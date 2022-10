Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos: Acru y las claves del jurado

escuchar

“Quiero sentir como espectador que eso está siendo ejecutado en ese momento”, dice Acru (Agustín Cruz) y así define no solo cuál será su enfoque como uno de los jurados de la próxima Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, sino también su cosmovisión en tanto parte de una escena desde hace años. “. Es un mundial que se define en minutos. La capacidad de ser orgánico, improvisar con musicalidad, es muy fuerte y es lo que me atrae. Es un truco que se crea adelante mío, que otro lo está gestando en el momento y yo lo puedo ver”.

Su tarea, entonces, irá por allí este domingo cuando a partir de las 17 en el Movistar Arena se defina la pata local de la competencia de freestyle más importante de habla hispana, y cuyo ganador se adjudicará su lugar en la final internacional. Y desde hace años, desde que el freestlye se convirtió en una cultura masiva, con desarrollo tanto en plazas como en estadios y en redes sociales, el lugar de los jurados se volvió objeto de debate casi tanto como el de los participantes. Y Acru, cuya trayectoria como competidor data de años y se ha ganado el respeto de la escena como uno de los más virtuosos (tanto en técnica como en contenido), estará haciendo una de sus primeras participaciones como jurado en un evento de gran escala. “Durante mucho tiempo tuve mi visión en torno a las batallas, y ser jurado me da la posibilidad de ejercer y compartir mi criterio, que siempre contempla el nivel artístico y musical de la competencia”.

Si bien el perfil de los jurados ha variado según las diferentes épocas y competencias, esta Red Bull Batalla de los Gallos tendrá como particularidad el hecho de que el trío que decidirá con su voto está compuesto por freestylers con muchísimo recorrido en la escena local. A Acru se le sumarán Klan y Dtoke, dos leyendas activas de las batallas en español. “Seguramente habrá una visión compartida por los jurados en esa oportunidad, porque tenemos una historia en común, de recorrido, trayectoria y de haber participado juntos en muchos eventos”, explica Acru. “Pero creo que el jurado puede capacitarse con respeto y compromiso, no soy partidario de que los jueces tienen que ser sí o sí freestlyers o excompetidores. Hay gente grosa que sabe leer estos torneos y competiciones”.

Pero al margen de la coincidencia y el pasado en común, Acru sabe que cada uno tiene su enfoque. Y así profundiza en el suyo: “Estamos viviendo una oleada nueva, que refuerza el valor de lo espontáneo, la técnica, los argumentos, lo improvisado... Hay un recambio en el ADN del freestyle y se le da prioridad a esa esencia. Con el desarrollo de las batallas y la sobreoferta de eventos, se fue abriendo la posibilidad mucho más a lo pensado, a lo escrito, y está bueno recuperar el valor de lo improvisado. Como juez, advertir que una rima fue pensada antes tiene un peso más complicado porque no salimos a argumentar el voto, entonces el juez paga el plato de tener cierta noción del juego. Si yo noto que una rima fue pensada, tomaré el riesgo de no darle lugar; otro capaz piensa en que funciona porque le llega a la gente. Yo creo que no hay que premiarlas de ninguna forma”.

Recambio en los participantes y un jurado de trayectoria, esa parece ser una de las líneas narrativas para este domingo. Y Acru, fiel a su estilo de apoyar a las nuevas caras y no vivir de la nostalgia, ve con buenos ojos esta camada. “Son figuras que están súper entrenadas”, afirma. “Se les nota el hambre y las ganas. Hay que aceptar el recambio. Cuando yo empecé, los recursos y las habilidades eran menores, hoy los competidores reciben esa info, es como una base de datos, y la llevan a otro nivel. Por eso creo que cada vez hay mejores competidores y hay un mejor abanico a lo largo del país”.

Por mucho que ya se haya repasado el recorrido histórico por las batallas, nunca está mal recordar que los grandes nombres de la música urbana en la Argentina, como Duki, Wos, Trueno, Paulo Londra, Rusherking y muchísimos más hicieron sus primeras armas en la escena del freestyle . Acru, de hecho, también tuvo un derrotero similar y ya está plantado desde hace varios años en su costado musical. Su rap de corte neoclásico, con mucha referencia sonora al boom bap de los 90, lo llevó a imponerse como una propuesta particular en una escena dominada por los sonidos del trap, el reggaetón y los cruces más directos con el rock. “Vengo trabajando hace tres años en el nuevo disco”, cuenta. “En los próximos meses saldrán los adelantos. La pandemia me hizo replantearme quién era y quién quería ser; también cómo desarrollar mi decir, desde la música y las visuales. Si bien mis fortalezas son la letra y la rapeada, hoy entiendo el groove, la musicalidad y el marco estético de esa rapeada. Y quiero reivindicarlo con una propuesta visual de fotografía y cine”.