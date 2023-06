Emilio Del Guercio: su candidatura en la lista de Patricia Bullrich, la reacción en las redes y la voz de apoyo de Andrés Calamaro

escuchar

Emilio Del Guercio, exintegrante de grupos fundacionales del rock argentino como Almendra y, más tarde, Aquelarre, a ceptó la propuesta de la lista de Patricia Bullrich para las internas de Juntos por el Cambio , que se realizarán el próximo 13 de agosto, por una banca como diputado del Parlasur. Los amantes del rock y algunos músicos como Andrés Calamaro, alzaron sus voces, a favor y en contra, desde las redes sociales.

Durante una charla con La inmensa minoría (Radio Con Vos), el músico explicó: “La semana pasada me llamó [el diputado] Fernando Iglesias, que es una persona que yo aprecio especialmente, y me invitó. Lo pensé unos minutos y le dije que sí, porque esto, para mí, es como una invitación. Como cuando un músico amigo me dice vení, ¿querés grabar y cantar un tema conmigo? ¿O meter el bajo, la viola en una canción? Ni le pregunto si va a haber derechos de nada, si va a haber plata. De hecho, es así, le dije que sí porque quiero colaborar, porque creo firmemente”. En cuanto a Patricia Bullrich, explicó: “Bueno, la conozco a ella, es una persona de una gran honestidad y entereza. Y espero, yo quisiera, que ella fuera presidente. Por eso la acompaño en esto”, aseguró.

“Así es. Fue un honor invitar a Emilio a formar parte de las listas de #LaFuerzaDelCambio como candidato a diputado para el Parlasur -escribió en su cuenta Fernando Iglesias-. Con Emilio, Beto Brandoni y Federico Andahazi vamos a llevar la voz de la cultura y la democracia a ese antro bolivariano ”.

Durante la charla que mantuvo con el periodista Reynaldo Sietecase, Del Guercio dijo que era verdad “que el gobierno de Macri tuvo problemas económicos serios”. “Pero también fue de una exigencia extraordinaria de la gente y del periodismo, en su momento, que le haya pedido que en cuatro años resuelva quilombos de 70 años. Es injusto eso”, aseguró. Y luego, redobló la apuesta: “Considero que no fue un fracaso el gobierno de Macri, de ninguna manera. En el término de lo político, primero, porque es un gobierno que terminó su mandato. Se percibe como una rareza, cuando no lo debería ser. Pero, por otra parte, ingresó un concepto de la mirada de la administración del estado y de cómo debe manejarse el estado en relación a los bienes públicos que, evidentemente, ha producido un cambio y que ese cambio se ha ido proyectando cada vez más. En ese sentido, yo creo que de ninguna manera fue un fracaso”.

El debate en las redes

Del Guercio viene manifestando su posición absolutamente contraria al kirchnerismo desde hace años. Durante una charla con Alfredo Leuco, en 2019, explicó los motivos de un video que se había difundido sobre las últimas elecciones presidenciales. “Desde los 17 años he apoyado y seguido las ideas del peronismo. Pero en este momento no voy a votar por el peronismo”, decía en el comienzo de su mensaje.

Por estos días, y en torno a su candidatura, explicó sobre la situación del Parlasur. “El kirchnerismo, de alguna manera, tiene una mirada medio bolivariana respecto a eso. Entonces, el organismo se ha convertido en una especie de instituto de propagación de sus ideas pero no ha trabajado específicamente en los temas que le competen”.

En las redes hubo quienes sacaron trapitos al sol. Publicaron afiches de la época cuando tocaba en el Festival del Triunfo Peronista de 1973. Otros reflexionaron sobre la situación del rock y sus viejos protagonistas. Con los modismos de la Península Ibérica, alguien escribió: “La ultra derecha, llámese Bulrich o Vox utiliza la antigua vena crítica del rockero para hacerse de espacios y seguidores nuevos. No hay nada nuevo bajo el sol. No se trata de ser progres o de un bando que todo censura, el rockero aspiraba a cambiar la mirada del mundo”. Y en otro posteo, señaló: “Llegas a una edad en la cual la decadencia es notoria. El rock murió hace tiempo o bien, te subes al tren de la ultra derecha como Calamaro, y a tomar por culo, Paloma”.

El mismísimo Andrés Calamaro salió al cruce de ese comentario. “El rockero en decadencia es afín a los gobiernos progresistas que le mantienen sin trabajar. Es obvio y notorio. Un programa de radio, recitales públicos y militancia en Internet. Nadie gana nada enfrentando al poder progre”, escribió el artista en Twitter. Más tarde, continuó el debate: “Tiene un recorrido coherente. Luis [Alberto Spinetta] no votaría una lista peronista. Siempre estuvo en sintonía con EDG [Emilio Del Guercio]”.

“Quizás Luis no votaría un peronista, pero lo disimula bastante bien acá”, le escribieron junto a un video en donde se ve el recital de Spinetta en el Salón Blanco de la Casa Rosada, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Y Calamaro respondió: “Lo disimula bien. Está mostrando un perfil humanista. Demócrata”.

