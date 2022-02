Bambi: “Si Chano no fuera mi hermano de sangre seríamos hermanos de corazón”

“Y si el destino está empujándote para saltar. Mañana yo te voy a rescatar. Hoy ando cerquita del cielo”. Eso cantan los hermanos Bambi y Moreno Charpentier en el nuevo single, “Cielo”, que a 6 años del impasse de Tan Biónica vuelven a cantar juntos. Hermanos que comparten música y la certeza que siempre se tendrán el uno al otro para rescatarse. Bambi habló con LA NACION sobre el lanzamiento de su nueva canción, el poder de la música y el vínculo con su hermano.

-Presentaste “Cielo” con Chano a través de las redes sociales. ¿Cómo estuvo el lanzamiento?

-Fue muy lindo. Los artistas estamos viviendo un momento distinto. Ahora, cuando sacamos una canción, se publica en todas las plataformas en simultáneo. Soy de una generación que vivió la transición del físico al digital. En nuestros años de Tan Biónica vendíamos muchos discos, sacábamos álbumes y material físico y esta modalidad de presentar una canción a través de plataformas y de interacción digital es muy diferente, puede sentirse más fría porque no ves inmediatamente el efecto en la gente. Pero fue todo súper cálido, no me imaginaba una respuesta tan amorosa por parte de la gente que escuchó la canción. En este momento hay muchos mensajes hostiles en el mundo y con Chano queríamos dar un mensaje de unión, de amor, de fraternidad.

¿Qué mensaje quieren transmitir con la canción?

-Hay un mensaje literal de ir a un lugar tan inmenso como el cielo, que desde la Tierra es lo más grande que hay, lo más impresionante que tenemos . Para mí es hermoso compartir con Chano esta canción que trae un mensaje de unión, de rescate, de libertad, de poder aceptar las cosas que nos duelen y nos van pasando a lo largo del camino. Nosotros tenemos mucho camino juntos, no solo por la relación sanguínea, sino por el camino de artistas que compartimos. La música nos hace compañía entre nosotros y con la gente que la escucha.

-¿Cuando escribiste la canción pensaste en volver a hacer música con tu hermano después de 6 años?

-Yo escribí esta canción en el contexto del álbum que estoy haciendo. En un brote creativo compuse muchas canciones en poco tiempo. Cuando empecé a componer esta canción estaba en un momento muy particular tanto para mi hermano como para mi. Fue durante los primeros meses del 2020, con el aislamiento fuerte. Yo vivo en un edificio con una terraza que tiene una especie de pista de atletismo. Me iba a caminar ahí y lo convertí en un lugar para componer y estar en movimiento mientras el mundo estaba quieto. Estábamos todos dentro de nuestras casas, sin vivir, sin transcurrir, sin compartir y con Chano nos hicimos mucha compañía. Hablábamos por teléfono durante horas, compartíamos música, documentales. Cuando le conté de la canción, me recomendó un documental, “Free solo”, que es un documental de escaladores que se mueven sin protección. Directamente se suben a un monte y el mínimo error significa la muerte. Empecé a jugar con la idea de lo grande del cielo y a pensarlo como un lugar en el que nos podíamos encontrar, donde me gustaría encontrarme con mi hermano que es con quien comparto la vida y la música. Por eso siempre pensé que esa canción no podía ser con otra persona, solo con él.

-¿Cómo está él?

-Ayer estuvimos haciendo el lanzamiento juntos y compartir eso, independientemente de lo estrictamente musical, es algo histórico, algo muy fundacional para nuestra familia. Nosotros tuvimos la suerte de crear un proyecto casi de la nada, no somos gente de tradición musical. Recorrimos un camino casi torpemente, a los tumbos, y que marcó a muchas personas. Después de Tan Biónica cada uno recorrió su camino pero son caminos que se entrecruzan. Cuando dejamos de tocar juntos la gente decía: “¿Ahora cómo es esto, quién me devuelve ese duelo?”. Y poder compartir una canción, una grabación en estudio, un videoclip, son cosas para mí muy importantes, después de todo lo que vivimos como hermanos y como artistas. Lo de ayer fue un regalo para nosotros y para la gente a la que le gusta lo que hacemos.

-¿Hay planes para más colaboraciones juntos?

-Creo que es algo que vamos a seguir haciendo toda la vida. Sinceramente, siempre lo hicimos de manera intuitiva y natural. Todo este tiempo que no trabajamos juntos y que no estuvo el grupo en actividad, tuvo que ver con una dinámica que seguramente necesitábamos y recién ahora que pasaron 6 años de no grabar juntos, me doy cuenta. La música que hacemos tanto juntos como separados está muy viva y más vigente que nunca. Yo lo percibo cada vez que nos juntamos y también me lo dice la gente. Volver a hacer una canción juntos significa volver a capturar eso que compartimos y que no sabemos bien cómo explicar. Esta es una canción mía con él como invitado y eso supone unas reglas diferentes a un proyecto juntos como era Tan Biónica. Los artistas nos podemos dar el lujo de hacer muchas cosas.

- Si bien pasaron 6 años desde la última vez que tocaron juntos, en el nuevo single se los ve muy conectados, como si el tiempo no hubiera pasado…

-Así lo siento. Por dos motivos, el primero es que el mundo está con un nivel de aceleración que los años pasan muy rápido y no parece que hubieran pasado seis años. Ahora, en un año hacés muchas cosas. Antes hacíamos un álbum cada dos años y ahora se sacan dos por año. Es una locura, pero la noción del tiempo cambió. Y por otro lado, hay una conexión muy grande entre nosotros, nos miramos y ya sabemos lo que piensa uno y el otro; nos conocemos de memoria y la química entre los dos se activa muy rápido. Hace poco Chano me invitó a tocar en el Luna Park. Fue el 4 de noviembre, que es como el día de la “misa” de Tan Biónica (por la referencia a la canción “La melodía de Dios”). Ese día la banda se vuelve trend topic. Hay cosas que nos trascendieron. En ese concierto nos quedamos tocando como 20 minutos de show. Muchas personas nos preguntaron cuánto habíamos ensayado, porque sonaba muy bien, pero no habíamos ensayado nada. De hecho eran canciones que hacía 4 años que no tocábamos. Hay algo químico que se enciende rápido entre los dos y me da la sensación que no pasó tanto tiempo y que no debería pasar mucho más para que vuelva a suceder.

-¿Cuando eran chicos también tocaban juntos y se llevaban bien?

-Nos llevábamos bien y también nos matábamos, como dos varones adolescentes, pero en un mundo en el que los niños no teníamos tanta pantalla encima. Salíamos a jugar a la pelota o hacer quilomboa la esquina. Somos muy cercanos en edad y si bien siempre nos adoramos también teníamos nuestras disputas. Empezamos a hacer música de una manera muy random. Yo a los 9 años, por algún motivo medio divino, pedí que me regalaran una guitarra, y fue una sorpresa para mi familia que no tenía tradición musical. Cuando supe 3 acordes se los enseñé a Chano, empezamos como un juego y a los 12 años ya teníamos nuestra primera banda . Siempre hicimos música juntos, incluso todo este tiempo que no lo hicimos formalmente. Siempre nos compartimos lo que vamos haciendo. Hay una camaradería y un compañerismo que trasciende cualquier proyecto.

-En el videoclip de “Cielo” se los ve juntos, escapando y rescatándose. ¿De qué se escapan en la canción y en la vida?

-Soy bastante escéptico de explicar el significado de las letras porque estoy muy cerca para saber qué escribí. Necesito una distancia en el tiempo para saber de qué estoy hablando. La canción tiene que ver con algo que me pasó con una persona muy importante en mi vida que en una situación muy límite, extrema y crítica, mientras estábamos discutiendo me dijo que el dolor que le provocaba lo que le estaba pasando le daban ganas de desaparecer y de despertarse cuando ya haya pasado. En una discusión uno no tiene la frialdad de captar una frase, pero a mi se me puso la piel de gallina y me quedé con esa idea en la cabeza. El mensaje de la canción tiene que ver con que aunque quieras desaparecer las cosas duelen. Habla de darle la bienvenida a lo que la vida te pone por delante, y si es la soledad, que lo sea. En el video más que estar escapando estamos yendo hacia el cielo, buscando la libertad. Todos los videoclips del álbum son como capítulos de una película más grande, por eso para mi fue súper lindo que Chano se involucrara en un proyecto conceptual que excede a la canción. En mis canciones todo el tiempo estoy tratando de escapar del dolor, pero de lo único que no podés escapar es de vos mismo. A dónde sea que vayas viajás con vos.

-En tu canción hablás del amor entre hermanos y eso parece tener buena recepción.

-Creo que eso lo tenemos ganado, porque lo sanguíneo no garantiza hermandad. Conozco cientos de hermanos que no se hablan. La hermandad puede ser con alguien que vos elegís, con un amigo, la fraternidad que se da entre dos hermanos excede la sangre. Nosotros hemos cultivado mucho nuestra relación de hermanos. Tenemos otros hermanos y hermanas también que queremos mucho y por ahí no hacemos música con ellos. Pero transmitimos ese valor. La canción habla de que “si es necesario yo te voy a rescatar y vos me vas a rescatar a mi” . En el video es él el que me salva a mi. Nosotros le dedicamos mucho amor y reciprocidad a nuestra relación y eso se percibe. Me escriben muchas personas que tienen hermanos con los que mantienen una relación similar a la nuestra, con los que crean cosas y comparten proyectos. Es algo inspirador la forma en la que nos relacionamos como hermanos. No fue algo dado por nuestros padres, ellos no nos dijeron que por ser hermanos teníamos que ayudarnos o querernos, sino que nosotros nos elegimos. Si no fuéramos hermanos de sangre igual nos hubiéramos elegido como hermanos de corazón. Pasan los años y nos seguimos queriendo y encontrando excusas para hacer cosas juntos.

-Estamos en un momento del mundo complicado, ustedes también vienen de atravesar momentos difíciles a nivel familiar. ¿Qué mensaje querés dejar en este contexto?

-La canción habla de algo muy inmenso: del cielo. Es lo más grande que podemos ver desde acá. Yo creo que el amor es esa otra inmensa energía que anda dando vueltas aunque a veces se ve un poco menos cuando el mundo se nubla. En este caso el amor, que es el amor de dos hermanos que se unen, es un buen mensaje para expandir. Si hubiera que viralizar un mensaje en este momento del mundo es el de cuidarse, amarse y ser tolerantes y empáticos. Son palabras que parecen trilladas pero hay que tener la empatía de entender que los otros están atravesando luchas que por ahí vos desconocés y nuestra música siempre quiso bajar esa data. Es difícil traspasar un mensaje de amor cuando hay tanta información dando vueltas y estamos concentrados en la superficie de las cosas, pero yo estoy cada vez más concentrado en la profundidad de las cosas y no en la superficialidad. El amor es un mensaje muy poderoso. Y así lo es el amor de hermanos.

-¿Qué nos podés adelantar del albúm?

-Si bien este es mi tercer álbum solista, siento que encontré mi lugar y manera de decir las cosas. Va a tener 13 canciones y te puedo adelantar que el 80 por ciento de las canciones van a ser con colaboraciones y va a salir todo antes de mitad de año. Este single con Chano para mi es un regalo, un sueño musicalmente hablando.

-¿Se viene juntada especial de Tan Biónica?

-Yo no creo mucho en los regresos pero sí en las reuniones. Reunir es armar otra cosa con las mismas piezas. Me parece que es algo que va a pasar, que yo quiero que pase. No puedo saber cuándo pero yo creo que algún día nos vamos a reunir. Hablamos casi todos los días a pesar de no tocar hace años. A veces las cosas toman su tiempo.