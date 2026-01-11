Sale a la luz un rumor de affaire entre Wanda Nara y un empresario mientras ella seguía con Migueles

Luego de que se conociera que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron tras las versiones de infidelidad por aparte del empresario, ahora se destapó un hecho del pasado que involucra directamente a la mediática y a un productor frutihortícola salteño. Según circuló, ella viajó por un contrato laboral para promocionar sus productos y habría pasado algo más.

Desde Los profesionales de siempre (Canal 9) Federico Flowers reveló el presunto affaire que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) habría tenido el 2 de diciembre en la provincia del norte argentino, todo ello mientras en Buenos Aires mantenía una relación con Migueles. El periodista de espectáculos dio detalles del hecho y Nara se enfureció.

El video de Wanda Nara en Salta junto al empresario con el que la vincularon

De acuerdo a Flowers, Nara fue contratada para recorrer las instalaciones de un cultivo de banana y otro de hortalizas. Incluso desde su cuenta de Instagram publicó un video en el que promocionó la marca entre sus seguidores. Allí se la vio por las plantaciones y muy cerca de los trabajadores del lugar. En ese entorno estaba Ramiro, según indicó el periodista, dueño de la empresa productora y con quien habría existido un encuentro íntimo.

“Wanda no da puntada sin hilo, tengo información que manejo desde hace más o menos, te diré, desde noviembre a esta parte. Wanda es una mujer que hace muchas. La conocemos por hacer muchas acciones comerciales y en noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas”, introdujo Flowers y luego advirtió que, después del video le empezaron a llegar mensajes a sus redes sociales de personas del entorno y hasta de la esposa del empresario.

El panelista de Los profesionales de siempre señaló que Sofía, la esposa del presunto amante de Nara, se enojó porque no fue invitada a la reunión de empresarios en la que la conductora de MasterChef fue, lo que despertó más aún las sospechas.

“Sí, tuve contacto. Con el tipo de marketing de la empresa, un poco menos conmigo, pero excelente, muy amable y muy profesional su trabajo. Gracias y saludo”, fue el mensaje que Ramino le contestó a Flowers tras la consulta sobre su contacto con Wanda Nara. Tras ello, lo bloqueó de todas las redes sociales. “Si no tenés nada que esconder...”, sostuvo el panelista.

La reacción tajante de Wanda Nara ante la versión de un romance que soltó Federico Flowers en Los profesionales de siempre (Fuente: X/@fedeflowersok)

Acto seguido, Flowers contó: “Le pregunté a Sofía y ella me dijo: ‘No, Fede, yo no fui, no estuve en esa cena. Fue una cena de empresarios’. Pero después, cuando le explico que tengo más información, ella me termina diciendo: ‘No, no, sí, fui’. Como que desde un no rotundo después me termina diciendo que sí, lo que me hace mucho ruido, porque algo pasó en el medio”.

Minutos después de la réplica en la cuenta de X de Flowers sobre la noticia, Nara hizo eco de ello y de inmediato dejó un mensaje tajante en la sección de comentarios de ese posteo. “¡Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la Justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombras y mi novio invitado”, escribió.

El viaje de Wanda Nara a Salta habría generado tensión entre la familia del empresario, en especial con Sofía, con quien estaría casado, según aparenta por la alianza que carga en uno de sus dedos, indicó el periodista. Más allá de los rumores, la mediática desmintió firmemente la acusación y remarcó que ella viajó por trabajo y que su novio la acompañó en todo momento. Después del episodio mediático, no se conoció si realmente la mediática inició acciones legales contra Federico Flowers.