y más

Declan Patrick McManus, o Elvis Costello, hoy es considerado uno de los mejores compositores en emerger del rock’n’roll. Pero en 1978, cuando editó su segundo disco, This Year’s Model (puesto 121 entre los 500 mejores de la historia según Rolling Stone) era un chico de 24 años enojado y con ganas de comerse al mundo. Junto a su pequeña fuerza armada (Steve Nieve en teclados, Bruce Thomas en bajo y Pete Thomas en batería), formó Elvis Costello & The Attractions y tomó el impulso suficiente para contribuir a cambiar el sonido del pop y la new wave.

My Aim is True, grabado en 1977, había sido un debut auspicioso, con hits como la balada “Alison” y alegatos del calibre de “Less Than Zero”, que definitivamente pusieron a Costello en el mapa. Pero sería el segundo álbum, con aún más dosis de talento cancionero en formato new wave, el que lo llevaría a la masividad e incluso a renunciar a su empleo extramusical. Londres en 1978 era una ciudad explosiva. El sueño punk de los Sex Pistols se había acabado a principios de ese año, pero bandas como The Police y The Clash marcaban el nuevo rumbo de la agenda musical.

Grabado en los estudios Eden de Londres, en solo once días, con la producción de Nick Lowe (histórico productor de los primeros discos de Costello) y editado el 17 de marzo de 1978, This Year’s Model llevó a Elvis y a sus camaradas de gira por Estados Unidos, hasta tocar en el programa de TV Saturday Night Live y hacer enojar a unos cuantos en el camino.

En 2021, Elvis convocó al argentino Sebastián Krys, productor de varios de sus últimos discos, con una idea tan extraña como interesante: regrabar con invitados hispanos, sobre las pistas originales, las voces de todas las canciones y lados B de aquel LP.

Krys, que además de colaborador es un fan absoluto de Costello, aceptó de inmediato y se ocupó de reunir una listado envidiable de talento hispanoparlante. Desde Juanes, Jorge Drexler, La Marisoul y Luis Fonsi hasta Draco Rosa, Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas, pasando por Cami, Fito Páez, Jesse & Joy y Sebastián Yatra, entre otros. Así, el 10 de septiembre pasado, el inglés y el argentino estrenaban Spanish Model, lo último y más imprevisible en el extenso y riquísimo catálogo costelliano.

Desde Nueva York, un día después de la cancelación del show We Love NYC: The Homecoming Concert, en el que tocaría junto a Patti Smith y Bruce Springsteen, Elvis Costello, acompañado y asistido en algunos puntos del relato por Krys, conversó con Rolling Stone vía Zoom sobre este proyecto.

¿Por qué trabajar sobre este disco específicamente?

Siempre digo que a este proyecto “lo soñé”. No es que haya entrado en trance ni nada, sino que tuve la necesidad de hacer algo extraño, de dar un paso hacia un desafío distinto. De eso se trata. Cuando David Simon [el creador de la serie The Wire] me preguntó qué me parecería hacer una remezcla de mi canción “This Year’s Girl” para la segunda temporada de su serie The Deuce, pensé que era una idea atractiva. Estábamos tocando en un festival y la hija de mi baterista (Pete Thomas, de los Attractions y los Imposters), nos comentó que conocía a una cantante muy talentosa que estaba con su banda en el mismo evento. Le dijimos que viniera a cantar con nosotros y así fue que conocimos a Natalie Bergman, que por otro lado sacó un disco este año, Mercy, y es increíble. Así terminamos grabando con ella esa reversión, que aparece en el programa de David, y fue la primera aproximación a la idea de remezclar algo del pasado. Me parece que todo debe ser un poco azaroso para que un proyecto sea sincero. Igual que cuando conocí a Sebastián. Yo estaba en Miami, trabajando en un proyecto inusual, que era componer música para ballet. Tenía una banda en el escenario, músicos que Sebastián conocía, y en un momento fuimos todos a cenar. Hablamos de música y todo fluyó de una manera no armada. Así que algo que empezó hace diez o doce años se convirtió en esta relación que tenemos ahora. En un punto, Sebastián me presentó a La Marisoul [Marisol Hernández, la cantante de La Santa Cecilia, banda latina de Los Ángeles], a la que entonces invité a cantar conmigo en Los Ángeles y a grabar en el disco que hicimos con The Roots (Wise Up Ghost) y que también es parte de Spanish Model.

¿La conexión con Fito Páez también se dio de esa manera?

Fue algo así. Cuando estuvimos en Buenos Aires [Elvis fue parte del Festival Bue en 2005, presentando su álbum The Delivery Man], Fito me invitó a cenar a su casa y fue un gran anfitrión, nos hizo sentir muy cómodos. Ese show en Buenos Aires fue muy raro, éramos parte de un festival y no sabíamos si el público conocía nuestro repertorio, así que hicimos las canciones que teníamos ganas de tocar, incluso canté “She” [su hit para la banda de sonido de Notting Hill] porque suponía que habría sonado en la radio.

This Year’s Model fue producido por Nick Lowe, que trabajó mucho con vos durante tus primeros años de carrera. Con Sebastián Krys también venís colaborando bastante…

Creo que con Sebastián ya llegamos a trabajar tanto como lo hicimos con Lowe, si no me equivoco. ¡El otro día me puse a contar que en los últimos cuatro años trabajamos en más de nueve proyectos diferentes! No todos están editados, algunos ni siquiera son grabaciones nuevas. Sebastián estuvo, por ejemplo, en la remezcla de un gran boxset que sacamos de Armed Forces [tercer disco de Costello y The Attractions, editado en 1979]. Es un buen número, nueve discos en solo cuatro años. Mucho trabajo, muchas horas.

El proceso de la remezcla de las pistas de This Year’s Model se podría ver como un puente entre el pasado, los años- Lowe, y el ahora, con Sebastián. ¿Cómo fue abrir esas viejas grabaciones?

Estaría bueno preguntarle a Sebastián… ¿Qué fue lo que encontraste cuando abriste esa caja de sorpresas?

Sebastián Krys: Una de las cosas que pensé cuando pude escuchar las grabaciones originales fue: “¡Espero que esto que estoy haciendo le guste a Nick Lowe!”. Siendo fan del trabajo de Nick y Roger Béchirian, ingeniero de grabación del disco original, uno quiere hacerle justicia a una obra tan importante. Para mí todo pasaba por tratar el material con cuidado, respeto, y especialmente cuidar la música. Hacer algo nuevo con lo que teníamos. Era imposible hacerlo mejor, pero sí podíamos hacer algo diferente. Cuando pasé el shock de escuchar todos los tracks y separarlos, me puse como misión hacer algo increíble.

En Spanish Model se escuchan “nuevas” partes de las viejas canciones, como en algunos fade outs que se sacaron...

Elvis Costello: Eso me encantó. Una de las cosas que nos pasan a nosotros los melómanos es que cuando una canción se va al fade out y baja lentamente el volumen, nos da curiosidad qué es lo que está sonando, al punto de acercar la cabeza al parlante para escuchar qué sucede en esos momentos cuando la canción se está “yendo”. Escuchar estas canciones de esta manera me hizo valorar el sonido de The Attractions en esa época. Te das cuenta de que es una banda debutando, sí. Pero sacando mi voz de la mezcla podés darte cuenta del poder de estos músicos, que son cuatro mentes distintas pensando de igual manera, conectadas.

¿Cómo fueron esos días, grabando el disco original?

No sabíamos lo suficiente como para arruinarlo todo ni teníamos tiempo para regrabaciones. Teníamos que ir para adelante con la mejor idea posible. Habíamos terminado una gira durante la cual compuse “Pump It Up”. La escribí en Newcastle, la segunda noche de estos shows que estábamos realizando en teatros por Inglaterra. El último show para Stiff Records [Elvis grabó su debut, My Aim is True, en 1977 para ese sello y después firmó con Columbia Records] lo hicimos en la Universidad de Lancaster y cuatro días después estábamos en los estudios Eden grabando la canción en una sola toma. No teníamos mucho tiempo para preocuparnos de nada, trabajamos en el estudio creo que una semana y nos fuimos de gira a Estados Unidos por primera vez. Imaginate, tener 23 años, estar con la banda hace solo cuatro meses y empezar tu carrera musical. Aunque ya había grabado mi disco debut, todavía mantenía mi trabajo de todos los días. Todo fue muy rápido, era un chico y de repente estaba tocando “Radio Radio” en Saturday Night Live molestanto a la gente [el mito alrededor de esta aparición televisiva es que Elvis no iba a tocar esa canción, crítica con las empresas de medios, y la hizo sin avisarle a nadie; el productor del programa, Lorne Michaels, no volvió a invitar a Costello por muchos años]. ¿Cómo no tentarte a hacer algo así? Uno quiere hacer ruido, ir contra la corriente. Cometer muchos errores, enojar a la gente en el camino y dejar una imagen imborrable. Que nadie se olvide de vos.

En Spanish Model, tu voz por momentos dialoga con las de los invitados.

Sebastián me dijo que, en una canción como “Pump it Up”, sería extraño que mi voz no apareciera cantando esa frase. Y tenía razón. Hay, creo, tres temas en los que aparece mi voz junto a las de los otros artistas. Tuve la oportunidad de conversar con los participantes del disco para que me hicieran las preguntas que quisieran para trabajar en la adaptación de las letras al castellano. Hablé con Jorge Drexler por 45 minutos para trabajar algunas líneas de “Night Rally”, fue muy interesante escuchar lo que él pensaba sobre la letra y cómo ajustarla de manera fiel a sus ideas. Por otro lado, cuando hablé con Draco Rosa, me preguntó si podía hacer “lo que quería” con “The Beat”, a lo cual respondí que absolutamente sí, que hiciera lo que sentía. Y se nota. Jugó con la canción, le dio elasticidad a la melodía e hizo fraseos diferentes a los originales. Eso me gusta, era lo que quería de este experimento. Este no es un disco basado en la nostalgia, no es un álbum tributo, es un animal distinto. No sé si se había hecho algo así antes, tomar los tracks originales, no modernizarlos y darles una perspectiva en otro idioma. No vamos a hacerlo otra vez, o sea no voy a grabar una versión en lituano de Punch the Clock [su álbum de 1983]. Para mí, el español es un idioma hecho para el rock and roll.

Sumaron otras canciones al álbum, algunos lados B que no estaban en el original y canciones que habían sido sustituidas en las diferentes ediciones de Estados Unidos e Inglaterra.

Todo se trata de volver a las cintas originales. Cuando las abrimos, nos dimos cuenta de que había algunos temas extra y otros que no estaban. Por ejemplo, no estaba “The Beat” porque fue la primera canción que grabamos de This Year’s Model, y eso fue en el mismo estudio de My Aim Is True, por ende estaba grabada en ocho canales y no 24. Dentro de los tapes también había otras canciones, los primeros demos de “Lipstick Vogue”, “Chelsea” y “Lip Service”, y Sebastián las remezcló con las voces originales, porque nunca se habían escuchado. Todo eso nos permitió ver las cosas desde otro lado. El disco original tuvo tres tapas diferentes para distintos mercados. Esas ediciones también tenían distintos temas. La versión europea incluía canciones que la norteamericana no traía, y viceversa. Por ejemplo, “I Don’t Want to Go to Chelsea”, “Night Rally” y “Radio Radio” no estaban en la americana. Me gusta mucho haberlas reunido a todas en un solo disco. Estas canciones merecen estar juntas. Sebastián puede contarnos una historia que adoro sobre el demo de “Running Out Of Angels”.

Sebastián Krys: Uno de los primeros discos que tuve de Elvis fue el relanzamiento en CD de This Year’s Model por el sello Rykodisc, de 1983.Traía muchos lados B y el demo de “Running Out of Angels”, un tema que me encantaba por ese comienzo en falso. En aquel momento, no podías encontrar demos de tus canciones favoritas como ahora, que todo está online. Cuando comenzamos a trabajar sobre este disco me di cuenta de que era mi oportunidad, quería que esta canción fuera parte y que apareciera igual a la que había escuchado en mi viejo CD. Tuvimos que rehacer algunas partes porque el demo era de solo dos canales, no teníamos la separación entre voz-guitarra y le pedí específicamente a Vega que hiciera el mismo comienzo en falso que la original, con aquel mismo error.

Elvis Costello: Vega me había pedido que cantara con ella en italiano en uno de sus discos [Non ho l’età, de 2017], así que pedirle que grabara ese comienzo en falso me pareció equitativo… Nunca supe por qué me pidió grabar en italiano, supongo que pensaba que Costello es un apellido de por ahí [risas]. Es raro que un apellido como Costello exista tanto en Italia como en Irlanda, después me enteré de que Vega tampoco sabía italiano así que los dos estábamos en igualdad de condiciones y fue muy divertido. Cuando Sebastián me mandó esa versión, me quedé pasmado, es tan bella que pensé en escribir más canciones con una guitarra acústica para que ella cante.

¿Y escuchando las canciones así, sin voz, descubriste algo de tu forma de componer?

No descubrí cosas que no supiera, pero sí me di cuenta de que algo sucedía cuando sacaba mi voz de la mezcla. Hay muchas formas de expresar esto, pero me di cuenta de que algunas canciones quedaban más melódicas sin mi voz. En ese momento de mi vida cantaba de una forma especial, intensa, y siento que eso ocultaba un poco el arco de la melodía. Escuchando a Yatra cantando “Big Tears”, que para mí debería haber estado en el álbum original ya que es muy superior a algunas canciones que quedaron [en ese track toca la guitarra Mick Jones de The Clash], me doy cuenta de que él es una estrella pop y tiene esa voz de estrella de pop, muy diferente a la mía, lo que consigue que la canción se eleve hacia otro lado. Me pasó lo mismo escuchando la versión que hicieron Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas de “Hand in Hand”, que parece de los Everly Brothers. Eso es increíble. Al fin y al cabo, empecé mi carrera no para ser un cantante de rock and roll sino para ser un compositor de canciones. Mi trabajo es darles melodías a personas para que cuenten historias.

