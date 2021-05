Escándalo en Eurovisión: el cantante de Maneskin, la banda ganadora del certamen, será sometido a una prueba de drogas

La banda de heavy metal Måneskin, de Italia, ganó el Festival de la Canción de Eurovisión, que tuvo lugar en Róterdam, en los Países Bajos. Sin embargo, luego de que circulara un video donde podían verse imágenes previas a la final del certamen y se especulara sobre una acción que realizó su cantante, Damiano David se someterá a una prueba voluntaria de drogas.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales muestran a los italianos celebrando y bebiendo durante la gran noche. Además puede verse Damiano inclinando su cabeza sobre la mesa, lo que abrió las especulaciones respecto a si estaba consumiendo drogas. Rápidamente, el mismo líder desmintió esta versión durante una conferencia de prensa que dio el sábado por la noche, luego de la victoria del grupo. “[Thomas Raggi, el guitarrista] rompió un vaso… No consumo drogas. Por favor, muchachos, no digan eso. No, cocaína, por favor, no digan eso”, expresó ante los medios.

El de Italia se acaba de meter tremenda raya? #Eurovision pic.twitter.com/23nIKYldsb — Roger (@Rasps_) May 22, 2021

Durante el domingo, los organizadores del concurso hicieron referencia al incidente a través de un comunicado. “Somos conscientes de las especulaciones en torno al video de los ganadores italianos del Festival de la Canción de Eurovisión en la habitación verde“, dijeron. En tanto desde la Unión Europea de Radiodifusión (UER) sostuvieron que la banda ha “refutado enérgicamente” las acusaciones de uso de drogas y que David se someterá a una prueba voluntaria de drogas después de llegar a casa. La banda solicitó una prueba el sábado por la noche, pero “la UER no pudo organizarla de inmediato”, dijeron los organizadores. “La banda, su manager y el jefe de delegación aseguraron que no había drogas presentes en el Salón Verde [el área reservada a los artistas durante el festival] y explicaron que un vaso se rompió en su mesa y estaba siendo recogido por el cantante. La UER confirmó que se encontraron vidrios rotos después de una inspección del lugar”, sumaron.

Representantes de Måneskin dijeron a Variety que el testeo va a tener lugar en el día de hoy. Aún no está claro que puede pasar si la prueba del cantante da positivo.

Más tarde, la banda dijo en Instagram que estaba “lista para hacerse la prueba” porque no tienen nada que ocultar. “Estamos realmente conmocionados por lo que algunas personas están diciendo sobre Damiano consumiendo drogas. Realmente estamos en contra de las drogas y nunca consumimos cocaína”, dijeron.

Los italianos resultaron los ganadores de la edición número 65 del Festival de la Canción, con 524 puntos, de cerca los siguieron la cantante francesa Barbara Pravi, con 499 y el artista suiza Gjon’s Tears, con 432.

“Solo queremos decir a toda Europa, a todo el mundo: el rock and roll nunca muere”, gritó el frontman desde el escenario luego de que su banda resultara la ganadora del festival [esta es la tercera oportunidad en que Italia se hace con este premio]. La agrupación está compuesta también por la bajista, Victoria De Angelis, el guitarrista Thomas Raggi y el baterista Ethan Torchio.

LA NACION

