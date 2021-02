“Even Flow”, de Pearl Jam: la tragedia que inspiró al clásico que cumple 30 años

“En aquellos primeros años de la banda entablé amistad con un indigente llamado Eddie, un veterano de la guerra de Vietnam al que solía ayudar comprándole comida. Al regresar de un viaje por Europa junto al grupo, ya no lo encontré y después de muchas averiguaciones, me enteré que había muerto tras irse a vivir a un viaducto. El nunca llegó a escuchar esta canción o saber que era parte de ella. Por eso, lo importante es aumentar la comprensión y la empatía hacia ellos”. Con estas palabras, durante un concierto brindado por Pearl Jam en el estadio Safeco Field de Seattle, en 2018, Eddie Vedder revelaba por primera vez en público la historia oculta que motivó la letra de “Even Flow”, uno de los temas más exitosos y requeridos por el público en sus shows en vivo que se constituyó además en el segundo corte de difusión de Ten, el álbum debut lanzado en 1991.

Este triste relato compuesto por el vocalista del grupo, que hace foco e invita a reflexionar sobre la indigencia, la soledad y el desamparo y cuyo título original era “The King”, acompañó la melodía de uno de los temas incluidos en The Gossman Project, título de una serie de primarios demos instrumentales grabados por el trío compuesto por los guitarristas Mike McCready y Stone Gossard y el bajista Jeff Ament antes de darse a conocer como Pearl Jam.

Mientras el grupo registraba algunos temas para la banda sonora de la película Singles, se grabó también una versión alternativa de “Even Flow” junto al baterista Dave Abbruzzese. La misma fue utilizada poco después en el video de la canción como así también para una versión especial lanzada en formato compacto y vinilo blanco de 12 pulgadas exclusivamente en el Reino Unido y para el álbum recopilatorio Rearviewmirror: Greatest Hits 1991-2003.

"Even Flow" es uno de los grandes clásicos de Pearl Jam y este año cumple 30 Chris Cuffaro

A propósito del video en cuestión, el mismo tuvo dos versiones. La primera, rodada en Los Ángeles y dirigida por Rocky Schenck fue un verdadero delirio, además de una tremenda pérdida de tiempo y dinero para la agrupación. Bajo un concepto ideado por Gossard, el director tomaría imágenes de Pearl Jam dentro de un zoológico, rodeados de animales y combinando tomas grupales e individuales mientras improvisaban el tema. Tras varias y extensas horas de rodaje, la banda no estuvo para nada conforme con el resultado final y decidió desecharlo. Entre otras consecuencias negativas de aquella particular experiencia, sin dudas fue Abbruzzese el que se llevó la peor parte al lesionarse severamente ambas muñecas, siendo trasladado de urgencia a un hospital, donde fue advertido de no ejercer ningún tipo de presión sobre las mismas. De este modo, el baterista se vio obligado a emprender la siguiente gira europea con las manos entablilladas.

Afortunadamente, el accidentado clip original fue reemplazado por una grabación de un concierto en vivo, editada a partir de varias escenas tomadas por Josh Taft, un amigo de Gossard, en un show brindado en el teatro Moore de Seattle el 17 de enero de 1992.

La repercusión de “Even Flow”, sumada a la de los temas “Alive”, “Jeremy” y “Oceans”, los otros cortes de difusión, colocaron a Ten en un lugar destacado no sólo entre los álbumes lanzados en 1991 sino también de la escena grunge, luego de la explosiva irrupción de Nirvana con el sorprendente Nevermind.

Aquel debut de Pearl Jam fue cautivando a un público cada vez más amplio de manera muy paulatina, generando un enorme eco a partir de una propuesta plena de intensidad musical y profundidad lírica, haciendo hincapié en tópicos difíciles, duros y profundos como los sin techo, los abusos, la depresión y la locura. En ese universo denso y oscuro, al que Eddie Vedder regresaría en futuras letras, se sumergió el ya clásico Ten, siendo “Even Flow” (que el año pasado tuvo una curiosa versión en tiempo de jazz grabada por la banda canadiense The Lost Fingers) uno de sus pasajes más impactantes, representativos y de total vigencia, considerando que durante este 2021 está cumpliendo 30 años desde su gestación.