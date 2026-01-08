El Festival de Jesús María cumple 60 años: las polémicas y las pasiones del festival de doma y folclore que tiene su propia grieta

Desde este jueves 8 de enero, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María celebra su 60° edición, con sus principales tradiciones, la jineteada y la música nativa.

Y allí estará también presente el “folclore”, es decir, no solo aquello que tiene que ver especialmente con las tradiciones musicales y ecuestres sino con las cuestiones diarias que responden a una idiosincrasia de usos y costumbres muy cordobesas (en primer lugar) y muy argentinas, de acuerdos y diferencias, de renovaciones y polémicas, que le dan color al festival.

Ya el dato de que hubo ediciones en donde algún jinete ha despertado mayores pasiones (en esos pocos segundos que demuestra su destreza sobre un caballo) que la convocatoria lograda por artistas de gran trayectoria (o que se han puesto de moda de la noche a la mañana) habla de un carácter muy particular que tiene este festival. Veamos primero de qué se trata esta edición.

Se extenderá hasta el domingo 18 con cinco o seis propuestas musicales por noche y la competencia de doma. Según los años, tradicionalmente se ha considerado un bis o una previa, como será el caso de 2026, con la apertura que este jueves harán Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango y Bien Argentino.

Luciano Pereyra gentileza

Además, hasta el final del festival participarán el Chaqueño Palavecino, Cazzu, Los Palmeras, Raly Barrionuevo, Soledad, el Dúo Coplanacu, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Carabajal, Los Tekis, Sergio Galleguillo y muchos más. Entre las actuaciones transcurrirá, como cada año, la competencia de monta, en sus tres palenques, con las categorías crina limpia, bastos con encimera y gurupa surera.

Con espíritu payadoril

Este festival cordobés tiene una larga tradición de payadores, que ha tenido en los últimos años a nombres como Nicolás Membriani, Carlos Marchesini y Samuel Garcilazo. En la historia del festival también hay voces históricas, siempre muy recordadas, como la de Gustavo Guichón.

Jesús María es una especie de meca donde confluyen los jinetes y las tropillas que, en muchos casos compiten durante el año en distintas regiones del país para ganarse un lugar en esta fiesta denominada de “color y coraje”. Incluso son muchos los participantes de países vecinos que llegan cada año a la competencia.

La jineteada es una de las principales atracciones del festival de Jesús María Roberto Pons - Agencia Cordoba/Télam/ef

Por supuesto que mientras que, dentro de la pista, desde los tres palenques hasta el sonido de la campana, la montada se vive con pasión, puertas afuera del anfiteatro José Hernández se mantiene viva la resistencia de las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, contrarias a esta práctica.

Como la vida misma, en sesenta años Jesús María ha cosechado todo tipo de recuerdos, de los buenos y de los malos. Hubo años en los que se tuvo que lamentar la muerte de caballos (como la que sucedió en 2019 y que promovió la movilización de asociaciones contra el maltrato animal) y la de jinetes (en 2010 y 2020).

El fin solidario

Los buenos recuerdos vienen de la mano ya desde los motivos por los que el encuentro de Jesús María fue creado. El inicio de este festival tuvo un fin solidario. El 16 de mayo de 1965, la cooperadora de la Escuela Primer Teniente Morandini se reunió para pensar ideas de financiamiento. La manera que ese día se encontró para recaudar fondos fue la de crear un festival de doma que involucrara a varias instituciones. Así fue que se logró la adhesión de cooperadoras de diez escuelas de Jesús María y luego de localidades vecinas como Colonia Caroya. Además de la doma, el festival incluiría música y danza nativas, perfil que sigue sosteniendo hasta hoy.

Jorge Cafrune participó en la primera edición del Festival de Jesús María Archivo

Luego de ser desmalezado, el primer espacio elegido tuvo un escenario de forma circular de 15 metros de diámetro y apenas un metro y medio de altura. El primer festival se realizó del 8 al 16 de enero de 1966 y se transmitió por Radio Universidad de Córdoba. Participaron 4500 personas y se recaudaron 7.643.700 pesos moneda nacional. Los Cantores de Quilla Huasi, Alberto Merlo, Los de Córdoba, Los del Suquía, Héctor Roca, Jorge Cafrune, El Chango Nieto y Abel Figueroa fueron algunos de los folcloristas famosos de aquellos años que participaron en la primera edición.

Desde ese momento, el festival nunca dejó de crecer. Solo fue suspendido en 2021, por la pandemia. Para 2022 volvió a realizarse con las medidas sanitarias vigentes y un par de años después regresó a sus estándares, con multitudes reunidas en el anfiteatro José Hernández.

Folclore y mucho más

La convocatoria de artistas como Chaqueño Palavecino, Abel Pintos o Los Manseros Santiagueños, y las fiestas chayeras de Sergio Galleguillo siguen siendo signos de estos tiempos del festival. Lo que fue cambiando es la mixtura de géneros. Según los organizadores, esto se da para “atender los gustos de las nuevas generaciones”. De ahí el hecho de que mientras que hace algunos años se hacía una noche de “yapa”, generalmente los lunes, tras finalizar el festival, con una propuesta predominantemente cuartetera, durante la última década se comenzó a incluir artistas de música pop en medio de la grilla hasta que esa mixtura terminó de expresarse en toda la programación. Y lo que hace tiempo despertaba una gran polémica, hoy solo queda reservado para las voces de los espíritus más conservadores.

Sergio Galleguillo Gentileza DBN

Por supuesto que hubo artistas que debieron pagar el precio de todo aquello. La música cuartetera, a pesar de ser parte del ADN de la cultura cordobesa, durante largo tiempo quedó recluida a ese lunes de “yapa”. En la edición de 2003 uno de sus principales referentes, La Mona Jiménez, intentaba mostrar hermanados al folclore y al cuarteto. Y así describía al género que lo hizo famoso: “Esta música argentina que alucina a los pibes del sector más castigado de la sociedad”.

Más cerca en el tiempo, los nombres que supieron armar revuelo fueron los de Lali y Duki, en 2016 y 2019, respectivamente. Hace exactamente una década, en la edición que abrió Pedro Aznar y cerró Lali Espósito, se escucharon (y leyeron en redes) las críticas más fuertes. Incluso las más graciosas. La polémica por la programación musical se coló en las redes sociales. “Lali Espósito cierra el festival de Jesús María. Perdón Atahualpa, Cafrune, Mercedes, Chalchas, Hernán, Falú, Ariel Ramírez, Cuchi, Chango Nieto, Jaime Dávalos. Algo habremos hecho mal”, escribieron en una cuenta defensora de la música tradicional. Los tiempos cambian, pero algunas polémicas continúan. Y Jesús María nunca será la excepción.

La Mona Jiménez SEBASTIAN SALGUERO

La grilla 2026 completa

Jueves 8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Nahuel Pennisi Rodrigo Nespolo

Lunes 12: Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13: Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15: Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16: Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Cazzu será una de las protagonistas de la próxima edición del festival de Jesús María

Sábado 17: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.