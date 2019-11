Eruca Sativa: la revolución interior y musical del power trío

Brenda Martin, Lula Bertoldi y Gabriel Pedernera bajan decíbeles y ponen el acento en letras directas y nuevos himnos como "Creo" Crédito: Patricio Pidal/AFV

Esta noche en Museum, la banda de rock presenta su disco Seremos primavera, influido por los cambios sociales y con un sonido más introspectivo y cancionero

22 de noviembre de 2019

Eruca Sativa está a flor de piel: las crisis sociales, la revolución feminista, la sancionada ley de cupo para las mujeres en los escenarios anteanoche y las transformaciones que vivieron en los últimos años desde su último álbum Barro y fauna (2016) operaron un cambio en la banda formada por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera.

"Hace cuatro años era otro contexto y se estaban gestando un montón de cosas de lo que hoy somos como personas. Cambiamos y nos dimos cuenta de que había que ponerle el pecho a un montón de situaciones que trascendían a la música". Lula Bertoldi descarga la frase de un tirón con esa fuerza que le viene de adentro cuando canta sobre el escenario.

Seremos primavera, su sexto disco que esta noche presentan en Museum, Perú 535, los pone en otro lugar. El power trío bajó los decibeles y creó una de sus obras más personales hasta la fecha. "Es un disco que le va a generar cosas distintas a la gente que nos viene escuchando y a la que nos escucha por primera vez", aventura Bertoldi.

El nuevo álbum abre con "Omara", una balada poderosa sostenida por la clave de un piano, muy lejos del registro volcánico del grupo, y que pone al oyente en otra frecuencia. "Ya abandoné mi piel de antes, Sí, soy la que recuerda y nace hoy", canta Bertoldi, causando el efecto de una nana universal.

La canción "Omara" habla delicadamente de las disidencias sexuales. "La letra representa lo que está pasando con la aceptación de todas las identidades. No levanta banderas, queríamos hablar de eso con sutileza", acota Brenda Martin, bajista y compositora del trío.

Seremos primavera es un disco bisagra y que se abre de aquel sonido fundacional, explosivo y eléctrico, que mostraron en la primera trilogía sónica que conforman La carne (2009), Es (2010) y Blanco (2012), que los llevó a ser los protagonistas de los principales festivales de todo el país. "Queríamos proyectar otro horizonte pensando en una idea más uterina de la canción", aporta Gabriel Pedernera, al comando de la mezcla del disco y la producción durante esos cuatro meses.

El mantra sonoro implosivo de Eruca Sativa creado en el laboratorio-incubadora de la sala de ensayo refleja el ADN cancionero del grupo. "No forzamos las cosas. Si un tema venía con piano lo dejábamos, en vez de llevarlo a nuestros instrumentos habituales", cuenta el proceso Gabriel Pedernera, a cargo de la mesa y las secuencias electrónicas.

La visceralidad de estas diez nuevas canciones no está puesta en la reconocida tensión eléctrica del power trío, sino en líricas directas y canciones sensibles como "Carapazón", "Tanto", "Tantas cosas" y "Seis", que pueden funcionar como himnos de época. "Uno a veces se esconde detrás de la distorsión, pero cuando bajás los decibeles necesariamente hablás desde otro lugar", asiente la guitarrista y voz líder de Eruca.

Himno del corazón

"Creo", el primer corte elegido por la banda, es uno de los grandes himnos del grupo. " Porque unidos nos sabemos fuertes venimos a luchar, porque no seamos invisibles nunca más", cantan en el estribillo Lula y Brenda, mientras Gabi Pedernera golpea un bombo en el video adelanto de la canción. Brenda Martin apeló a la memoria emotiva para construir esta canción con aires de chacarera. "El tema tiene que ver con este proceso de reencontrarme conmigo cuando tocaba la guitarra de chica y del folclore que era parte de mi identidad", dice.

La canción subida a las plataformas digitales en septiembre está inspirada en una noticia que vio Brenda en la televisión. "Salió una noticia de discriminación sobre inmigrantes y ahí empecé a escribir. Después el tema tomó un ángulo personal. La música daba para hablar con esa honestidad".

El cambio climático, el veganismo, las disidencias, el feminismo, la situación política, el futuro de sus hijos -Lula y Brenda son madres y Gabi será padre pronto- y la ley de cupo son temas que forman parte de la agenda de Eruca Sativa. "Te dicen que no hay que mezclar la música con la política, pero el escenario es un lugar de batalla y visibilización. Sería hipócrita que la música de Eruca no represente lo que estamos viviendo", define Lula Bertoldi.

La ciudad donde la banda se formó, a mediados de 2007, influyó en la construcción de la identidad del grupo. "Córdoba es un caldo de cultivo de muchas cosas. Es una ciudad universitaria, que ha sido cuna de luchas, crecimos con eso. Así como no me puedo sacar del cuerpo a Clics Modernos de Charly (García), tampoco me puedo sacar el Cordobazo. Está todo ahí", reconoce Pedernera.

Mercedes Sosa, Charly García, Divididos, Fito Páez y León Gieco forman parte de la playlist interna del grupo y la educación sentimental que aparecen en las raíces del grupo. Pero Eruca Sativa explora nuevos territorios y está viviendo un nuevo tiempo de transformación. "Me encantaría que este disco sea parte del inconsciente colectivo de la gente", aclara Bertoldi. Para Brenda, la otra fuerza femenina de la banda, Seremos primavera tiene una intención clara. "Quiero que el disco genere cosas y quiebres en las vidas de las personas. Hacemos música por eso".