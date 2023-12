escuchar

Lo que Ricardo Arjona genera en Buenos Aires no sucede en cualquier ciudad. Con más de 35 años de trayectoria en su haber, supo cultivar una masividad arrasadora y una imponente legión de fanáticas locales. Apenas el cantante desliza un pie sobre tierra argentina, sus seguidoras se encargan de darle la bienvenida, seguir sus pasos y entregarse por completo a su música.

El cantante de “Señora de las cuatro décadas” aterrizó el 26 de noviembre en el aeropuerto de San Fernando, en donde lo esperaban dos automóviles para trasladarlo al Hotel Faena, un equipo de seguridad y dos motos de policías. Además de sus dos shows en Buenos Aires, el artista se presentará en Corrientes y Neuquén. Una vez concretadas todas sus fechas en la Argentina, el músico se trasladará a Chile, en donde tiene pautado un recital el 9 de diciembre.

Luego de un viaje de 4 horas en vuelo privado desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, donde cantó, el músico aterrizó en el aeropuerto de San Fernando NOELIA MARCIA GUEVARA

“No digo el primer año que vine por primera vez a esta ciudad porque debe haber mucha gente acá que todavía no había nacido”, disparó emocionado al pisar por sexta vez el estadio de Liniers. A lo largo de su extensa trayectoria, el cantautor guatemalteco, verdadero hombre récord en el país, ha llenado 34 veces el Luna Park, 8 el estadio GEBA, 6 la Bombonera y con los conciertos de esta gira sumará 7 estadios de Vélez Sarsfield, además de las 5 veces del DirecTV Arena y de las 5 del Orfeo Superdomo de Córdoba.

Las fanáticas disfrutaron de una noche de romanticismo junto a su ídolo NOELIA MARCIA GUEVARA

En un principio, los shows en Buenos Aires estaban programados para el 15 y 16 de septiembre, pero el compositor tuvo que aplazar su tour: “Por este medio y con mucho pesar manifestamos que por razones de una crisis médica, Ricardo Arjona no podrá realizar las fechas de despedida de su gira “Blanco y negro” como estaba establecido a partir de este 15 de septiembre en Argentina, Chile y Bolivia”, explicaba el comunicado de su productora. A causa de una fuerte lumbalgia, Arjona fue intervenido con infiltraciones en su columna vertebral para intentar hacer posible su compromiso, pero los resultados no fueron suficientes, y necesitó unas semanas más de recuperación.

Las fanáticas de Arjona son muy fieles al cantante NOELIA MARCIA GUEVARA

Tras la postergación y para compensar la ansiedad de sus fanáticas, la primera noche de Arjona en Vélez estuvo custodiada por una exorbitante luna llena, que iluminó las melodías de su particular romanticismo. A las 21.30 le dio inicio al tan esperado show y le dedicó unas palabras a los presentes: “ Después de 6 infiltraciones en la columna estoy acá parado, hay cosas que no tengo pero tengo voz, amigos, guitarra y los tengo a ustedes: esta noche tal vez me vean menos suelto, pero estoy feliz de volver”, se sinceró Arjona, visiblemente acotado en sus movimientos. Secundado por una imponente banda internacional compuesta por cinco instrumentistas y dos coristas, que se dispusieron sobre el escenario, el artista, de 59 años, cantó por delante de un telón virtual por el que se sucedieron vívidas imágenes en blanco y negro.

A lo largo de la noche, el cantautor deslumbró a su público con el recuerdo de sus clásicos y con las canciones de Blanco y negro que, por más nuevas que fueran, no podrían haber sido escritas más que por él. El show se paseó por una variedad de temáticas dedicadas, sobre todo, a las mujeres. Para dejarlo asentado no dudó en halagar a las protagonistas de la noche: “Las mujeres argentinas son increíbles”, dijo y desató una ola de ovaciones.

¿Qué dijo Arjona en su show en Vélez?

El polémico mensaje de Arjona en su show en Vélez NOELIA MARCIA GUEVARA

Al parecer, se volvió una regla. Ricardo Arjona aprovecha sus shows para hablar con el público en los instantes que tiene entre canciones y polemiza sobre temas vinculados al movimiento feminista. “Lo que sentimos la mayoría de los hombres hoy no lo compartimos porque nos da muchísima pena y a veces un poquito de vergüenza. Hoy con los cuidados que hay que tener... a nosotros nos da un poquito más de miedo que de ganas acercarnos a ustedes”, expresó, a modo de introducción.

Y reflexionó: “Vamos casi con ganas de firmar un acuerdo. Ustedes pueden decir muchas cosas de los hombres, no se preocupen no van a tener ningún problema. El otro día una mujer dijo en televisión “hombres cavernícolas, descerebrados” y no pasó nada, si alguien sale en televisión diciendo eso de un perrito, puede ir preso, pero de un hombre usted diga lo que se le da la gana que no va a tener problema de nada”, dijo tajante el intérprete de “El flechazo y la secuela”.

El cantautor deslumbró a su público con Blanco y negro, la producción doble que lo tiene ocupado desde la pandemia NOELIA MARCIA GUEVARA

Justo antes de comenzar a entonar “Desnuda”, agregó: “Lo único que nosotros queremos es rescatar un poquito la posibilidad de acercarnos y, en mi caso personal, de volver a gritar a los cuatro vientos cosas como esta canción”. Algo similar había pronunciado el año pasado en su visita a Buenos Aires, en donde dedicó unas palabras “en defensa de los hombres” y criticó el uso del lenguaje inclusivo y la diversidad de género.

En más de dos horas de show y con el público vibrando, el intérprete sacó de la manga un par de ases que dejaron a las miles de almas que colmaron en Vélez Sarsfield delirando: “Señora de las cuatro décadas”, “Minutos”, “Fuiste tú” y “Mujeres”, algunos de sus más grandes éxitos

En agosto del año pasado, en el Movistar Arena porteño, el cantante de “Señora de las cuatro décadas” se presentó en 8 oportunidades y dejó varias postales para el recuerdo de sus fans NOELIA MARCIA GUEVARA

Luego de las presentaciones formales de su producción doble y en días en los que se dejaban atrás las cuarentenas por el Covid-19 comenzó la actual gira, que ya cuenta con más de 160 conciertos y logró constantes sold out que lo llevaron a visitar 110 ciudades de América Latina, Europa y los Estados Unidos, donde deslumbró a la audiencia en el Madison Square Garden, de Nueva York.

