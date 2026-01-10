Cómo les fue a Benjamín Vicuña y Jimena Monteverde en su primera semana al aire

Eltrece empezó el año con cambios radicales dentro de su programación y apuntó a su talón de Aquiles, el segmento de la tarde.

El año pasado se fue con la peor noticia: el encendido anual fue el más bajo de los últimos 20 años. El acumulado marcó 14.5 puntos por los siete canales de aire; una baja pronunciada de 2.5 con respecto de 2024. Estos números representan el desinterés del público en los contenidos de la televisión abierta, que se redujo a un sinnúmero de programas de panel tratando los mismos temas, mañana, tarde y noche. A pesar de todo, los gerentes de programación arrancaron el año con algunas nuevas propuestas como para poder atraer mayor audiencia en un verano gasolero, de bajos números de rating. Eltrece es el que más cambios hizo dentro de su grilla y apuntó, sobre todo, a su segmento más complicado: la tarde.

La franja que desde hace años lidera Verónica Lozano, lunes a viernes a las 14.45, solo tuvo una competencia pareja cuando debutó 100 argentinos dicen, de la mano de Darío Barassi. Luego, intentaron con varios programas de entretenimientos, periodísticos y magazines, pero nada funcionó. Esta vez, Adrián Suar hizo una apuesta completamente diferente. Por primera vez, el canal tiene un programa dedicado a la cocina de la mano de Jimena Monteverde. La cocinera supo ser parte del histórico equipo de Mañanas informales, participó de Este es el show y es la responsable de los platos de la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale. Con La cocina rebelde, la chef debutó el lunes pasado con un buen promedio de 3.1. El ciclo fue pensado como un magazine centrado en el mundo de la gastronomía, con un destacado staff de cocineros: Coco Carreño, Mariana Corbetta, Paco Almeida, Natu Lalo, Rodrigo Cascón, la nutricionista Romina Pereiro, Facundo Pereyra, Pietro Sorba y Luisa Albinoni.

El debut de eltrece mantuvo el desenfado que caracteriza a la cocinera, junto con su compañero de muchos años: Coco Carreño. A diferencia del ciclo del Nueve, aquí además de preparar todo tipo de platos, entrevistan personajes del mundo del espectáculo, el primero fue Roberto Moldavsky, con quien cocinaron arroz a la turca. Algo para destacar es que los famosos invitados no van a un reportaje común y corriente, sino que se integran a la dinámica del programa.

El martes, Pampito y Matías Vázquez, conductores de Puro Show, cocinaron fideos con una salsa boloñesa, con un promedio de 3.1 puntos. Sostener el número del debut, en un segundo día en esta televisión, es algo para destacar. El miércoles innovaron con una competencia entre los conductores, que tuvieron que cocinar en 15 minutos un plato con ingredientes secretos y luego fueron evaluados por Pietro Sorba. Además, tuvieron la visita de Pachu Peña, que preparó su omelette preferido, pero nada salió como se esperaba. Con la sartén caliente, el humorista comenzó con la preparación, que nunca tomó forma y terminó siendo un revuelto. El rating del tercer día al aire fue de 2,7 puntos y se ubicó nuevamente segundo en la franja, detrás de Cortá por Lozano con Sol Pérez, que cosechó 4.5. El jueves obtuvo 2,7 con la visita de José María Muscari, mientras que Cortá por Lozano subió a 5.8 puntos. El último día de la semana, Rodrigo Cascón hizo un plato para una segunda cita y recibieron al cantante Cae. El número de rating fue de 3.1 puntos y su promedio semanal fue de 2.9, prueba más que superada considerando las cifras del programa que los antecedió.

Superproducción

Por otro lado, el canal estrenó a las 18.40 una nueva temporada de The Balls. El ciclo que supo conducir Guido Kaczka a comienzos de 2025, en esta nueva etapa está en manos de Benjamín Vicuña. La superproducción de nivel internacional de eltrece mezcla una increíble plataforma en altura, una pileta, pelotas, preguntas, y mucha diversión. El juego consta de dos equipos conformados por cinco concursantes, que deberán elegir entre diez categorías para contestar. Cada una de ellas implica una pregunta con seis opciones de respuesta, cinco correctas y una incorrecta.

En cada ronda, los integrantes de cada grupo tendrán que ubicarse sobre la opción que consideren positiva y, en caso de acertar, evitarán ser golpeados por una pelota gigante. A lo largo del programa, cada equipo afrontará cinco rondas de preguntas en la que sus concursantes deberán evitar caer al agua, manteniendo la mayor cantidad de gente seca y acumulando todo el dinero posible. El equipo que finalice el juego con más integrantes sobre la plataforma y mayor pozo acumulado es el ganador del día y el habilitado para participar por un premio mayor.

La franja de la tarde está liderada, desde hace tiempo, por las novelas turcas que emite Telefe. Al no tener historias nacionales, la gente elige la única opción que tiene para consumir ficciones de ese estilo. Esta semana no fue la excepción. The Balls cosechó 3 puntos el día del debut, 2.6 el martes, el miércoles obtuvo 2.3, la marca más baja de estos días, 2.5 el jueves y el viernes subió a 3.4. Su promedio semanal fue de 2.8 puntos. A Vicuña le toca la difícil tarea de reemplazar a Darío Barassi en su horario habitual, que supo encontrar un estilo con Ahora caigo y al que la audiencia le dijo que sí. El hecho de que el ciclo sea grabado y se ajuste a un formato cerrado le quita espontaneidad, pero el actor logró con su calidez llevar adelante el estreno con éxito.

Las dos propuestas son un poco de aire fresco para una televisión de verano que trajo pocas novedades. Lejos quedó la época en la que los canales aprovechaban el período estival para estrenar ficciones o probar programas nuevos. La audiencia dirá en los próximos días si dieron o no en la tecla.