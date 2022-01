En familia: con el Madremia Tour, Hilda Lizarazu sale de gira con su hija Mía Folino

Quien no llora no mama. Mía Folino, que era muy chiquita –tenía apenas nueve meses–, lloraba. Y su madre, Hilda Lizarazu, que estaba en el camarín del Teatro Coliseo, a punto de subir a cantar un tema con el protagonista de aquella noche, Charly García (que festejaba sus 50 años), no le quedó otra que llevarla con ella. Dicen que fue León Gieco, que también estaba en ese camarín, el que convenció a Hilda. Como la niña no se quería quedar en brazos de otra persona, lo mejor parecía que le pusiera tapones en los oídos para amortiguar el volumen y la llevara con ella porque el tiempo transformaría ese momento en un hermoso recuerdo. Y eso ocurrió. También dicen que a Mía le gustó el escenario, por eso sigue los pasos de su madre, aunque buscando su propio camino. Hace pocas semanas pudo vérselas reunidas homenajeando a García en el CCK con “Buscando un símbolo de paz” y este sábado 8, Hilda y Mía andarán por la Patagonia. Van a cantar en el festival música, diseño y gastronomía Patagonia Picnic, que se realizará en Bariloche. Irán juntas, aunque cada una con su música.

“Para nosotras es el ‘Madremía Tour’ -dice Hilda, y se ríe-, porque es la primera vez que mi hija va a salir interpretando canciones. Vamos a hacer algo juntas, pero no estamos preparando un show juntas. Mía Folino se presenta y detrás Hilda Lizarazu, con su trayectoria, con lo que la gente conozca y con lo que no. Y con las nuevas canciones. Eso vamos a presentar en ese festival que se va hacer en Bariloche y donde también van a estar otros artistas como Kevin Johansen y Nacion Ekeko. Está bueno el line up y el lugar”, promociona.

Hilda y Mía, por las rutas argentinas ECU

Cada una irá con su repertorio y los músicos que las acompañan. “Me ilusiona verla cantar, estar ahí presente en el escenario con su voz, su impronta y su interpretación. Desde el sentimiento maternal y la objetividad que busco en el arte, salir de la emoción es difícil. Ya había experimentado una situación similar cuando nos fuimos de gira con Mía y mi amigo y coequipier Federico Melioli. Ella había terminado quinto año, estaba en su año sabático y nos fuimos de gira a Europa. ‘Si querés, cantás’, le dije, y cuando la vi cantando sola, en Sevilla, una especie de flamenco, pensé: ‘Uy, esta chica se manda’. Y fue muy emocionante para mí. Ella ya está buscando su camino. Tal vez con una lupa mayor, por ser hija de otra cantante. Veremos luego si ella sigue estudiando e incursionando para ser una música de profesión, algo que no es fácil, en ningún lugar del mundo. Hay un riesgo que implica la música. No da sí o sí una salida laboral. Por ahora vamos a compartir este verano en el Patagonia Picnic”.

"Me encanta que se de esta situación compartida y ella se pare sobre el escenario", dice Lizarazu sobre su hija GUIDO ADLER

La idea de Hilda es no dejarla bajo su sombra, por eso no pensó en un espectáculo de dúo sino en la posibilidad de que cada una interprete su repertorio: “Cada uno es su huella digital. Yo ayudaré en lo que pueda, pero luego, el vuelo es propio. Por ahora me encanta que se dé esta situación compartida y ella se pare sobre ese escenario y la gente escuche a una nueva voz, de veinte años ”.

En redes se pueden encontrar algunas versiones que ha hecho Mía. Entre varias se destaca una perlita que grabó con Lito Vitale.

El año comienza con la cautela por el rebrote de Covid-19, luego de un semestre en el que la música se ha puesto nuevamente en marcha. Lizarazu también reflexiona sobre la pandemia y la situación de los músicos: “Ante ese año y medio de reclusión inusitada hubo mucha necesidad de música en vivo. Desde mi lugar musical, independiente y autogestivo, estuve laburando mucho y lo que sí noté es la emoción de la gente con los shows en vivo. El público estaba más estimulado que antes. En esta tercera ola que estamos viviendo, creo que se vive con expectativa el hecho de que los músicos salgan a tocar. Tuve coronavirus y levanté algunos shows. Ahora estoy con esperanzas de que este año que arranca me lleve a la Patagonia y que me mantenga activa”.

Para el segundo trimestre de este año prepara el lanzamiento de un nuevo disco. Como adelanto, a principios de diciembre pasado publicó un tema con su video, “Te reís”, que puede dar algunas pistas del tono que tendrá su nueva producción.

Por ahora, los shows. Hilda tiene otras dos fechas programadas en el Sur. Una en El Hoyo, otra en Villa La Angostura. Por su parte, el festival Patagonia Picnic tiene dos dias de convocatoria, en el Predio de la Sociedad Rural de Bariloche. El 8, denominado Family Day Fest, donde estará Hilda, Mía, Johansen y Nacion Ekeko. El 21 será el turno de Electro Edition, para mayores de 18 años, con el Dj belga Kolombo y Fran Bortolossi, entre otros.